VVV macht Bänke und Hütten in Eipringhausen wetterfest und schön

Verkehrs- und Verschönerungsverein wirbt beim „Fest“ für seine Arbeit. Bald folgt ein Arbeitseinsatz im Eifgen.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Der letzte Arbeitseinsatz führte neun Aktive des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Wermelskirchen nach Eipringhausen. „Wir haben dort die Schutzhütte restauriert und innen und außen einen neuen Anstrich gegeben“, sagt der Vorsitzende Dankmar Stolz. „Außerdem konnten wir drei Bänke mit einem neuen Schutzanstrich für die nächsten Jahre noch retten. Bei zwei Bänken mussten die Dielen vollständig erneuert werden.“

Schön sei es, wenn der Verein sofort ein Dankeschön nach der getanen Arbeit bekommt. „Wie jetzt zuletzt: Ein Ehepaar kam und bedankte sich sehr für unseren Einsatz.“

Auch in den kommenden Wochen möchten die Vereinsmitglieder ihr Engagement fortsetzen. Denn zu tun gebe es immer genug. „Am 20. Mai treffen wir uns zum nächsten Arbeitseinsatz um 10 Uhr am Wanderparkplatz Eifgen. Alleine an 21 Standorten im Stadtgebiet fehlen teilweise seit Jahren die Möbel“, sagt Dankmar Stolz. „Und etwa 50 Prozent der vorhandenen Bänke sind leicht bis stark beschädigt.“ Vier Schutzhütten stehen in Wermelskirchen, wofür der VVV zuständig ist.

„Wenn wir noch mehr aktive Kräfte hätten, könnten wir noch viel mehr tun, bis hin zu neuen Möbeln aufstellen“, sagt Dankmar Stolz und wirbt für eine Mitgliedschaft im 1882 gegründeten Verein. 287 Mitglieder gehören aktuell dazu. „Da wir uns aber nur über Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanzieren, suchen wir ständig neue Mitglieder“, sagt der Vorsitzende.

Es wäre schön, wenn sich vermehrt junge Menschen bei uns engagieren.

„Den Jahresmitgliedsbeitrag haben wir jetzt für neue Mitglieder auf 20 Euro angehoben.“ Aber auch das sei sicher nicht zu teuer. „Uns fehlen aber auch immer Menschen, die uns tatkräftig unterstützen wollen“, sagt Dankmar Stolz. „Und es wäre schön, wenn sich vermehrt auch junge Leute bei uns engagieren.“

Zu tun gibt es nicht nur bei den Arbeitseinsätzen genug. Beim „Fest“ an 21. Mai ist der VVV Wermelskirchen auch mit einem Stand dabei. „Wir bringen eine Bank mit, die wir dann vor den Augen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer reparieren und restaurieren wollen“, sagt Dankmar Stolz. „Dann können die Menschen sehen, was wir machen.“

Werkzeuge und größere Fahrzeuge zum Transport bringen die Aktiven immer selber zu den Arbeitseinsätzen mit. „Wir kaufen Schleifpapier, um das Holz der Bänke abzuschmirgeln, Farbe und Pinsel, aber auch neue Bohlen, wenn wir sie brauchen“, sagt der Vorsitzende. Zusätzlich zu den Arbeitseinsätzen im Wald, um die Möbel aufzuarbeiten, kümmert sich Bärbel Beckers, ein Mitglied des VVV, um die Blumenbepflanzung auf dem Markt. „Dieses Jahr musste schon ein Baum neu gepflanzt werden, der alte war eingegangen.“ Die Beete seien schon sommerfertig bepflanzt. „Gegossen werden sie von den umliegenden Geschäftsleuten“, sagt Dankmar Stolz. „Aber Frau Beckers hält auch immer ein Auge drauf.“

Auch an der Kübel-Pflanzaktion beteilige sich der VVV. „Und ganz wichtig ist uns, jedes Jahr die Aktion „Saubere Stadt“ organisieren“, sagt der Vorsitzende. „1000 Schülerinnen und Schüler haben mitgemacht. Und diese Kinder werden anschließend sicher mit anderen Augen durch die Stadt laufen und mit ihrem Müll umgehen.“ Es sei gut, junge Leute zu aktivieren. „Denn Probleme können nur alle gemeinsam bewältigen.“ | Standpunkt

Über den Verein

Der Vorstand: Dankmar Stolz ist 53 Jahre alt, selbstständig und verheiratet mit zwei erwachsenen Kindern. Er hat im April vergangenen Jahres Manfred Schmitz-Mohr abgelöst. Mit Dankmar Stolz zusammen wird der VVV von folgenden Mitgliedern geleitet: Zweite Vorsitzende ist Charlotte Jörgens, Geschäftsführer ist Gerd Simon und Schatzmeister Thorben Wocke. „Das Gute ist, dass zu unseren Vorstandssitzungen auch oft unsere Vorgänger kommen“, sagt Dankmar Stolz. „Das hat den Vorteil, dass wir Kontinuität im Verein haben und nicht das Rad neu erfinden müssen.“

Kontakt: Der Verein Wermelskirchen ist per Mail über zu erreichen. Das Telefon ist beim Geschäftsführer Gerd Simon, Tel. (0 21 96) 88 30 80 geschaltet. Weitere Informationen finden sich auch online.

E-Mail: info@vvv-wermelskirchen.de

Homepage: www.vvv-wermelskirchen.de

Termine: Der VVV beteiligt sich mit dem VVV Dhünn und dem VVV Dabringhausen am Festumzug, 26. August.

Kommentar von Susanne Koch: 141 Jahre und nicht alt

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Wermelskirchen ist schon 141 Jahre alt. Aber immer noch sehr aktiv. Die Mitglieder des Vorstandes und die Aktiven des VVV engagieren sich für die Verschönerung ihrer Stadt. Sie renovieren Schutzhütten, reparieren und verschönern Bänke im Wald. Sie kümmern sich um die Blumenkübel am Markt und unterstützen die Pflanzaktion der Werbegemeinschaft Wir in Wermelskirchen (WiW). Und Ideen hat der Vorsitzende Dankmar Stolz noch viele, beispielsweise noch weitere Bänke aufstellen oder auch Möbel für Kinder bauen.

Was der VVV aber braucht, sind neue und vor allem jüngere Mitglieder, die auch Interesse haben, mit anzupacken. Jüngere Mitglieder bringen vielleicht auch noch neue Ideen mit, was der VVV umsetzen kann. Und sie haben ihre eigene Art, aber das ist dem Vorstand bewusst und sie freuen sich darauf. Also, warum nicht, dem VVV beitreten und etwas für Wermelskirchen tun?