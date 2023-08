Sternekoch Stefan Marquard kommt an die Schwanenschule

Stefan Marquard kocht mit Schülern.

Wermelskirchen. In Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche immer öfter falsch beziehungsweise schlecht essen und die Zahl der Übergewichtigen steigt, wird die Ernährung immer wichtiger. Diesem Aspekt hat sich auch der gelernte Koch und Metzger Stefan Marquard angenommen. Der aus vielen Fernsehauftritten bekannte Sternekoch zeigt, wie man frische, gesunde und leckere Mahlzeiten zubereiten kann, die zudem bis zu 30 Prozent weniger Kosten für Wareneinkauf und Energie verursachen.

Was für Mensabetreiber erst einmal klingt wie ein Märchen, ist bei etwa 120 Schulen in Deutschland bereits Realität. Denn mehr als 80 Prozent der in den vergangenen sieben Jahren besuchten Schulen haben, laut einer Evaluation der Universität Flensburg, nach der Teilnahme an dem Projekt ihre Garprozesse umgestellt und ihren Wareneinkauf erheblich optimiert. In den besuchten Schulen ist die Anzahl der Schüler, die an der Pausen- und Mittagsverpflegung teilnehmen, gestiegen – ein Zeichen für die gewachsene Qualität und Attraktivität der Mahlzeiten.

Beim Projekttag am Donnerstag, 17. August, an der Schwanenschule in Wermelskirchen zeigt Stefan Marquard, wie gesund, lecker und frisch Schulessen sein kann. Der Autor mehrerer Kochbücher zeigt bei seinem Schulbesuch, welche Zubereitungsmethoden geeignet sind, um täglich möglichst viel Frisches und Gesundes auf den Tisch oder auf die Hand zu bringen.

„Schulen haben ein großes Potenzial, ein gesellschaftlicher Ort für Veränderung zu sein. Durch eine gesunde und nachhaltig ausgerichtete Schulverpflegung wird die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gestärkt“, sagt Bettina am Orde, Geschäftsführerin der Krankenkasse Knappschaft. -fbu-

sternekueche-macht-schule.de