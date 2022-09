Thomas Marner verlässt das Rathaus

Personalie

+ © Roland Keusch Der Technische Beigeordnete Thomas Marner wird das Wermelskirchener Rathaus wohl verlassen. © Roland Keusch

Der Kölner soll am Dienstag zum Technischen Beigeordneten in Kerpen gewählt werden.

Von Anja Carolina Siebel



Wermelskirchen. Die Nachricht wird für die meisten Wemrelskirchener – auch in Politik und Verwaltung – überraschend kommen. Der Technische Beigeordnete Thomas Marner wird das Wermelskirchener Rathaus wohl verlassen. Laut einem Antrag, der dem WGA aus der Stadt Kerpen vorliegt, soll Marner auf Antrag der dortigen Ratsfraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und dem Bürgerbündnis Kerpen (BBK) in der Ratssitzung am kommenden Dienstag, 6. September, zum Technischen Beigeordneten der Stadt Kerpen gewählt werden. Wermelskirchen würde er damit den Rücken kehren.

„Sobald wie möglich“ soll Marner bei der Stadt Kerpen sein Büro beziehen, sagt der dortige CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Ripp, der den Antrag auf Wahl Marners mit unterzeichnet hat, auf Nachfrage. „Natürlich müssen das die Kommunen untereinander klären Uns wäre es wichtig, weil die Stelle ja schon lange vakant ist.“



Der Kerpener Stadtrat hatte in einer Sondersitzung im Januar mit einer Gegenstimme beschlossen, den bisherigen dortigen technischen Beigeordneten Joachim Schwister abzuberufen. In Kerpen sorgt die Besetzung der Verwaltungsspitze schon seit längerem für politischen Zwist. Außer der Stelle des technischen Beigeordneten ist der Posten des Ersten Beigeordneten seit mehreren Jahren unbesetzt. Hier hatte es ein langes Hick-Hack gegeben, unter anderem hat sich Bürgermeister Spürck erfolgreich geweigert, den gewählten Kandidaten tatsächlich zu ernennen. Auch diese Stelle wurde kürzlich wieder neu ausgeschrieben.

Weitere Infos folgen.