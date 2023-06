So schützen Wupperverband und Kreis Trinkwasser

Unerlaubtes Betreten von Schutzzonen und Angeln werden geahndet. Was bei einem Verstoß geschieht.

Von Anja Carolina Siebel

Rhein-Berg. Sommer, Sonne, Ferien. Da zieht es viele Menschen raus in die schöne bergische Natur. Mancherorts gilt es aber auch, die Natur besonders zu schützen. Das gilt vor allem für Talsperren und deren Umgebung.

An der Großen Dhünn-Talsperre etwa begrenzt ein Schutzstreifen das Gewässer, der nicht betreten werden darf. Um ein Bewusstsein für das Thema Wasser- und Naturschutz zu schärfen, kontrollieren der Wupperverband und der Rheinisch-Bergische Kreis seit einigen Wochen verstärkt in diesem Bereich – nicht nur an Land, sondern auch zu Wasser.

Passend dazu: Das bietet die Große Dhünn-Talsperre der Region

Wie der Kreis jetzt berichtet, würden die Kontrollen mit einem Elektroboot des Wupperverbandes durchgeführt. Dabei würden insbesondere die unmittelbaren Uferbereiche an der Großen Dhünn-Talsperre in den Fokus genommen. Bei Kontrollen mit dem Boot seien bereits nicht erlaubte Angelaktivitäten sowie weitere Verstöße gegen die Wasserschutzgebietsverordnung festgestellt worden. Auch in der sogenannten Schutzzone 1, die ja nicht betreten werden darf, hätten die Kontrolleure mehrfach Personen angetroffen.

Das passiert bei einem Verstoß gegen die Wasserschutzgebietsverordnung

Die Mitarbeitenden des Wupperverbandes hätten in diesen Fällen die Personen nicht nur für den besonderen Pflanzen und Artenschutz sensibilisiert, sondern es sei auch erforderlich gewesen, entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten.

Wupperverband und Kreis möchten daran erinnern, dass die Schutzzone 1 – ein 100 Meter breiter Streifen rund um die Talsperre – nicht betreten werden darf. Sie appellieren an alle Besucher, sich vor dem Ausflug zur Talsperre kundig zu machen, welche Wege bewandert werden dürfen.

Rund um die Talsperre gibt es ein großes Netz an Wanderwegen. Auf dem 40 Kilometer langen Talsperrenweg kann die Große Dhünn-Talsperre ganzjährig komplett umrundet werden.

Hinweis auf eine Übersichtskarte

So bieten sich vielfältige Möglichkeiten, die Natur auch mit Rücksicht auf das Trinkwasserreservoir und den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen zu genießen. Viele markierte Rundwege bieten die Möglichkeit für unterschiedlich lange Wanderungen und Spaziergänge. Hier sollten nicht ausschließlich verschiedene Wander-Apps zum Einsatz kommen, da diese leider häufig auch verbotene Wege in der Wasserschutzzone 1 als begehbar anzeigen. Eine gute Übersichtskarte sowie Details zu den Wanderwegen rund um die Große Dhünn-Talsperre gibt es auf den Informationsseiten beziehungsweise den Verlinkungen beim Wupperverband: https://t1p.de/u6gzi

Über die Schutzwürdigkeit der Tier- und Pflanzenwelt informiert auch ein Flyer, herausgegeben von Wupperverband und Biologischer Station Rhein-Berg: https://t1p.de/9vzr5