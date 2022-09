Unfall: Jaguar fährt ungebremst gegen Baum

Blaulicht

Polizei hat einen Verdacht zur Unfallursache für den Alleinunfall.

Wermelskirchen. Bei einem Unfall in Dabringhausen ist eine Jaguar-Fahrerin mit ihrem Wagen ungebremst vor einen Baum geprallt.

Die 46-jährige Kölnerin war am Dienstag auf der Altenberger Straße unterwegs in Richtung Bergisch Gladbach. In einer Linkskurve kam sie nach Angaben der Polizei in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr ungebremst gegen den Baum - verletzte sich aber zum Glück nur leicht.

Die Beamten fanden keine Bremsspuren. Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden, dazu musste hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt werden.

Es bestünden keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum, betont die Polizei. „Jedoch ergaben sich Hinweise, dass möglicherweise die Bedienung des Navigationsgerätes im Jaguar ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte.“

Die Kölnerin wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen ins Krankenhaus gebracht - im Klinikum wurden aber nur leichte Verletzungen diagnostiziert.

Auf der Fahrbahn lagen mehrere Fahrzeugteile und es traten Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug aus. Der an dem Jaguar entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Altenberger Straße blieb während der Unfallaufnahme und der anschließenden Räumung für über zwei Stunden vollständig gesperrt.

