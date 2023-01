Wie teuer ist Wohnen zur Miete in Wermelskirchen?

Bürger sollen sich an Neuauflage des Mietspiegels beteiligen.

Wermelskirchen. Das Leben im sogenannten Speckgürtel von Köln ist attraktiv. Dazu zählt längst auch Wermelskirchen, die Nachfrage nach Wohnraum steigt stetig. Doch wie hoch ist eigentlich die ortsübliche Miete in Wermelskirchen? Damit Mieter und Vermieter wieder eine verlässliche Orientierungshilfe haben, was Wohnraum in Wermelskirchen kostet, wird der Wermelskirchener Mietspiegel derzeit aktualisiert, um dieses Instrument gemäß den neuesten Entwicklungen am Wohnungsmarkt fortzuschreiben. Es besteht noch die Möglichkeit, an der Mietdaten-Erhebung mitzuwirken. Darauf weist die Stadt Wermelskirchen hin. Die Teilnahme ist freiwillig.

Besserer Überblick und faire Preise sollen garantiert werden

Bürgermeisterin Marion Lück hofft auf eine rege Beteiligung der Wermelskirchener, denn: „Gerade in der aktuellen Situation ist es Überblick für die Bürgerinnen und Bürger wichtig, weil es zu erwartbar höheren Nebenkosten bei der Miete kommen kann. Umso wichtiger ist es, dass ein Mietspiegel eine Orientierung zur Entwicklung der ortsüblichen Nettokaltmiete aufzeigen kann und unsere Vermieterinnen und Vermieter sowie Mieterinnen und Mieter den Mietspiegel als Instrument des fairen Interessenausgleichs nutzen können.“

Begleitet und unterstützt wird der Prozess von einer Arbeitsgruppe, zu der neben der Stadt, auch Vertreter des Mieter- sowie des Haus- und Grundbesitzervereins und weitere Wohnungsmarkt-Akteure gehören. Zusammengestellt wird der sogenannte „einfache Mietspiegel“ mit fachlicher Unterstützung des Vereins Rheinische Immobilienbörse mit Sitz in Köln.

Interessierte finden den Fragebogen zur Mietdaten-Erhebung auf der Internetseite der Rheinischen Immobilienbörse unter https://t1p.de/05erl. Bei Fragen zur Datenerhebung können sich Interessierte werktags telefonisch in der Zeit von 9 bis 13 Uhr unter Tel. 02 21 16 40 41 30 oder per E-Mail an ursula.zimmermann@rheinische-immobilienboerse.de an die Geschäftsstelle der Rheinische Immobilienbörse wenden.

Zuletzt ist der Wermelskirchener Mietspiegel 2021 aufgelegt worden. Diese Variante ist inzwischen von den rasanten Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt überholt worden, wie Ursula Zimmermann von der Rheinischen Immobilienbörse im Gespräch mit unserer Redaktion Ende November 2022 sagte. Zuvor hatte es über mehrere Jahre keinen Mietspiegel speziell für Wermelskirchen mehr gegeben. sng

rheinische-immobilienboerse.de