Quick-Schuh schließt diesen Monat

Wermelskirchen. Der Schock sitzt offenbar tief bei vielen Wermelskirchenern. Seit die Familie Schnütgen ihre Quick-Schuh-Filiale mit gelber Pappe abgehängt hat und große Schilder mit der Aufschrift „Räumungsverkauf“ auf ein Ende der Quick-Schuh-Ära hindeuten, herrscht Aufregung vor dem derzeit geschlossenen Ladenlokal. „Ihr wollt doch wohl nicht schließen“, sagt eine Frau entsetzt, als Johannes Schnütgen den Laden am Freitag kurz aufsperrt.

Derzeit sortieren die fünf Mitarbeitenden sowie Johannes Schnütgen und seine Frau Ulrike, die den Laden bis zuletzt führte, alles für den großen Räumungsverkauf, der spätestens am Montag starten soll. „Alles muss raus“, lautet die Devise ab dann.

Das Traditionsgeschäft schließt – vor dem 100-jährigen Jubiläum

Für die Schnütgens endet damit eine Ära. „Wir nehmen 100 Jahre Schnütgen in Wermelskirchen nicht mehr mit“, sagt Johannes Schnütgen. Das würden er und seine Frau Ulrike „natürlich mit einem weinenden Auge“ verarbeiten. Aber es sei auch eine unternehmerische Entscheidung gewesen. „Kommendes Jahr laufen hier im Stadtkarree die Mietverträge aus. Wir gehen jetzt in einer guten Phase, unser Unternehmen ist gesund, aber wir wollen unseren Fokus einfach anders positionieren.“

Bereits 2019, nach der Geschäftsaufgabe des Traditionsgeschäftes „Schuhhaus Schnütgen“ an der Kölner Straße, wechselte Johannes Schnütgen ins Angestelltenverhältnis. Das Unternehmen, bei dem er 2019 einstieg, ist eine Dienstleister-Verbundgruppe mit Sitz in Mainhausen. Dem Unternehmen ANWR sind 5500 selbstständige Unternehmen aus der Schuh-, Sport- und Lederwarenbranche angeschlossen. Der heute 58-jährige Wermelskirchener hatte dort eine Vertriebstätigkeit übernommen, berät seitdem selbstständige Händler. Der Kontakt entstand aus jahrelanger Zusammenarbeit mit ANWR, unter anderem als Aufsichtsratsvorsitzender bei Quick-Schuh.

„Diese Aufgabe füllt mich beruflich aus“, sagt Schnütgen. „Zudem sind wir dieses Jahr Großeltern geworden, und deshalb möchten wir uns einfach auch familiär engagieren.“

Neuer Filialist eröffnet wohl nach den Sommerferien

Dass es demnächst in der Innenstadt kein Schuhgeschäft mehr geben könnte, das müssen die Wermelskirchener indes nicht fürchten. „Wir haben für einen Nachfolger gesorgt“, sagt Schnütgen. So wird Axel Dissmann eine Filiale der Kette „Schuh-Mann“ im Quick-Schuh-Ladenlokal eröffnen – und alle Mitarbeitenden des ehemaligen Schnütgen-Betriebes übernehmen. Dissmann betreibt bereits 16 Schuh-Mann-Filialen im Bergischen Land, darunter in Wipperfürth. „Wir freuen uns auf Wermelskirchen und werden das gewohnte Sortiment, aber auch einiges Neue präsentieren“, sagt Dissmann auf Nachfrage. Eröffnung des neuen Geschäfts soll laut Johannes Schnütgen etwa zum Schuljahresbeginn 2023/24 sein.

Dass ihre fünf engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im neuen Geschäft übernommen werden, das war den Schnütgens wichtig. „Sie waren erst etwas geschockt. Wir haben aber am selben Abend, als wir es ihnen gesagt haben, schon den neuen Chef vorgestellt und versichert, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren werden.“

Die Entscheidung, das rund 400 Quadratmeter große Ladenlokal in andere Hände zu übergeben, sei beim Einkauf der Frühjahrsware zwischen seiner Frau und ihm gefallen. „Wir wollten einen sauberen Abschluss“, sagt er. „An einem Punkt, wo das Geschäft läuft.“ Corona habe viel Kraft gekostet, „aber auch da sind wir gut rausgekommen“.

Ein neuer Schuh-Filialist ist schon in Aussicht

Dennoch verschließt Unternehmer Johannes Schnütgen nicht die Augen vor der Entwicklung, die drumherum sichtbar wird. „Viele Filialisten wie beispielsweise Klauser sind bereits insolvent. Ich sehe zwar noch Hoffnung für die Branche, aber einfach ist es nicht.“

Denkbar seien in der Zukunft auch andere Konzepte, wie beispielsweise Selbstbedienungsfilialen. In Wermelskirchen sei das indes derzeit kein Thema. Stattdessen wird „Schuh-Mann“ im Stadtkarree eröffnen. Dass zum Ablauf der Mietverträge noch andere Mieter dort die Immobilie verlassen, sei nicht bekannt, sagt ein Sprecher der euco Ring KG als Betreiber des Stadtkarrees auf Nachfrage.

Neues Geschäft

Insgesamt betreibt das Unternehmen Schuh-Mann, das künftig auch einen Sitz in Wermelskirchen haben wird, 150 Filialen in ganz Deutschland. Axel Dissmann führt bisher 16 Geschäfte im Bergischen land, kooperiert aber nach eigener Aussage eng mit dem Mutterkonzern mit Sitz in Norddeutschland.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Mit kühlem Kopf

Johannes Schnütgen hat schon mehrfach bewiesen, dass er am Puls der Zeit agiert und als Unternehmer nicht emotionslos, aber mit kühlem Kopf seine Entscheidungen trifft. Das war bereits bei der Schließung des Traditionsgeschäftes „Schuhhaus Schnütgen“ an der Kölner Straße so. Schnütgen hat nicht geschlossen, weil es dem Unternehmen schlecht ging.

Sondern weil er unternehmerisch in die Zukunft geschaut und erkannt hat, dass ein solches Geschäft dort vermutlich nicht mehr funktionieren wird. Insolvenzen bekannter Schuh-Filialisten, die gerade jetzt, nach der Corona-Pandemie, immer wieder bekannt werden, geben ihm recht.

Auch Quick-Schuh schließt Schnütgen nicht, weil seine Zahlen nicht stimmen würden. Sondern weil die Familie andere Pläne hat und ihren Fokus neu ausrichtet. Vollkommen nachvollziehbar, wenn auch schade. Schuhe, das steht seit heute fest, wird es ja in der Innenstadt zum Glück auch weiter geben.