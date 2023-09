Wie Herr Knigge essen geht

Knigge-Trainer Sascha Kabeck plaudert im Film-Eck über seine Erlebnisse mit den Benimm-Regeln.

Wermelskrichen. Wussten Sie schon, wie man eine Banane isst, wenn man es wirklich richtig und gesellschaftsfähig machen möchte? Also so, wie Adolph Freiherr von Knigge, der seinerzeit das Werk „Über den Umgang mit Menschen“ herausbrachte, es tun würde? Und wissen Sie wirklich, wie man sich beim Geschäftsessen benimmt? Wer bezahlt? Was wird besprochen, und vor allem: Was wird gegessen und getrunken?

Einer, der all diese Fragen beantworten kann, ist der Wermelskirchener Sascha Kabeck. Als Inhaber der gleichnamigen Tanzschule an der Kölner Straße und zertifizierter Knigge-Trainer weiß der Mann wohl, wie man sich wo benimmt. Und er kennt die Fettnäpfchen und Fallstricke. „Es sind so viele lustige Dinge passiert in den insgesamt über sechs Jahren, in denen wir das Knigge-Training anbieten. Das muss ich einfach mal erzählen“, sagt er. Und will das auf der Bühne tun.

An einem sonnigen Kirmes-Tag hatte er die Idee, die Bühne des Film-Ecks für einen Comedy-Abend über Knigge-Erlebnisse zu nutzen und fragte kurzerhand bei der Familie Schiffler, den Kino-Betreibern, nach. „Ich war zuerst etwas überrumpelt“, erzählt Pia Schiffler lachend, „aber dann haben wir natürlich sofort zugesagt. Das ist mal was anderes.“

Sascha Kabeck ist überzeugt, dass es nicht nur „mal was anderes“, sondern ein echtes Comedyprogramm mit viele Lachern werden wird. Denn die Geschichten seiner Benimm-Trainings, die er meist für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen, anbietet, sind zum Teil sehr humorig. So wie die des über 80-jährigen Seniorchefs einer Firma, der interessiert zuhörte, als Sascha Kabeck berichtete, dass bei einem Geschäftsessen, der Gastgeber aus einem guten Grund eine Menüempfehlung macht: „Wenn er zum Beispiel sagt: Ich empfehle Ihnen den Lachs, dann heißt das, dass er sich diese Preisklasse vorstellt.“ Der Firmen-Senior wandte sich später entsetzt an Kabeck: „Und ich habe überall auf der Welt immer genau das gegessen, was der Gastgeber empfohlen hat. Das war Schlange, das war Meerschwein. Und jetzt höre ich, dass ich das alles gar nicht hätte essen müssen.“

Einer Frau die Tür aufhalten, das sollte man laut Knigge-Kabeck immer noch tun. „Klar sind die Frauen heute selbstbestimmt und selbstbewusst. Und wenn eine Dame das partout nicht möchte, dann muss man das auch nicht machen. Ich empfehle aber immer, den Knigge-Weg zumindest mal zu probieren. In den meisten Fällen genießen es alle Beteiligten.“ Bei der ersten Verabredung gibt es für Sascha Kabeck indes eigentlich überhaupt keine Diskussion: „Da zahlt der Mann das Essen“, sagt er. Und zwar sollte er möglichst nicht nervös in seinem Portmonee herumkramen, sondern diskret nach vorne gehen und beim Kellner die Rechnung begleichen.

Die, die einen Kurs belegen, wissen eigentlich, wie es geht

„Benimm ist in“, findet Kabeck. Er glaubt, dass viele Menschen heute nicht mehr so recht darüber nachdenken, ob ihr Verhalten Stil hat – und sie dann entsprechend daneben liegen: mit Kleidung, mit Fehlverhalten, mit stillosem Auftreten. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, die zu mir kommen, eigentlich schon wissen, was Sache ist, und nur noch einmal eine kleine Auffrischung brauchen.“ So wie das Ehepaar, das im Ruhestand gerne auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs ist, und sich beim Captains Dinner vorbildlich bewegen möchte.

Oder eben der Unternehmer-Boss, der seinen Mitarbeitenden sicheres Verhalten beim Geschäftsessen vermitteln oder selbst noch dazulernen möchte.

Naja, und wie isst man nun eine Banane richtig stilvoll?

So viel sei vorab verraten; Man benötigt eine Gabel und sehr viel Geschick. Und den Rest fragen Sie am besten Sascha Kabeck.

Knigge-Abend Unter dem Motto „Stil ist nicht das Ende des Besens“ bietet Sascha Kabeck den Knigge-Comedy-Abend im Film-Eck an der Telegrafenstraße an. Er verspricht für diesen Premieren-Abend, viele witzige Anekdoten, einige Überraschungsgäste sowie kulinarische Genüsse im traditionsreichen Kino-Saal. Themen unter anderem sind „Das erste Date“, „How to handle the Schwiegermutter“, „Heikle Gerichte“ und vieles mehr.

Termin Der Abend findet am Donnerstag, 28. September, ab 19 Uhr (Einlass, Beginn 20 Uhr) im Film-Eck, Telegrafenstraße statt. Tickets unter Tel. 0176-353639

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Stil ist nicht altmodisch

Stil ist nicht das Ende des Besens“, lautet ein Spruch, den sich sicher viele Menschen heutzutage mal zu Herzen nehmen könnten. Da wird gepöbelt, da werden Zigaretten achtlos auf die Straße geschnippt, da wird geschmatzt, mit vollem Mund geredet – kurz: Da kann dem Benimmtrainer schon mal recht schwummrig werden.

Es soll aber tatsächlich noch Menschen geben, denen Stil wichtig ist. Die auf gutes Benehmen Wert legen. Und die fühlen sich sicher bei Sascha Kabeck gut aufgehoben. Der Knigge-Trainer und Tanzlehrer hat sicher recht, wenn er sagt, dass es sehr viel Spaß machen kann, einen Abend ganz im Sinne von Herrn Knigge zu verbringen. Denn Stil ist alles andere als altmodisch.

Sowohl im Job als auch im privaten Umgang kommt sicher jener besser an, der sicher und souverän auftritt und sowohl beim Essengehen als auch im Umgang mit Geschäftspartnern oder Freunden Stil beweist. Und: Man kann auch noch dazulernen.