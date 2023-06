Noah ist Kinderstadt-Bürgermeister

Der zwölfjährige Noah hat mit seinem Stadtrat die Regierung über das zweiwöchige Ferienprojekt übernommen. Eine Entscheidung für die Kinderstadt hat der Rat schon gefällt.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Gleich bei der Verkündung während der morgendlichen Bürgerversammlung zeigte er sich mit diplomatischem Geschick. „Ich danke allen, die mich gewählt haben. Und ich danke meiner Schwester, ohne die ich die Arbeit im Wahlkampf nicht geschafft hätte“, rief Noah Strelow der Kinderstadt-Schar in der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik zu. Auf der dortigen Bühne hatte er soeben die Gratulation von Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück entgegen genommen. Noah Strelow ist für die kommenden Tage der Bürgermeister der Kinderstadt und regiert mit sieben weiteren Mitgliedern des Kinderstadt-Stadtrats das Ferienprojekt der Stadt Wermelskirchen in und um die Kattwinkelsche Fabrik in 2023.

Viel mehr Kandidaten als im vergangenen Jahr

Tags zuvor war die Kinderstadtspitze per demokratischem Entscheid gewählt worden. Alle 186 teilnehmenden Jungen und Mädchen konnte ihre Stimme für ihren Favoriten aus insgesamt 17 Bürgermeister-Kandidaten abgeben. „Wir hatten dieses Mal viel mehr Kandidaten und Interessenten als im vergangenen Jahr“, stellte Kinderstadt-Mitarbeiter Luca Nickel, der den Ferienprojekt-Stadtrat betreut und auch als Sprecher des Wermelskirchener Kinder- und Jugendparlaments aktiv ist, fest: „Wir haben im Vorfeld die Größe des Stadtrats auf acht Kinder festgelegt. Der Kandidat mit den meisten Stimmen wurde demnach Bürgermeister, die sieben Stadträte zogen ebenfalls nach der Anzahl der Stimmen, die sie auf sich vereinen konnten, in das Kinderstadt-Regierungs-Gremium ein.“

Lesen Sie auch Freibad Dabringhausen ist in die Saison gestartet Freibad Dabringhausen ist in die Saison gestartet

Nicht nur, dass Noah Strelow die mit Abstand meisten Stimmen ergatterte, auch der Applaus und Jubel der Bürgerversammlung bei der Bekanntgabe seiner Wahl zum Bürgermeister ließ darauf schließen, dass der Zwölfjährige in den nächsten Kinderstadttagen auf die Unterstützung der anderen Jungen und Mädchen zählen kann. Die Stadtratskandidaten der Kinderstadt hatten im Vorfeld mit selbst gebastelten und gemalten Plakaten sowie Flyern und Gesprächen für sich geworben. Auf die Frage von Marion Lück, was denn seine Erfolgsbotschaft im Wahlkampf gewesen sei, sagte Noah Strelow: „Eine meiner Forderungen ist, dass sich die Kinderstadt-Mitarbeiter für einen Tag als Schweine oder andere Tiere verkleiden sollen.“ Wermelskirchens echte Bürgermeisterin ließ allerdings daraufhin offen, ob das denn nicht auch eine Option für das Rathaus an der Telegrafenstraße sein könnte.

+ Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück und ihr neuer Amtskollege tauschten Tipps und Ratschläge aus. © sng

Eine Entscheidung fiel gleich in der ersten Sitzung: Ein Eis für alle Kinder, statt Pizza im Rathaus

Tipps gab die Bürgermeisterin auch. Bei der ersten Kinderstadtratssitzung im Anschluss an die Bürgerversammlung riet Marion Lück ihrem neuen Amtskollegen: „Bei Abstimmungen immer erst nach anderen Meinungen, dann nach Gegenstimmen und Enthaltungen fragen und dann nach den Stimmen, die dafür sind.“ Noah Strelow nahm diesen Hinweis gerne an und zeigte sich zuversichtlich: „Wir werden im Stadtrat bestimmt auch mal Meinungsverschiedenheiten haben, aber wir besprechen das und stimmen dann ab.“

Eine Entscheidung fällte der Kinderstadt-Stadtrat gleich auf seiner ersten Sitzung: Die Bürgermeisterin soll die Kinderstadt-Regierung nicht zum Pizza-Essen in das Rathaus einladen, sondern wie im Vorjahr der gesamten Kinderstadt ein Eis spendieren. „Weil“, so waren sich Noah Strelow und „sein“ Stadtrat ein, „da dann alles etwas von haben.“ Im Sinne guter Demokraten erarbeiteten Marion Lück und ihr Amtskollege obendrein noch einen Kompromiss: Die Bürgermeisterin wird den Kinderstadt-Stadtrat dennoch im Rathaus empfangen und eine Führung durch das Bürgerzentrum durchführen – dann aber ohne Pizza-Essen.

Die jüngsten Mitglieder des Kinderstadt-Stadtrats sind die achtjährigen Ida Przynda und Tino Robbe, die ältesten sind die zwölfjährigen Celine Thomas und Noah Strelow. Dazu gesellen sich Philip Hartmann, David Rosenowski, Lilly Freiheit und Mara Gläser-Hagedorn.

Auch die Ratsmitgliederbekommen Katt-Taler als Lohn

Der Kinderstadt-Stadtrat tagt im Verlauf des Ferienprojekts bis Freitag, 7. Juli, mindestens einmal täglich immer nach der Bürgerversammlung, die jeden Vormittag die Kinderstadt eröffnet. Genauso wie in den anderen Kinderstadt-Werkstätten bekommen auch die Stadtrat-Angehörigen für ihre Arbeit Katt-Taler als Lohn. Realisieren kann der Kinderstadt-Stadtrat durchaus etwas, denn: „Ich lasse den Kindern im Stadtrat freie Hand und setze mit ihnen im Rahmen des Möglichen um, was sie sich wünschen“, erläuterte Luca Nickel.

15. Auflage der Kinderstadt

Die Kinderstadt ist ein Projekt in den Sommerschulferien, das von der Stadt Wermelskirchen in Federführung des Teams des Kinder- und Jugendbereichs der Kattwinkelschen Fabrik durchgeführt wird. 2023 erlebt die Kinderstadt ihre 15. Auflage, 186 Mädchen und Jungen sind dabei. Die Kinderstadt startete am Montag, 26. Juni, und endet am Freitag, 7. Juli. Am Samstag, 8. Juli, steht eine Abschlussfeier an, bei der die Jungen und Mädchen der Kinderstadt ihren Familien die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren.