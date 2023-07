Wie Platt der Apotheke den Weg ebnete

Vor 50 Jahren startete die Bergische Apotheke – Hans-Udo Höltken und Ulla Buhlmann blicken zurück.

Wermelskirchen. Hans-Udo Höltken klopft auf die Schranktür. „Dahinter versteckt sich das Bett für den Notdienst“, sagt er und öffnet die Tür einen Spalt breit. „Da habe ich eine lange Zeit meines Lebens jede achte Nacht verbracht“, sagt er. Und dann erinnert er sich an die Notfallklingel in seiner Apotheke, die einst in aller Frühe klingelte. „Da stand ein türkischer Familienvater vor der Tür und fragte in seiner Not nach Kindernahrung“, erzählt er. Sein Auto mit der ganzen Familie und voll bepackten Koffern und Taschen hatte er vor der Tür abgestellt. „Sie waren auf dem Weg zu ihrer Familie in die Türkei und ihnen fehlte Kindernahrung“, sagt Höltken. Also klingelte der Mann bei der Bergischen Apotheke und kaufte ein komplettes Regal leer. „Das habe ich nie vergessen“, sagt Höltken.

Viel hat sich seit jener Sommernacht verändert. Babynahrung gehört nicht mehr zum Sortiment, die Apotheke hat ihr Gesicht verändert – und Ulla Buhlmann hat übernommen und der Bergischen Apotheke ihre eigene Note gegeben. Das Notfallbett ist aber noch an der gleichen Stelle im Schrank. Und auch in einer anderen Frage ist sich die Bergische Apotheke seit einem halben Jahrhundert treu geblieben: „Die Nähe zu den Menschen, die Verbindlichkeit und die Zugehörigkeit zum Netzwerk dieser Stadt“, sagt Buhlmann.

Wie ist die Bergische Apotheke in Wermelskirchen entstanden?

Ein halbes Jahrhundert nach der Gründung der Bergischen Apotheke sitzen Ulla Buhlmann und Hans-Udo Höltken gemeinsam in dem hellen Büro in der Apotheke und wälzen die Alben. Im August jährt sich die Eröffnung zum 50. Mal. „Meine Frau und ich lebten damals in Bad Zwischenahn“, erzählt Höltken. Nach seinem Studium hatte ihn die Bundeswehr zum Wehrdienst eingezogen, den er im Bundeswehrkrankenhaus leistete. „Danach hatte ich den Wunsch, mich selbstständig zu machen“, sagt er. Und eher zufällig brachte ihn ein Wermelskirchener auf eine Idee: An der Carl-Leverkus-Straße entstand ein neues Gebäude, in dem auch eine Apotheke untergebracht werden sollte. Der gebürtige Radevormwalder wurde hellhörig, fuhr nach Wermelskirchen, sah sich die Baustelle an, erbat einige Tage Bedenkzeit und sagte zu. Er freute sich über die Rückkehr ins Bergische, hatte freie Hand bei der Einrichtung und eröffnete am 8. August 1973 die fünfte Apotheke in Wermelskirchen. Er gab ihr den Namen „Bergische Apotheke“, um die Verbundenheit mit der Region klarzustellen. „Dann sah ich, wie die Menschen neugierig durch die Fenster schauten, aber vorbeigingen“, erzählt der heute 82-Jährige. „Keiner kam rein.“ Also stellte er sich vor seine Apotheke und sprach sie auf Bergisch Platt an. Die Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf.

Einige Jahre später spazierte eine junge Frau durch die Tür, die gerade ihr Abitur bestanden hatte. „Ich kam mit meinem Vater auf der Suche nach einem Ferienjob“, erzählt Ulla Buhlmann. Im Herbst 1977 wollte sie ihren Schulplatz antreten, um Pharmazeutisch-technische Assistentin zu werden. Höltken stellte sie ein. „Und ich habe mich hier sehr schnell wohlgefühlt“, sagt Buhlmann. Erst während der Ausbildung, dann während des Studiums arbeitete sie in den Ferien und am Wochenende in der Apotheke. „Damals veränderte sich viel“, erinnert sie sich. Immer mehr Fertigmedikamente kamen auf den Markt, die Zahl der Möglichkeiten stieg. Gleichzeitig wuchs das Team.

Das Gesicht der Apotheke hat sich allerdings verändert – spätestens mit der Sanierung 2015. „Ich hatte meine Zeit“, sagt Hans-Udo Höltken heute. 2003 bot er seiner Mitarbeiterin Ulla Buhlmann die Apotheke an. „Wir hatten das so vereinbart, dass ich sie zuerst frage“, erzählt er. Und für Ulla Buhlmann wurde es höchste Zeit. Sie hatte gewartet. Im Juli 2004 unterschrieben Höltken und Buhlmann schließlich die Übergabepapiere. „Es hat dann eine Weile gedauert, meine neue Rolle zu finden“, erzählt die 66-Jährige. Plötzlich war sie Chefin, wo sie vorher als Kollegin im Einsatz gewesen war. „Und es waren auch finanziell nicht nur leichte Zeiten.“

Mit ihrem Team entwickelte sie einen Weg: Sie schrieben sich Verlässlichkeit und Menschennähe auf die Fahnen. „Und wir machen nicht jeden Mist mit“, sagt Buhlmann, „wir verkaufen hier keine Zaubermittel. Aber wir begleiten Menschen manchmal in richtig schwierigen Lebenssituationen. Und wir lernen dann voneinander.“

Ihre Philosophie sollte auch das neue Ladendesign 2015 widerspiegeln. Kaum ein Balken blieb auf dem anderen. „Ästhetik ist mir wichtig“, sagt Ulla Buhlmann. Das Gemälde, das Günther Lilge Jahre zuvor auf die Wand gemalt hatte, wurde digital erfasst und bekam einen neuen Platz. „Am Ende waren wir rundum zufrieden mit diesem neuen Gesicht“, sagt Ulla Buhlmann und denkt dabei auch an den Roboter, der die langen Medikamentenschubladen abgelöst hat.

Wie es weitergeht? „Das ist offen, und da habe ich keine Strategie“, sagt Ulla Buhlmann, die inzwischen ihren 66. Geburtstag gefeiert hat. Sie komme jeden Morgen gerne in die Apotheke und sei sicher, gemeinsam mit ihrem Team auch die Zukunft in Angriff nehmen zu können – mit all den Herausforderungen, die da warten: vom E-Rezept bis zum Personalnotstand.