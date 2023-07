Wetter verhagelt die Freibad-Laune

Lea Dehnen (16) hat gerade den Schein als Rettungsschwimmerin gemacht und genießt in diesen Tagen ihren Ferienjob im Freibad in Dabringhausen.

Aktive ziehen verhaltene Zwischenbilanz: Bisher waren nur knapp 10.000 Besucher im Bad in Dabringhausen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Drei Schwimmer ziehen ihre Bahnen in dem glitzernden Wasser. Gerade erst sind die dicken Regenwolken weitergezogen. „Es ist nicht viel los heute“, sagt dann auch Lea Dehnen, die den Rettungsschwimmer-Dienst am Beckenrand übernommen hat. Die Gewitter am Morgen sorgen dafür, dass es am Samstag im Dabringhausener Freibad auch nicht mehr voll wird. Rund 70 Gäste hat der Zähler am Ende des Tages erfasst.

Das Bergfest im Bad, drei Wochen nach der Eröffnung, spiegelt auch die Saison wider. „Das Wetter ist zu wechselhaft“, sagt Katja Salz-Bannier vom Betreiberverein, „eine richtig gute Saison können wir schon abschreiben.“

Alle im Tal der Linnefe kennen die ungeschriebene Freibadregel: Besucher brauchen nach einem Regentag wieder drei Tage, um zurückzukehren. Und weil es in diesen Sommerferien regelmäßig regnet, zählen die Ehrenamtlichen weniger Gäste als das Wetter eigentlich hergeben würde: „Es ist ja warm“, sagt Katja Salz-Bannier. 23 bis 24 Grad misst die Wassertemperatur. Auch die Außentemperaturen liegen am Samstag deutlich über 20 Grad. Aber die Sonne ist zurückhaltend.

Knapp 10.000 Menschen haben seit dem ersten Ferientag das Freibad in Dabringhausen besucht – inklusive der Schulklassen, die vor dem offiziellen Startschuss im Bad das Ende ihres Schuljahres gefeiert haben. 2022 kamen insgesamt 20.000 Badbesucher. „Es hängt jetzt also vom Wetter ab“, sagt Katja Salz-Bannier. Das Bad brauche dringend eine verlässliche Gut-Wetter-Periode. „Und Tage, an denen es richtig voll wird“, sagt Katja Salz-Bannier. Gleich am ersten Sonntag der Saison kamen 1100 Besucher. Seitdem haben die Ehrenamtlichen nur vier weitere Tage gezählt, an denen über 1000 Gäste das Törchen am Eingang passierten.

Die Schwimmer haben heute das Bad für sich. Im Tal der Linnefe ist die Idylle eingekehrt – was den Ehrenamtlichen zu schaffen macht, ist für die wenigen Besucher aber ein besonderes Erlebnis. „Das Wasser ist nach dem Regen immer besonders weich“, schwärmt dann auch Katja Salz-Bannier, die um die besondere Atmosphäre des Bades weiß.

Die Frühschwimmer sind immer treu

„Die treuesten Schwimmer sind die Frühschwimmer“, sagt Martin Stoiber, der in dieser Saison als Fachangestellter für Bäderbetriebe im Einsatz ist. 40 bis 50 Schwimmer kämen jeden Morgen. „Und auch den Abendtarif ab 18 Uhr nehmen viele Schwimmer wahr“, ergänzt Katja Salz-Bannier. Um 17 Uhr nimmt das Team die Krake aus dem Wasser. Abends können die Schwimmer also wieder ganze Bahnen ziehen – während die Haupt- und Ehrenamtlichen am Beckenrand und im Kassenhäuschen ihren Dienst tun.

„Hier passiert vieles im Hintergrund, was die Gäste im Bad gar nicht mitbekommen“, erzählt Katja Salz-Bannier. In diesem Jahr sei das Team von vielen technischen Zwischenfällen geplagt, die schon mit einem umgefahrenen Hydranten zum Start in die Saison begonnen hätten und nun nicht abreißen würden. „Einige von uns gehen inzwischen auf dem Zahnfleisch“, sagt sie. Und auch im alltäglichen Betrieb gebe es viel zu tun für die kleine Gruppe der Ehrenamtlichen: Dann müsse morgens vor der Eröffnung das Wasser im Kleinkinderbecken abgelassen werden, um mit Hochdruckreiniger Dreck zu entfernen. Oder Bodenreinigungen im großen Becken würden nötig.

„Wir freuen uns aber sehr über die Unterstützung an der Kasse“, ergänzt Katja Salz-Bannier. Hier gebe es viele, auch neue Engagierte, die den Dienst stemmen. Und auch ausreichend Rettungsschwimmer hätten sich in diesem Jahr gemeldet. Dazu gehört auch Lea Dehnen (16), die gerade den nötigen Schein als Rettungsschwimmerin gemacht hat. „Es ist wirklich ein schöner Ferienjob“, sagt sie. Das gilt für die trubeligen, lauten Tage im Bad. „Aber auch für Tage wie heute“, sagt die 16-Jährige und heißt dann eine Familie willkommen, die trotz des bedeckten Himmels den Weg ins Freibad gefunden hat.



www.freibad-dabringhausen.de

Saisonende

Seit dem ersten Ferientag sind Schwimmer täglich von 10 bis 19.30 Uhr im Freibad willkommen. Die diesjährige Saison endet mit dem Ende der Sommerferien: Am 6. August öffnet das Freibad zum letzten Mal in diesem Jahr für Badegäste aus Dabringhausen und der Umgebung.