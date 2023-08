Wie sich Unternehmen vor Extremwetter schützen

Wermelskirchen. Wie schütze ich meinen Betrieb und meine Mitarbeiter vor Extremwetterereignissen wie Hitze oder Starkregen? Diese Frage will die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (RBW) gemeinsam mit dem Netzwerk „Klimaanpassung und Unternehmen.NRW“ (NKU) am 14. September beantworten. Die Präventionsveranstaltung findet im Rahmen der „unverDhünnt“-Projekttage in den Räumen des „aqualon“-Vereins an der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen-Lindscheid statt.