Wertstoffhof hat erweitertes Angebot

Albert-Einstein-Straße

Die Fläche an der Albert-Einstein-Straße ist jetzt in der Hand des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes.

Revea, Avea, Reterra – die Namensvielfalt bei der Müllentsorgung im Bergischen ist groß und für den Laien schwer verständlich. Wermelskirchener Bürger müssen die Details aber vielleicht auch gar nicht so genau kennen. Wichtig ist die Nachricht: Es gibt Neuigkeiten vom Wertstoffhof an der Albert-Einstein-Straße, über die sich viele Bürger freuen werden. Das ist so, weil der Bergische Abfallwirtschaftsverband (Bav) als kommunaler Dachverband für Abfallentsorgung seit 1. Januar Pächter des Geländes ist. Betreiber ist seitdem der Entsorger Avea. Zuvor war der Wertstoffhof in privater Hand: bei der Firma Reterra.

Weil der Bav ein kommunales Unternehmen ist, das insgesamt acht Wertstoffhöfe im Umkreis managt, werden die Leistungen an der Albert-Einstein-Straße künftig zum Großteil aus dem Topf der kommunalen Abfallgebühren finanziert, die jeder Bürger als Abgabe zahlt.

„Das hat viele Vorteile für die Wermelskirchener“, sagte Bürgermeister Rainer Bleek bei einem Ortstermin am Dienstag.

So nimmt das Team des Wertstoffhofs an drei Tagen in der Woche künftig Elektro-Altgeräte, Energiesparlampen, LED und Leuchtstoffröhren, Papier und Pappe, Batterien, CDs und DVDs, Alttextilien und Schuhe, Altmetall, Korken sowie Gelbe Säcke mit Inhalt kostenlos an. Wie bereits berichtet, ist auch das Abladen von Gartenabfällen künftig an allen Öffnungstagen kostenfrei möglich. Eine Wagenladung Sperrmüll kostet für Wermelskirchener 10 Euro. „Bürger aus anderen Städten müssen für den Service Gebühren zahlen“, erklärt Monika Lichtinghagen-Wirths, Geschäftsführerin des Bav.

Zudem können die Kunden auf dem Wertstoffhof Produkte wie Kompost oder Blumenerde kaufen.

Es sei nicht selbstverständlich, dass es überhaupt noch einen Wertstoffhof auf Wermelskirchener Stadtgebiet gebe, betont sie. „Im Jahr 2018 hatte das Unternehmen Reterra angekündigt, den Wertstoffhof nicht länger betreiben zu wollen. Danach haben wir als Abfallverband uns mit der Stadt und Avea geeinigt, das weiter zu machen und nach einem geeigneten Gelände gesucht“, berichtet Lichtinghagen-Wirths. Es habe sich aber keine adäquate Fläche, die für diese Nutzung etwa 3000 Quadratmeter fassen muss, gefunden. Lichtinghagen-Wirths: „Also haben wir uns mit der Firma Reterra geeinigt, dass wir über die Hälfte des Geländes für die private Entsorgung nutzen.“Auf dem oberen Teil an der Albert-Einstein-Straße stellt die Firma Reterra Hackschnitzel her.

Revea ist indes für die gewerblichen Kunden zuständig, die dort auch weiterhin Grünabfälle und andere Abfälle entsorgen können – nach alten Konditionen. Die Revea GmbH besteht seit 2011 und ist aus einer gemeinsamen Tochter des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (Bav) und der Remondis GmbH hervorgegangen.

Für Privatkunden hat die Trennung Vorteile

„Gerade für die Privatkunden ist diese Trennung von Vorteil“, sagt Peter Lindlar, Geschäftsführer von Revea. Er erinnert an die Zeiten, als es noch vier Mal in Jahr die Möglichkeit der Grünabfall-Entsorgung gab und sich Autoschlangen bildeten. „Die Pkw mit Anhängern der Privatleute mischten sich mit den geschäftlichen.“ Außerdem sei aufgrund der vielen Reterra-Lkw auf dem Gelände wenig Platz zum Rangieren gewesen.

ÖFFNUNGSZEITEN APRIL BIS OKTOBER Während der Frühjahr- und Sommermonate ist der Wertstoffhof, Albert-Einstein-Straße 28, immer dienstags und donnerstags von 13 bis 18 und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. NOVEMBER BIS MÄRZ Im Herbst und Winter ist dienstags und donnerstags von 11 bis 16 und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

All das gehört jetzt der Vergangenheit an. „Wir testen die Öffnungszeiten jetzt etwa ein Jahr“, kündigt Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch an. Sollten sie erweitert werden, müsste Avea indes mehr Personal stellen. Zurzeit sollen pro Öffnungstag zwei hauptamtliche Kräfte vor Ort sein. » Standpunkt