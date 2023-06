Widerstand gegen Neubaugebiet wächst

Demonstration am Höferhofer Feld in Dabringhausen am kommenden Sonntag.

Von Wolfgang Weitzdörfer und Stephan Singer

Wermelskirchen. Gegen das Neubaugebiet „Höferfeld Feld“ regt sich Widerstand. „Schon Anfang des Jahrtausends hat es Proteste gegeben, woraufhin die Planungen zunächst auf Eis gelegt wurden – das Gebiet wurde sogar temporär zum Landschaftsschutzgebiet erklärt“, sagt Dieter Maier, der mit seiner Frau Marlies in unmittelbarer Nähe zum geplanten Neubaugebiet wohnt. Das Ehepaar gehört zu der Bürgerinitiative „Höferhofer Feld“, die sich gegen die Umsetzung des Vorhabens wehrt und Mitstreiter in der im April dieses Jahres gegründeten Ortsgruppe Wermelskirchen/Burscheid des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gefunden hat.

Für die BUND-Ortsgruppe kündigt Martina Hegmann eine „Demonstration“ am Höferhofer Feld am kommenden Sonntag, 11. Juni, um 11 Uhr an: „Der BUND als Veranstalter und die Bürgerinitiative ‚Höferhofer Feld‘ wollen dabei mit allen Einwohnern von Dabringhausen zu diesem Thema ins Gespräch kommen.“

Anfang 2022 habe der Rat, „weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit“, wie Dieter Maier sagt, einen Aufstellungsbeschluss für ein erweitertes Neubaugebiet am Höferhof beschlossen. „Die alten Planungen sind dazu aufgehoben worden – herausgekommen ist ein Plan, der etwa 100 Wohn-Einheiten sowie Gewerbebetriebe vorsieht. Vom Einfamilienhaus über die Doppelhaushälfte bis zu dreistöckigen Mehrfamilienhäusern mit Tiefgaragen ist alles vorgesehen“, sagt der Dabringhauser. Für ihn, seine Frau und Reinhard Kwast, ebenfalls ein Anwohner, ist das keine zeitgemäße Herangehensweise an das Thema Bauen und Wohnen. „Dieses Höher, Größer, Schneller, Weiter, war vielleicht beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg hilfreich und notwendig – heutzutage ist diese Denkweise jedoch längst überholt“, sagt Kwast. Aus diesem Grunde habe sich die Bürgerinitiative zusammengefunden, die die Planungen und deren Auswirkungen betrachte, um Planungsfehler und falsche Entscheidungen zu verhindern.

„Die Veränderungen in unserer Welt mit den Auswirkungen des Klimawandels müssen uns zum Umdenken bringen“, betont Dieter Maier. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Überflutung des Freibads Dabringhausen bei dem Starkregen-Ereignis im Sommer 2021 oder auf das direkt sichtbare Waldsterben unterhalb des geplanten Neubaugebiets. „Wenn wir der geplanten Bebauung nichts entgegensetzen, erkennen wir die Zeichen der Zeit nicht. Jeder versiegelte Quadratmeter verschlimmert die Situation“, ist Kwast überzeugt.

Wermelskirchen nenne sich „Kleinstadt mit Herz“, sagt Dieter Maier: „Wenn wir es schaffen, das Motto in ‚Kleinstadt mit Herz und Vernunft‘ auszubauen, dann wären wir auf dem richtigen Weg“. Dabei sei eines ganz klar: „Wir wollen nicht der Weiterentwicklung unserer Stadt in Bezug auf zusätzlichen Wohn- und Gewerberaum entgegenstehen. Aber wir wollen ein Umdenken in der Planung erreichen.“ Dazu hat die Bürgerinitiative eine Liste mit sechs Punkten aufgestellt, für deren Umsetzung sie möglichst viele Unterschriften sammeln will. „Neubaugebiete sollen sich am Gemeinwohl aller Bürger orientieren. Die Klimaveränderung muss bei den Planungen berücksichtigt werden. Verkehrswege zur Infrastruktur, etwa Krankenhaus, Kindertagesstätten, Schulen oder Geschäfte, muss mit berücksichtigt werden. Industrie muss möglichst nah an der Autobahn angesiedelt werden. Naherholung muss mit geplant werden. Auch das Thema Radwege-Infrastruktur muss berücksichtigt werden“, zählt Maier auf.

Für ihr Anliegen will die Bürgerinitiative auch digitale Wege einschlagen. Eine eigene Internetseite ist veröffentlicht, eine Online-Petition gestartet. „Das Ziel ist klar – die aktuellen Planungen müssen gestoppt werden. Es muss nach besseren Alternativen gesucht werden“, untermauert Kwast. Auf der Petitionshomepage heißt es außerdem: „Nur weil dort (Anm. der Redaktion: am Höferhofer Feld) Eigentümer bereit sind, in großem Stil Grundstücke zu verkaufen, und Investoren Geld verdienen wollen, kann doch nicht bedenkenlos solch ein Projekt umgesetzt werden.“

Der Bürgerinitiative sei klar, dass man einen langen Atem brauche, sagt Reinhard Kwast: „Wir wollen auch deutlich machen, dass es nicht mit der Bekanntgabe der Bürgerinitiative und dem Unmut über die Planungen getan ist. Wir wollen Unterschriften sammeln und Aktionen machen.“ Die Internetseite der Bürgerinitiative ist einsehbar über:

www.hoeferhoferfeld.de