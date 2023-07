„Die Armut wird immer drückender“

CDU-Landtagsabgeordneter Herbert Reul besuchte die Wermelskirchener Tafel. Diese Probleme wurden dem Politiker aufgezeigt.

Wermelskirchen. „Ist ja irre“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Herbert Reul. Er kann nicht verstehen, dass es Lebensmittelhändler gibt, die ihre Waren lieber wegwerfen, statt sie an die Tafeln weiterzugeben. „Die Politik müsste dafür sorgen, dass dies gesetzlich verboten wird“, sagt Brigitte Krips, Vorstandsvorsitzende der Wermelskirchener Tafel. „In Frankreich beispielsweise ist es den Lebensmittelmärkten verboten, Waren wegzuschmeißen.“ Über eine Stunde hörte sich der CDU-Mann an, mit welchen Sorgen und Nöten die Wermelskirchener Tafel zu kämpfen hat.

Denn auch die Wermelskirchener Tafel erlebt derzeit, dass es tendenziell immer mehr Menschen gibt, die darauf angewiesen sind, Nahrungsmittel von der Tafel zu bekommen, insgesamt aber weniger Lebensmittel als früher zur Verfügung stehen. „Zum Glück haben wir Unterstützer, zum Beispiel einen privaten Spender, der bei seinem Großeinkauf auch jedes Mal eine Palette Yoghurt für die Tafel kauft und uns die hierhin bringt“, sagt die Tafel-Vorsitzende. Es gebe Höhen und Tiefen. „Mal können wir die Leute gut versorgen, ein anderes Mal wiederum fehlt es an Gemüse oder Brot. Dann müssen wir alles gut einteilen, damit auch alle, die an so einem Tag kommen, noch etwas bekommen“, sagt Brigitte Krips.

„Wir werden künftig Hygieneartikel in unser Angebot aufnehmen.“

Etwa 40 bis 50 ehrenamtliche Helfer engagieren sich so, dass die Wermelskirchener Tafel montags, dienstags und mittwochs Lebensmittel abholt und sie dienstags und mittwochs an Bedürftige weitergibt. „Wir arbeiten eng mit der Burscheider Tafel zusammen, die ihre Kundinnen und Kunden freitags bedient und auch donnerstags Waren abholt. Wir fahren teilweise die gleichen Geschäfte an“, sagt die Vorsitzende der Wermelskirchener Tafel. „Wir werden künftig auch noch Hygieneartikel in unser Angebot aufnehmen.“

Deshalb wird die Armut immer drückender

Die Armut werde durch die steigenden Energiekosten und Lebensmittelpreise immer drückender. „Letztens konnte ich beobachten, dass eine ältere Frau nicht mehr genug Geld hatte, um eine Zahnbürste und Klopapier im Supermarkt zu bezahlen“, sagt sie. „Zum Glück ist eine Frau, die hinter ihr in der Schlange stand, eingesprungen.“

Derzeit sind bei der Wermelskirchener Tafel 428 Haushalte registriert. Das seien im Schnitt pro Haushalt zweieinhalb bis drei Personen. „Und uns wurde bereits angekündigt, dass Wermelskirchen wieder Flüchtlingszuweisungen bekommt.“ Die Menschen, die die Tafel nutzten, kämen aus vielen Regionen dieser Welt. Darunter sind aber auch viele Ur-Wermelskirchener, besonders ältere. „Und ich glaube, dass es immer noch Menschen gibt, die sich aus Scham nicht an uns wenden.“

Wermelskirchener Tafel hat viele offene Fragen

Die Wermelskirchener Tafel wird in diesem Jahr 15 Jahre alt und will das mit einem Sommerfest im September feiern. „Leider ist unser zehn Jahre altes Fahrzeug in die Jahre gekommen und wir brauchen ein neues“, sagt Brigitte Krips. „Ebenso ist die Frage nicht geklärt, wo die Tafel hinziehen soll. Bürgermeisterin Marion Lück hat eine Idee, die wir aber noch nicht kennen.“

Um Tafel-Kundin oder -Kunde zu werden, müssen sich die Menschen registrieren lassen, und sie müssen ihre Bedürftigkeit nachweisen. „Erst dann erhalten sie von uns einen Ausweis“, sagt Brigitte Krips. „Jede und jeder, der Lebensmittel bei der Wermelskirchener Tafel neben der Feuerwache einkauft, zahlt einen Euro pro Ausgabetag. Dieser symbolische Euro hat sich hier so etabliert und es wird von allen auch akzeptiert.“

Herbert Reul bedankt sich sehr für die Zeit, die ihm Brigitte Krips geschenkt hat. „Ich habe wieder viel dazu gelernt.“ Seine Mitarbeiterin Isabell Johann sagt, dass sie jetzt in der Sommerpause nach unterschiedlichen Besuchsmöglichkeiten in seinem Wahlbezirk schaue.

Wermelskirchener Tafel

Kontakt: Tafel Wermelskirchen, Am Bahndamm 4, Tel. 02196-8824557, E-Mail: info@wermelskirchener-tafel.de

Kunden: ALG I-Empfänger, ALG II-(Hartz IV) Empfänger, Rentner mit niedrigen Renten, Asylbewerber und Obdachlose, Personen, die eine Grundsicherung erhalten, Personen, die Wohngeld beziehen, Menschen mit geringem Einkommen. Ausweise können nur dienstags von 10 bis 12 Uhr beantragt werden.

Standpunkt von Susanne Koch: Einsatz ist Gold wert

susanne.koch@rga.de

Vor 15 Jahren wurde die Wermelskirchener Tafel gegründet. Waren es anfangs 80 Menschen, denen geholfen wurde, wurden es schnell immer mehr. Tendenz noch steigend. Doch die Tafel muss darum kämpfen, genug Lebensmittel für die ihnen anvertrauten Kundinnen und Kunden zu beschaffen. Denn die Spenden der Lebensmittelhändler sind rückläufig. Die Märkte kalkulieren genauer. Und einige schmeißen auch Lebensmittel weg, statt sie an die Tafeln weiterzugeben. Eigentlich dürfte es in Deutschland keine Tafel geben. Es wäre Aufgabe der Kommunen, Länder und des Bundes, dafür zu sorgen, dass jeder in diesem Land satt wird. Beispielsweise war man sich vor 15 Jahren in Wermelskirchen noch sicher, dass es keine Armut in dieser Stadt gibt. Doch als die Tafel gegründet war, wurde schnell sichtbar, dass es auch in Wermelskirchen Menschen gibt, die auf die Tafel-Portionen an Lebensmitteln angewiesen sind.