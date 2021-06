Wermelskirchenerin sitzt einer dreisten Mietnomadin auf

Schaden: 5500 Euro

Irgendwann bezahlte die Frau nicht mehr. Schaden: 5500 Euro.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die 76-jährige Hückeswagenerin ist schockiert: Offenbar ist sie einer Mietnomadin aufgesessen – und jetzt sitzt sie auf einem Schaden von 5500 Euro. Die Frau besitzt in Wermelskirchen eine Wohnung, die sie seit vielen Jahren vermietet.

Vor etwa eineinhalb Jahren hatte sie die Wohnung an eine junge Frau vermietet, die damals schwanger und alleinstehend war; die Miete bekam sie vom Jobcenter. Die Probleme hätten mit dem Anruf einer Nachbarin der Mieterin begonnen: „Sie hat mich gefragt, ob ich wüsste, dass die Haustür meiner Wohnung schon länger offen steht“, erinnert sich die Frau.

Da Spuren eines offenbar gewaltsamen Öffnens der Tür sichtbar waren, habe sie die Polizei gerufen. „Die hat den Einbruch aufgenommen. Im Wohnungsinneren sah allerdings alles ganz normal aus“, erzählt die 76-Jährige. Von der Mieterin und ihrem Kind sei indes nichts zu sehen gewesen.

Die Vermieterin habe daraufhin ein neues Schloss einbauen lassen: „Einen Schlüssel habe ich bei Nachbarn hinterlegt, den hat sie auch gegen eine Unterschrift dort abgeholt.“

Das Kind lebt inzwischen bei den Großeltern

Sie habe zudem die Eltern der Mieterin zweimal aufgesucht, um Näheres zu erfahren: „Dort habe ich das kleine Kind auch gesehen. Der Vater hat zu mir gesagt: ‚Das Kind wohnt jetzt bei uns, die Tochter bekommt es nicht wieder.’“

Informationen hätte die 76-Jährige dort allerdings auch nicht bekommen; genauso wenig habe beim Jobcenter. „Die wussten auch nichts. Die Folge war aber, dass ab Juli vergangenen Jahres keine Miete mehr bezahlt wurde“, sagt die Hückeswagenerin. Zwischenzeitlich seien die Eltern der Mieterin allerdings in der Wohnung gewesen und hätten Möbel abgeholt. „Ich werde mich noch einmal an die Polizei und an meinen Anwalt wenden“, sagt die Vermieterin. „,Vielleicht komme ich so ja an mein Geld.“