Wie E-Bikes versichert werden sollten

Verbraucherzentrale Bergisch Gladbach gibt Tipps.

Von Frihtjof Bublitz

Fast jedes zweite in Deutschland verkaufte Fahrrad ist ein E-Bike, das oft 3000 Euro oder mehr kostet. Bei solchen Anschaffungspreisen ist ein Diebstahl besonders schmerzhaft, vor allem, wenn sich herausstellt, dass das Rad nicht richtig versichert war.

„Viele Hausratversicherungen bieten keinen ausreichenden Schutz”, sagt Brigitte Becker, Leiterin der Verbraucherzentrale NRW in Bergisch Gladbach. „Vor allem ältere Verträge sind lückenhaft. Die Alternative ist eine spezielle Fahrradversicherung, die sich vor allem lohnt, wenn das Rad teuer ist und häufig draußen abgestellt wird.“

Zweiräder sind nur gegen Einbruchdiebstahl versichert

Fahrräder sind in einer Hausratversicherung mitversichert, und zwar rund um die Uhr. Auch Pedelecs mit einer Motorleistung von maximal 250 Watt, die als Fahrräder gelten, sind in der Hausratpolice inbegriffen. Allerdings sind Zweiräder nur gegen Einbruchdiebstahl versichert. Das bedeutet, das Fahrrad muss aus dem verschlossenen Keller oder aus einer verschlossenen Garage gestohlen worden sein.

Kann das Fahrrad in einem gemeinschaftlichen Abstellraum abgestellt werden, ist man verpflichtet, diesen zu nutzen – und das Rad dort mit einem Fahrradschloss abzuschließen. Steht das Rad nicht im Haus, sondern an der Straße, sprechen Fachleute von „einfachem Diebstahl“, und der ist in Hausratversicherungen meist nicht enthalten.

In den oft älteren Versicherungsbedingungen besteht der vollständige Schutz außerdem in der Regel nicht zwischen 22 und 6 Uhr. Ausnahme: Das Fahrrad wurde noch benutzt und stand zum Beispiel vor einem Kino oder einer Gaststätte, die man besucht hat. Allerdings muss das Fahrrad durch ein eigenständiges Schloss gesichert sein. Fest am Rad verbaute Rahmenschlösser sind meist nicht ausreichend. Den Fall des „einfachen Diebstahls“ kann man in der Hausratversicherung gegen einen Mehrbeitrag durch die sogenannte „Fahrradklausel“ versichern. Das lohnt sich jedoch eher für hochpreisige Fahrräder.

Für ein gestohlenes Fahrrad erhalten Betroffene den Neuwert des Fahrrades. Voraussetzung ist eine ausreichend hohe Versicherungssumme. Nur dann wird der Schaden in voller Höhe ersetzt. Spezielle Fahrradversicherungen bieten meist mehr als eine Hausratversicherung, sind allerdings auch deutlich teurer. Jahresbeiträge zwischen 100 und 220 Euro können für ein 1000-Euro-Rad anfallen – das lohnt sich also nur für teure Fahrräder.

www.verbraucherzentrale.nrw/node/13647