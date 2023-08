Wermelskirchen steht ab Freitag Kopf

Das Wochenende ist bestimmt durch Kirmes, Festumzug, Krammarkt und verkaufsoffenen Sonntag.

Wermelskirchen. „150 Jahre Stadtrechte“ von Wermelskirchen und die 427. Herbstkirmes – das wird ausgiebig gefeiert. Am kommenden Wochenende mit dem Festumzug mit 3500 Teilnehmern am Samstag, der wieder schönen und großen Kirmes von Freitag bis Dienstag, dem Krammarkt und dem verkaufsoffenen Sonntag. Ganz Wermelskirchen steht Kopf. Und das Ordnungsamt der Stadt rechnet zum Festumzug mit rund 50.000. Besucherinnen und Besuchern.

Der Fassanstich erfolgt in diesem Jahr wieder auf dem Loches-Platz. Am Freitag, punkt 16 Uhr. „Wir können fast wieder an unsere größte Kirmes im Jahr 2019 anknüpfen, im nächsten Jahr sind wir soweit“, sagt Paul Engelbracht, stellvertretender Ordnungsamtsleiter und „Mister Kirmes“, wie er auch genannt wird. „Wir haben für den Fassanstich wieder 300 Gläser bereitstehen. Es gibt sicher wieder einen Rund darauf.“

Zwei neue, große Fahrgeschäfte konnten dazu gewonnen werden. „Insgesamt haben wir 96 Fahrgeschäfte, davon zwölf Großfahrgeschäfte, und weitere Beschicker“, sagt Paul Engelbracht. „Auf dem Krammarkt sind 136 Läden, Imbissstände und Getränkebuden aufgebaut und das Weindorf hat sieben Stände.“

Die Riesenschaukel Nessy werde wieder auf dem Loches-Platz stehen, ein Spiegelkabinett, das Riesenrad auf dem Schwanenplatz, der Autoscooter, der Breakdancer, und vieles mehr. „Bei uns ist die ganze Familie eingeladen, sich auf der Kirmes treiben zu lassen“, sagt Paul Engelbracht, „vom einjährigen Kind bis zum über 85-Jährigen Senior.“

Für den Krammarkt konnten die Organisatoren weitere drei neue Geschäfte gewinnen. „Ein Imker verkauft viele verschiedene Produkte aus Honig an der Kattwinkelstraße“, sagt „Mister Kirmes“. „Dann gibt es einen großen Stand mit Spielsachen und Holzprodukten und auf der Schiller Straße werden feinste Holzfiguren verkauft.“

„Am Donnerstag findet quasi als Einstand der Feierabendmarkt ab 17 Uhr statt“, sagt André Frowein, Vorsitzender des Marketingvereins WiW.

„Und nach dem Fassanstich am Freitag werden wir ab 18 Uhr alle Sponsoren an die Schillerstraße einladen. Ab 19 Uhr gibt es dort Live-Musik mit Tim Francis und Sax Soul Brother.“ Und zur Matinee am Montag werden alle Gastronomen an der Eich, Kölner Straße und Telegrafenstraße Teilnehmer der Kirmes sein. „In dieser Zeit gibt es ein Glasverbot auf allen Wegen“, sagt Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann.

Der Umzug wird am Samstag sicher der Höhepunkt sein

Neben dem Höhenfeuerwerk, das am Dienstag ab 22 Uhr stattfinden wird, wird der Festumzug in diesem Jahr sicher das größte Highlight sein. „80 Institutionen nehmen teil, mit insgesamt 18 Festwagen“, sagt André Frowein. „Es werden 3500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitziehen und die Aufstellungsfläche beträgt 1,8 Kilometer.“

Die Kindertagesstätten sind genauso darunter, wie Schulen, Kunstvereine, Karnevalsvereine, Posaunenchöre und Blasorchester. „Wir werden in dieser Zeit die Straßen sperren“, sagt Arne Feldmann (Sperrungen siehe Kasten). „Sobald der Zug vorbei ist, werden wir die Straßen wieder öffnen“, sagt der Ordnungsamtsleiter. Und Sonntag öffnen wieder die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. „Mit vielen Mitmachaktionen“, ergänzt André Frowein. Und: „Der Bergische Geschichtsverein wird auf seinen Kalender hinweisen und das Buch zu 150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen verkaufen. „Von der zweiten Auflage mit 1000 Stück, die wir finanziert haben, sind schon wieder 300 Exemplare verkauft.“ Und mit einem Kran wird am Sonntag auf die Ausbildungsmesse Connect im März 2024 hingewiesen. „Die Innenflächen im Bürgerzentrum sind schon komplett ausgebucht“, sagt André Frowein.

Straßensperren zum Festumzug

Sperrung 8 bis 13 Uhr Friedrichstraße von Grüne Straße bis Karolinenstraße, Grüne Straße von Unterweg bis Schwanen, Eich bis Dabringhauser Straße

Sperrung 11 bis 16 Uhr Eich, Kölner Straße, Obere Remscheider Straße, Thomas-Mann-Straße, Kreuzstraße, Bahnhofstraße, Remscheider Straße von Bahnhofstraße bis Bügeleisen, Telegrafenstraße

Halteverbote Grüne Straße (Ecke Friedrichstraße bis Ecke Dabringhauser Straße) von 8 bis 13 Uhr

Die gesamte restliche Zugstrecke ab der Dabringhauser Straße / Eich, Kölner Straße, Obere Remscheider Straße, Thomas-Mann-Straße, Kreuzstraße, Bahnhofstraße, Remscheider Straße (Von Bahnhofstraße bis Bügeleisen), Telegrafenstraße von 11 bis 15 Uhr.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Diesmal besonders

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Dass Wermelskirchen am Wochenende wieder Kopf steht, das ist gar nicht mal so aus der Luft gegriffen. Denn tatsächlich ist es ja von jeher zur großen Herbstkirmes so, dass es die Massen nach draußen treibt. Jeder ist auf den Beinen. Und der eine oder die andere reisen sogar von weither an, nur um die Kirmes zu erleben und natürlich Hinz und Kunz oder sonstwen dort zu treffen.

Diesmal wird es aber noch einmal besonderer werden. Denn es gibt vieles, was auf die allgemeine Festtagsstimmung noch oben draufkommt. Zuvorderst das Jubiläum „150 Jahre Stadtrechte“. Aber auch, dass erstmals wieder Kirmes auf dem Loches Platz stattfindet. Dass es nach Jahren wieder ein Höhenfeuerwerk gibt – und, und, und. Es wird einfach besonders und das sollten sich die Wermelskirchener nicht entgehen lassen.

Kirmes ist nur einmal im Jahr. Und diese eine vielleicht nur einmal im Jahrhundert. Also freuen wir uns drauf.