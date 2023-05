Sie können sich für Mathe und Knobelaufgaben begeistern

Rechnen und knifflige Aufgaben lösen gehört zu ihrem Spezialgebiet: Die Drittklässler Levi Sarp und Jonas Singer von der Katholischen Grundschule Wermelskirchen sind beim bundesweiten Känguruwettbewerb sind auf den ersten Plätzen gelandet.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Genau 75 Minuten hatten die Schüler Zeit: In dem kleinen Aufgabenheft, das ihnen Lehrerin Kristina Wendel vorher ausgeteilt hatte, warteten 24 Aufgaben auf sie – rund um das Thema Mathematik. 30 Jungen und Mädchen aus dem dritten und vierten Schuljahr stellten sich an der KGS im März diesen 24 Fragen des bundesweiten Känguruwettbewerbs – unter ihnen auch Levi Sarp und Jonas Singer. „Die ersten Aufgaben waren noch leicht“, erzählt Levi, „danach wurde es immer schwerer. Und bei den letzten beiden Aufgaben war ich mir dann gar nicht mehr sicher.“

Aber der Drittklässler biss sich durch. Schließlich hatte er sich auf den Känguruwettbewerb vorbereitet, den ein Verein der Humboldt-Universität in Berlin jedes Jahr für Schüler der Klassen 3 bis 13 anbietet. „Ich hatte mir die Aufgabenhefte aus den vergangenen Jahren angesehen“, erzählt Levi, „so konnte ich mir zumindest ein bisschen vorstellen, was auf mich zukommt.“ Denn anders als in Klassenarbeiten waren beim Känguruwettbewerb keine aufwendigen Rechenwege und Erklärungen gefragt. Stattdessen mussten die Kinder bei jeder Frage unter fünf verschiedenen Antworten entscheiden: Multiple Choice.

Knifflige Aufgaben und Knobeleien machen den Jungs Spaß

„Wir sind von unserer Klassenlehrerin gefragt worden, ob wir mitmachen wollen“, berichtet Jonas Singer. Er habe eine Nacht darüber geschlafen, mit Mama und Papa beraten und sich dann für die Teilnahme entschieden. „Mathe macht mir eben Spaß“, erklärt der Drittklässler. Und genau diesen Spaß entdeckte Jonas dann auch beim Knobeln und Rechnen am 16. März – genau wie Levi. „Ich wollte schon ein gutes Ergebnis erreichen“, sagt er, „aber vor allem ging es ja darum, Matheaufgaben zu lösen.“ Und darin sind die beiden Jungs auch im Alltag Experten.

„Irgendwie fällt mir Mathe einfach leicht“, erzählt Levi. Sein Lieblingsfach sei zwar eindeutig Sport. Aber es mache ihm nichts, auch die schweren Matheaufgaben zu lösen. Jonas geht es da ganz ähnlich: „Das könnte mein Hobby werden“, sagt der Neunjährige, „vielleicht studiere ich sogar irgendwann mal Mathe.“

Und dann erzählt er von den besonders kniffligen Aufgaben, die Levi und er manchmal von ihrer Mathelehrerin bekommen. „Das ist gar nicht immer so einfach“, sagt er. Manchmal denke er wahrscheinlich einfach zu viel nach, vermutet Jonas. „Und dann, auf dem Weg nach Hause, fällt mir plötzlich die Lösung ein“, sagt er. Was den beiden Drittklässlern am meisten liegt? „Rechnen“, sagen sie beide. Mal, geteilt, plus, minus: Da sind sie nicht wählerisch. „Geteilt finde ich allerdings manchmal etwas nervig“, sagt Jonas noch.

Die Mühe lohnte sich für Levi und Jonas: Sie schafften den Sprung auf Treppchen

Im Känguruwettbewerb war nach dem Einsatz der Schüler dann Lehrerin Kristina Wendel gefragt. Sie übermittelte die Antworten der Kinder online an die Organisatoren in Berlin. „Und ich muss sagen: Ich fand die Aufgaben auch wirklich schwierig“, sagt sie – vor allem mit Blick auf die letzten beiden Fragen, die auch Levi und Jonas zu schaffen machten. Zwei Monate nach der Dateneingabe bekam die Katholische Grundschule dann überraschende Post: Levi und Jonas hatten es unter die besten Teilnehmer des ganzen Landes geschafft.

Die Wertung ist schnell erklärt: Schüler, die mindestens 95 Punkte schaffen, landen gemeinsam auf dem ersten Platz. Schüler mit mindestens 85 Punkten erreichen den zweiten Platz. Und Teilnehmer mit mindestens 76,50 Punkten gehören zur Gruppe der Drittplatzierten. Während es für richtig gelöste Aufgaben Pluspunkte gibt, werden bei falschen Antworten Minuspunkte verteilt, nicht beantwortete Aufgaben bleiben punktelos. Laut des ausrichtenden Vereins erreichen höchstens fünf Prozent der teilnehmenden Schüler in ganz Deutschland einen der drei ersten Plätze. Anders an der KGS: Levi Sarp kletterte auf den ersten Platz, Jonas Singer auf den dritten.

Nächstes Jahr wollen die Jungs ihren Titel verteidigen

„Wir haben uns total gefreut“, erzählt Kristina Wendel über die Post aus Berlin. Und auch den beiden Jungs ist die Freude über den Erfolg ins Gesicht geschrieben. Levi erhielt ein Geschenkset mit einem Bausatz für einen alternativen Fahrzeugantrieb. Und Jonas bekam ein Naturbuch. „Super“, befindet der Drittklässler, „ich war schon mit Buch und Lupe draußen.“

Im nächsten Jahr wollen die beiden Jungs wieder beim Känguruwettbewerb antreten – der eine will den Titel verteidigen, der andere will entdecken, ob er noch mehr Punkte sammeln kann.

Hintergrund

Mathe: Neben den Schülern der KGS nahmen auch Kinder der Waldschule und der Schwanenschule am Känguru-Wettbewerb teil. Die Haiderbachschule mit Standorten in Tente und Hünger und die Dhünntalschule mit Standorten in Dhünn und Dabringhausen haben dieses Jahr andere Mattwettbewerbe im Programm, informierten die Schulen auf Nachfrage.

Auszeichnung: Auch an der Schwanenschule gebe es Schüler, die besonders erfolgreich am Känguruwettbewerb teilgenommen hätten, berichtet Schulleiterin Katrin Wagner. Allerdings verrate die Schule die Ergebnisse vorerst nicht. Die Auszeichnung finde im Rahmen des Schulfestes im Juni statt.