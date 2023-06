Entscheidung über Höhraths Zukunft naht

Solinger Mehrheit für Verhandlungen zur Ausgliederung nach Wermelskirchen steht. Endgültig fällt die Entscheidung am Donnerstag.

Wermelskirchen/Solingen. Die Ausgliederung der beiden Solinger Ortschaften Höhrath und Angerscheid nach Wermelskirchen rückt näher. Nach dem Willen der Solinger Politik soll die hiesige Stadtverwaltung mit der Stadt Wermelskirchen in entsprechende Verhandlungen eintreten. Dafür sprach sich der Solinger Hauptausschuss am Dienstag einstimmig aus – bei einer Enthaltung von der BfS/ABI-Fraktion. Damit gilt es als sicher, dass der Solinger Rat dies am Donnerstag endgültig beschließt.

Bewohner der Ortschaften hatten den Wunsch einer Gebietsänderung geäußert. Ein Anlass war die Vergabe von Betreuungsplätzen in Wermelskirchener Kindertagesstätten. Daraufhin wurde in Solingen die Bezirksvertretung Burg/Höhscheid aktiv. Unter anderem auf ihre Initiative hin, befragte die Stadtverwaltung die Bürger Höhraths und Angerscheids. Die Mehrheit derjenigen, die an dieser Befragung teilnahmen, sprachen sich dafür aus, dass die beiden Ortschaften nahe der Sengbachtalsperre künftig wieder zu Wermelskirchen gehören sollen.



Die beiden Ortschaften gehören seit den 1970er Jahren zu Solingen. Mit deren Eingemeindung sollten seinerzeit die Interessen Solingens an der Wasserversorgung über die Talsperre gesichert werden. An der Zugehörigkeit der Talsperre zu Solingen soll sich bei der der aktuellen Umgliederung nichts ändern. Deswegen geht es nur um die beiden Ortschaften nahe der Stadtgrenze selbst. Eine Stadtgrenze hinter dem bebauten Teil der Ortschaften reiche aus, um die Interessen der Stadt Solingen zu wahren, erklärt die Solinger Stadtverwaltung.

Stimmt der Solinger Rat am Donnerstag zu, können die Rathäuser der beiden Städte ihre Aufsichtsbehörden bei den Bezirksregierungen in Düsseldorf und Köln über die Umgliederungspläne informieren. Danach beginnen die Verhandlungen. ate