Einsatz am Samstag

+ © Tim Oelbermann Viel Feuerwehr an der ev. Kirche am Markt in Wermelskirchen. © Tim Oelbermann

In Wermelskirchen rückten zahlreiche Einsatzkräfte am Samstag aus.

Wermelskirchen. Für viel Aufsehen hat ein Feuerwehr-Einsatz am Samstag mitten in Wermelskirchen gesorgt. Allerdings handelte es sich dabei zum Glück nur um eine Übung - allerdings mit ernstem Hintergrund.

Was war (fiktiv) geschehen? Es ging darum, einen Einsatz in luftigen Höhen im Kirchturm zu üben. Angenommen wurde ein technischer Defekt im Turm - dort sei ein Taubenkot-Sauger in Brand geraten.

Ein Szenario, das nicht weit her geholt ist. Immer wieder beschäftigen Einsätze in luftigen Höhen die Rettungskräfte. Und: In Wermelskirchen stehen umfangreiche Arbeiten an der ev. Kirche an. Zeitnah soll sie eingerüstet werden.

Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, stand daher nun die Übung am konkreten Objekt an. Am späten Vormittag begannen die Aufräumarbeiten, anschließend rücken die Einsatzkräfte wieder ein und werden die Übung im Detail nachbesprechen.

Der WGA berichtet weiter.