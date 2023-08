Wertvolles Gemälde soll Freund aus der Patsche helfen

Achim Bühnemann versteigert ein geerbtes Kunstwerk. Aktuell ist das Bild für knapp 280.000 Euro zu haben.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Einen Freund wie Achim Bühnemann kann man sich nur wünschen. Der 44-Jährige will einem guten Freund, der in finanzielle Schieflage geraten ist und kurz vor der Privatinsolvenz steht, mit einer ganz besonderen Aktion helfen. „Das ist sicherlich aus eigenem Verschulden geschehen, aber das heißt für mich nicht, dass ich ihm deswegen nicht helfen würde“, sagt Bühnemann, der in Wermelskirchen arbeitet.

Um helfen zu können, hat er sich eine durchaus ungewöhnliche Vorgehensweise überlegt. Hintergrund der Geschichte ist, dass die Großmutter seiner Frau Sandra im Vorjahr verstorben ist – und das Paar dabei ein großformatiges und augenscheinlich sehr altes Gemälde geerbt hat. „Wir sind durch die Wohnung der Oma gegangen – und obwohl ich kein gläubiger Mensch bin, hat es mich vom ersten Moment an angesprochen“, sagt Achim Bühnemann.

Es handelt sich um eine Darstellung des „Letzten Abendmahls“, das Jesus Christus mit seinen Jüngern am Tag vor seiner Kreuzigung eingenommen hat. Am bekanntesten ist sicherlich die Darstellung von Leonardo da Vinci, die er von 1494 bis 1498 im Auftrag des Mailänder Herzogs Ludovico Sforza geschaffen hat – und die auch Einzug in die Popkultur genommen hat.

Das Gemälde gab es einst als Dankeschön für die Oma

Ganz so alt ist das Bild wohl nicht, wenngleich es immerhin aus dem 17. Jahrhundert stammen könnte. „Meine Oma hat bei einer Familie als Haushälterin und Mädchen für alles gearbeitet – und als sie dann dort aufgehört hat, hat die Familie ihr als Dankeschön zum Abschied das Bild geschenkt“, sagt Sandra Bühnemann. Die Idee, das Bild über das Onlineportal Ebay zu verkaufen, um auf diese Weise seinem Freund aus der finanziellen Patsche zu helfen, sei über die vergangenen Wochen gereift.

„Ich habe Aufnahmen des Gemäldes an mehrere Auktionshäuser geschickt, die mir gesagt haben, dass da natürlich noch andere Begutachtungen vorgenommen werden müssten, aber sie haben mir anhand des Rahmens und der Machart durchaus bestätigt, dass es aus dem 17. Jahrhundert stammen könnte“, sagt Achim Bühnemann. Es ist zudem eine Signatur auf dem Bild vorhanden, die als Urheber einen Italiener namens Gaetano Guadagnini nahelegt.

Dabei gehe es ihm gar nicht so sehr um den tatsächlichen Wert. „Es ist ein bisschen der X-Faktor“, sagt der 44-Jährige und schreibt das auch so im Auktionstext: „Mir ist klar, dass dieses Paket vielleicht nicht den Wert darstellt, der bei der Auktion aufgerufen ist. Das Gemälde könnte mit ein wenig Glück sehr kostbar sein.“ Natürlich wird keiner gezwungen, die Katze im Sack zu kaufen. „Wenn jemand Interesse hat und das Bild begutachten lassen will, dann wird das natürlich gemacht. Es kommt aber selbstverständlich auch der Umstand dazu, dass man hier einem Menschen in Not helfen könnte“, sagt Achim Bühnemann.

Eine große Spende soll auch ans Tierheim Berlin gehen

Ein weiterer Faktor sei, dass die Gläubiger bei einer Privatinsolvenz in der Regel leer ausgingen – wenn aber die Schulen abgezahlt werden könnten, sei auch ihnen geholfen. „Es ist also eine Win-Win-Win-Situation – denn der Käufer bekommt auch einen entsprechenden Gegenwert in Form des Gemäldes“, meint Achim Bühnemann.

Aktuell ist das Bild für 279.348,00 Euro zu haben – damit sollen die Schulden des Freundes bezahlt werden, eine 20.000-Euro-Spende geht an das Tierheim Berlin. „Nach der erfolgreichen Auktion, für die übrigens auch Angebote abgegeben werden können und die unbegrenzt läuft, wird das Bild im Rahmen eines großen BBQ-Events an den Käufer übergeben, das von ‚Grillgoods BBQ und Genuss‘ in Bergisch Gladbach unterstützt wird“, sagt der 44-Jährige, der mit seiner Familie in Odenthal wohnt.

In diesem Zusammenhang würde auch der notariell beglaubigte Nachweis über die getilgten Schulden vorgelegt werden. Die Aktion ist eine sicherlich ungewöhnliche Idee, die aber auch zu der Art der Freundschaft passt. „Wir sind ein Freundeskreis, der zum Teil schon seit der fünften Klasse Realschule besteht. Unser Freund liegt uns sehr am Herzen“, sagt Achim Bühnemann – und hofft nun, dass die Auktion möglichst weit verbreitet wird, um bald zum Abschluss zu kommen.

www.ebay.de/itm/275929286147