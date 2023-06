Zusatzstellen: Politik stimmt erst am Montag im Rat ab

Der Haupt- und Finanzausschuss meldete Beratungsbedarf an. Es fehlten Absprachen und Transparenz.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. So einfach geht es nicht. Dieses Signal sandte die Wermelskirchener Kommunalpolitik auf der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Richtung Verwaltungsspitze. Für die Beschlussvorlage der Verwaltung an den Stadtrat zur vierten Änderung des Stellenplans in 2022/23 gab der Haupt- und Finanzausschuss keine Empfehlung zur Zustimmung an den Rat.

Vielmehr vertagte der Ausschuss nach reger Diskussion die Entscheidung in den Rat, der nun am Montag, 19. Juni, über das Paket befindet, ohne sich auf eine Empfehlung des Fachausschusses stützen zu können. Das Paket der Stellenänderung betrifft neun Positionen, wovon fünf ganz neu geschaffen werden sollen.

Beratungsbedarf meldete als erste Fraktion rund um den Tisch die CDU an. Für die Christdemokraten wetterte Karl-Heinz Wilke: „Solche Änderungen sind in der Vergangenheit immer vorbesprochen worden – uns missfällt das Verfahren.“ Wenn er die von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Änderungen hochrechne, ergäben sich in Zukunft zusätzliche Pensionsbelastungen für die Stadtkasse von einer Million Euro, wegen der angestrebten Beamtenpositionen, meinte Karl-Heinz Wilke und fragte: „Bedarf es bei solchen Summen nicht eines Nachtragshaushalts?“

Lück gibt Informationen im nichtöffentlichen Teil

Dem widersprach Jörg Scherz von der Kämmerei. Die in der Beschlussvorlage genannten Kosten stammten aus einem Bericht der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und würden bei den Beamten die Versorgungszuschläge für Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen bereits beinhalten, so dass nicht noch weitere Belastungen für den Stadtsäckel anfielen.

Außerdem, so Scherz: „Ein Nachtragshaushalt ist erforderlich, wenn zusätzliche Aufwendungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Bei Gesamtaufwendungen von rund 112 Millionen Euro ist ein Betrag von knapp 400.000 Euro durch die Stellenplanänderung nicht erheblich.“

Marco Frommenkord, Fraktionsvorsitzender der FDP, stellte sich auf die Seite des Christdemokraten: „Ich teile die Meinung von Karl-Heinz Wilke.“ Außerdem mahnte Frommenkord an, dass er die bisher als halbe Stelle geführte Position der Gleichstellungsbeauftragten, die nunmehr in einen Beamtenstatus gewandelt werden soll, weil eine entsprechende Bewerbung vorliegt, kritisch sehe: „Bei mehr als 500 Mitarbeitern ist es doch vorgeschrieben, dass die Gleichstellung eine volle Stelle haben muss.“ Wenn dem so sei, habe das noch höhere finanzielle Auswirkungen.“

Sind Veränderungen oder neue Stellen in der Verwaltung finanzierbar?

Auf Abstimmungsgespräche zwischen Verwaltung und Stadtrat im Vorfeld hob der SPD-Fraktionschef Jochen Bilstein ab. Statt einer zusätzlichen Stelle für die Kämmerer, wo eine stellvertretenden Amtsleitung her soll, gehe es nun um Änderungen bei neun Stellen. „Es ist schwierig für Fraktionen des Stadtrats, die jeweiligen Notwendigkeiten zu beurteilen. Mich interessiert: Sind wir in der Lage solche Summen zu stemmen, ohne das wichtige Investitionen zukünftig hinten herunterfallen.“

Für die Grünen zeigte sich deren Fraktionssprecher Stefan Janosi weniger widerspenstig: „Die meisten Positionen bei der vorgeschlagenen Stellenplanänderung finden wir gut begründet. Dennoch folgen wir der Idee der CDU, noch weitere Informationen zu sammeln.“

Einige stellen konnten gerechtfertigter Weise ausgebaut werden

Hier warf Bürgermeisterin Marion Lück ein, dass sie zu bestimmten Positionen der Stellenplanänderung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung weitere Erklärungen geben könne: „Es geht um konkrete Personen, der Datenschutz gewahrt bleiben muss.“ Die geforderte Ausweitung der bisherigen 0,6-Stelle für die Bearbeitung von Wohngeldanträgen um eine Vollzeitstelle auf dann 1,6 Stellen erklärte die Bürgermeisterin: „Wir haben die Digitalisierung bei der Wohngeldantragsbearbeitung durch Land und Bund abgewartet – sie hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. Dadurch ergibt sich der Mehrbedarf.“

Der Erste Beigeordnete Stefan Görnert fügte hinzu: „Durch die gesetzliche Ausweitung des Anspruchs auf Wohngeld hat sich die Zahl der Anträge verdreifacht. Zurzeit haben wir 138 Fälle nicht bearbeitet und haben 51 Fälle mit noch fehlenden Unterlagen, was einen zusätzlichen Aufwand bedeutet.“