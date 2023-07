Lück zu Hörath: „Wir waren nicht eingebunden“

Solingen will Höhrath abtreten. Wermelskirchen stellt Bedingungen.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen/Solingen. Nicht eine nostalgische Betrachtung sei jetzt angezeigt, sondern eine mit Augenmaß. So thematisierte Henning Rehse, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, auf der jüngsten Sitzung des Wermelskirchener Stadtrats die Höhrath-Frage. Zuletzt habe sich die Wermelskirchener Kommunalpolitik mit dem Thema Höhrath im September 2020 in einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr beschäftigt, bemerkte Rehse. Inzwischen habe aber der Rat in Solingen nach einer Bürgerbefragung beschlossen, die kleine Ortschaft in Randlage des Stadtgebiets an Wermelskirchen abtreten zu wollen.

„Wir haben in Wermelskirchen besprochen, dass die Stadtverwaltung Gespräche mit der Stadt Solingen zur Höhrath-Frage führt – mehr nicht“, betonte Henning Rehse mit Blick auf die Sitzungen der Gremien nach der Sommerpause: „Wir müssen endlich klären, unter welchen Bedingungen wir bereit sind, Höhrath zurückzunehmen.“ Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück stellte klar, dass es einen Termin der Verwaltungen beider Städte gegeben habe, bei dem geklärt worden sei, dass die zuständigen Bezirksregierungen Köln (für Wermelskirchen) und Düsseldorf (für Solingen) angeschrieben worden sind, um diese über das Vorhaben der Neugliederung zu informieren.

„Bei den weiteren Entscheidungsprozessen, die in Solingen vollzogen wurden, waren wir nicht eingebunden“, machte die Bürgermeisterin deutlich: „Solingen hat jetzt beschlossen, mit uns Verhandlungen aufzunehmen – nicht mehr und nicht weniger.“

Inzwischen kursiere sogar eine Karte, auf der die neue Stadtgrenze zwischen Solingen und Wermelskirchen in Höhrath eingezeichnet sei, sagte Henning Rehse und zeigte sich mit diesem Solinger Entwurf wenig zufrieden: „Bei dieser Karte geht es um ein Puzzle, bei dem Teile von Höhrath nach Wermelskirchen zugeschlagen werden sollen – nicht aber die ganze Ortslage Höhrath.“ Das kommentierte Marion Lück mit den Worten: „Die Karte ist nicht mit uns abgestimmt und sicherlich diskutabel.“

Beigeordneter: Stadträte haben das letzte Wort

CDU-Politiker Martin Fleschenberg verdeutlichte ebenso seine Sicht: ­„Bevor irgendetwas entschieden werden kann, muss doch für Höhrath eine Infrastruktur-Bewertung her.“

Es könne ja schließlich nicht sein, dass Wermelskirchen durch die Angliederung von Höhrath plötzlich Kosten für Maßnahmen zu tragen habe, die in der vergangenen Zeit möglicherweise vernachlässigt worden seien. Wermelskirchens Erster Beigeordneter Stefan Görnert unterstrich, dass derzeit nichts beschlossen oder zu Ende verhandelt sei: „Die beiden Stadträte von Solingen und Wermelskirchen haben zu dieser Thematik das letzte Wort.“