Die Rückkehr der Kunden: „Unverpackt“ nimmt wieder Fahrt auf

Jochen Schmees sieht nach langer finanzieller Flaute wieder Licht am Horizont.

Von Heike Magnitz

Wermelskirchen. Gar nicht lange her, da hatte Jochen Schmees große Sorge, seinen Unverpackt-Laden schließen zu müssen. Doch inzwischen hat sich die Lage offenbar stabilisiert.

„Es geht tatsächlich wieder aufwärts, die Kunden kommen zurück, und ich blicke zuversichtlich nach vorne“, berichtet der Unternehmer. Warum das in Wermelskirchen so ist, weiß Schmees allerdings nicht ganz genau. Deutschlandweit haben jedenfalls 66 Unverpackt-Läden, die sich im Unverpackt-Verband Deutschland zusammengeschlossen haben, schließen müssen. Und auch in der Umgebung kämpfen einige Unverpackt-Läden immer noch hart um ihre Existenz.

Ein Geschäft in Leichlingen versucht sich mit dem Verkauf von Kerzen auf Märkten ein zusätzliches Einkommen zu verschaffen, der „Büggel“ in Bergisch Gladbach zieht Ende April aus der Innenstadt nach Bergisch Gladbach-Paffrath, um Kosten zu sparen.

Aber auch dort sieht die Betreiberin Stefanie Marx-Bleikertz endlich einen Aufwärtstrend: „Ich habe viele Stammkunden, die möchte ich nicht enttäuschen und die haben mich auch zum weiter machen motiviert“, sagt sie auf Nachfrage des WGA. „Und es kommen tatsächlich neue Kunden dazu, das stimmt mich optimistisch.“

Wie geht es den Unverpackt-Läden in Deutschland?

Diesen Aufwärtstrend kann auch Christine Holzmann vom Unverpackt-Verbund Deutschland bestätigen: „ Tatsächlich gibt es jetzt sogar wieder Anfragen von Menschen, die neue Unverpackt-Läden eröffnen möchten.“ Für die Betreiber seien diese mehr als ein Geschäftsmodell. Sie seien für sie ein Stück Lebensphilosophie, eine Möglichkeit, die Welt von den Müllbergen zu befreien, die die Umwelt jetzt schon weit über das verträgliche Maß hinaus belasten.

Jochen Schmees hatte vor vier Jahren mit seinem Krämerladen den ersten Unverpackt-Laden im Bergischen eröffnet und dafür seinen Job als IT-Spezialist aufgegeben. Ihm sei wichtig gewesen, etwas dazu beizutragen, dass seine Kinder in der Zukunft keine komplett kaputte Welt vorfinden.

Diesen Wunsch habe er immer noch: „Deshalb kann ich mir auch keinen anderen Beruf vorstellen. Zurück in meinen alten Beruf geht für mich gar nicht, da geht es nur um weiter, höher, schneller. Als ich im letzten Jahr vor der Entscheidung stand, aufzugeben, wusste ich nicht, was ich sonst tun sollte. Und das wüsste ich heute immer noch nicht.“

Ist der Unverpackt-Laden in Wermelskirchen teurer geworden?

Zum Glück habe sich das Blatt gewendet: „ Ich glaube, es liegt auch daran, dass es lange gedauert hat, um Missverständnisse aufzuklären: während der Lockdowns sind viele Menschen weggeblieben, weil sie gar nicht wussten, dass auch mein Laden systemrelevant ist und weiterhin öffnen darf. Dann kam der Krieg in der Ukraine, und es machte sich die Befürchtung breit, dass die Unverpackt-Läden durch Preissteigerungen unbezahlbar geworden seien. Das ist aber nicht so, weil es keine Preissteigerungen gab.“

Und weiter: „Denn wir sind nicht von Lieferengpässen betroffen, weil wir unsere Produkte vorwiegend aus der Region beziehen. Oder von Produzenten aus der Region. Aber das alles musste sich erst mal herum sprechen.“

Die beste Art, einzukaufen: regional, saisonal, ohne Müll.

Es gibt natürlich auch Stammkunden wie Nicole aus Wermelskirchen, die sind ihrem Unverpackt-Laden durch alle Krisen hindurch treu geblieben: „ Ich finde das einfach die beste Art, einzukaufen: regional und saisonal und ohne Müll“, ist die Kundin überzeugt.

„Was brauche ich Erdbeeren aus fernen Ländern, wenn ich hier für den Winter eingelagerte Äpfel aus der Gegend bekomme. Außerdem hatten wir früher vier Gelbe Säcke für die Müllabfuhr vorm Haus stehen, jetzt ist es nur noch einer.“

Neue Kunden kommen auch wieder in den Laden, beobachtet Jochen Schmees: „Viele junge Familien, aber auch viele Senioren, die sich jetzt, nach Aufhebung der Corona-Auflagen langsam wieder nach draußen trauen.“

Und dann ist da noch etwas, wovon Jochen Schmees glaubt, dass ihn bisher über Wasser gehalten haben könnte: „Gute Laune. Ich bin jemand, der versucht, aus jedem Tag den Besten zu machen. Anstatt zu jammern, bin ich jemand, der im Laden singt und mit schlechten Reimen um sich wirft. Kann vielleicht auch schon mal anstrengend für meine Kunden und mein Personal sein, hebt aber die Stimmung.“

Öffnungszeiten

Der „Krämerladen“ von Jochen Schmees, Kölner Straße 46, hat montags und mittwochs von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Dienstags bleibt der Laden geschlossen. Donnerstags und freitags ist durchgehend von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet und samstags von 9 bis 14 Uhr.

Standpunkt von Anja Siebel: Wichtiges Thema

2019 war das Jahr, in dem sich gefühlt alle mit dem Klimawandel und seinen Folgen beschäftigten. Der zweite heiße Sommer in Folge, vom Borkenkäfer zerstörte Wälder und fehlender Schnee machten die Menschen erstmals in der Masse nachdenklich. Kein Wunder, dass damals jene, die umweltfreundliche und nachhaltige Geschäftskonzepte entwickelten, Erfolge verzeichneten. Unter anderem sprossen die Unverpackt-Läden in den Städten wie Pilze aus dem Boden.

Dann aber kam die Pandemie und mit ihr ganz andere Sorgen. Später der Ukraine-Krieg. Die Krisen wollten nicht abreißen – und die Menschen schienen andere Sorgen zu haben. Das ist allerdings fatal, denn die Brisanz des Themas hat auch durch die großen Krisen nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil: Sie wird immer drängender. Deshalb ist es positiv, dass Unternehmer wie Jochen Schmees jetzt wieder mehr zu tun haben.