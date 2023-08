Zwei Wochen lang dreht sich alles ums Wasser

Projekttage rund um die große Dhünn-Talsperre – Das sind die verschiedenen Angebote für alle Altersgruppen.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Und daher ist es wichtig, diese Ressource zu schützen und mehr über sie zu erfahren. Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es seit dem Jahr 2007 die Unverdhünnt-Projekttage (Eigenschreibweise: „unverDHÜNNt-Projekttage“), die unter dem Motto „Was(s)erleben“ stehen. Rund um die große Dhünn-Talsperre des Wupperverbands heißt es vom 5. bis zum 17. September entdecken, staunen und erleben, was normalerweise nicht sichtbar oder zugänglich ist.

In diesem Jahr haben sich die Organisatoren von Unverdhünnt gemeinsam mit vielen Partnern etwas Neues ausgedacht. Es gibt insgesamt 50 Veranstaltungen für alle Altersgruppen und Interessen. Die Themen reichen von Talsperrenbewirtschaftung, Technik und Wasseraufbereitung über Forst- und Landwirtschaft, Artenreichtum und Artenschutz, Klimawandel und Anpassung an Klimafolgen bis hin zu Kultur und Geschichte im Dhünntal in Wermelskirchen.

Bei den Veranstaltungen steht das Entdecken, Erleben und Erfahren im Vordergrund: Viele unterschiedliche Formate sind im Angebot, von Yoga auf dem Staudamm über Urban Sketching, Exkursionen in die Tiefen des Staudamms und Rohwasserentnahmeturms, Wanderungen an der Talsperre und in den Wasserschutzwald bis hin zu Vorträgen. Spezielle Angebote wenden sich an Schulklassen, die die Talsperre und den Artenreichtum in der Umgebung, zum Beispiel an der Dhünn, ganz praxisnah entdecken und erforschen können.

Eine Ausstellung soll im Zentrum der Projekttage stehen

Ein Workshop zum Thema Starkregenvorsorge in Betrieben richtet sich speziell an Unternehmer. Im Umfeld der Talsperre öffnet auch der Hindenburgturm seine Pforten. Und in der Kläranlage Odenthal wird die Abwasserreinigung vorgestellt.

Dreh- und Angelpunkt für die Projekttage ist das Forum „aqualon“ mit der Ausstellung „Wasser verbindet“. Die Ausstellung ist im Zeitraum 5. bis 17. September täglich geöffnet. Bereits am 4. September gibt es ein Preview mit Führungen zur Technik der Großen Dhünn-Talsperre.

Ein Überblick über einen Ausschnitt aus dem Unverdhünnt-Programm:

Die faszinierende Technik der Talsperre

Die Große Dhünn-Talsperre ist ein wichtiges Standbein der Wasserversorgung im Wuppergebiet mit einem Einzugsgebiet von insgesamt 89 Quadratkilometern. Die Tour startet in der Ausstellung „Wasser verbindet“. Anschließend gibt es einen Blick in die faszinierende Technik des Bauwerks und hinter die Kulissen des 66 Meter tiefen Rohwasserentnahmeturms, wo über zwei Leitungen das Talsperrenwasser entnommen wird. Über 300 Stufen führen in den Kontrollgang des Staudamms hinab. Da kann man den 63 Meter hohen Damm der Talsperre von innen sehen.

Sechs Termine: 4. September 9 bis 11 Uhr, 11.30 bis 13.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr; 7. September 16.30 bis 18.30 Uhr, 17. September 8.30 bis 10.30 Uhr und 11 bis 13 Uhr.

Anmeldung unter der E-Mail-Adresse info@dasbergische.de.

Waldwanderung für Kinder

Auf Entdeckungstour im Talsperrenwald geht die kleine Wanderung – vom Treffpunkt Dahl zum Aussichtspunkt Herzogsgasse, wo sich gestärkt werden kann. Dann geht es in die Wasserschutzzone und es wird geschaut, was es alles zu entdecken gibt, bevor an einer anderen Stelle die Schutzzone wieder verlassen wird und zurück zum Treffpunkt gewandert wird.

Vier Termine: 9. September; 10. September; 16. September; 17. September, jeweils 10 bis 14 Uhr.

Gewässersafari

Auf der Suche nach wilden Tieren in der Dhünn – auf dieser Safari wird ganz genau hingesehen, um die kleinen Tiere zu entdecken. Auch unter diesen Tieren gibt es gefährliche Raubtiere und friedliche Weidetiere wie bei den großen Tieren in Afrika. Kommt mit auf eine Reise in die Unterwasserwelt der wilden Dhünn!

Termin: 16. September 15 bis 16.30 Uhr.

Regenwasser in der Stadt - Chancen und Gefahren

Das (Regen-)Wasser in der Stadt bietet hinsichtlich der Nutzung viele Chancen, birgt jedoch auch einige Gefahren. Die Veranstaltung veranschaulicht, wie das Regenwasser sinnvoll genutzt werden kann und wie man sich wirkungsvoll gegen Überflutungen schützen kann. Das Hochwasserkompetenzcentrum Köln wird mit dem Info-Mobil ab 14 Uhr Tipps für einen wirkungsvollen Objektschutz geben und ab 18 Uhr einen unterstützenden Vortrag halten.

Referierende: Tycho Kopperschmidt, Markus Wobbe, Sven Doogs und RBK-Mitarbeiter des HKC.Termin: 5. September, 14 bis 19.30 Uhr.

Überblick

Das gesamte Programm gibt es online:

www.dasbergische.de

www.aqualon-verein.de

www.wupperverband.de