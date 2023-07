Seniorenbeirat setzt sich für WCs ein

Die öffentliche Toilette am Busbahnhof in Wermelskirchen.

Ortspolitiker wollen mehr öffentliche Toiletten – Sie sind auch mit dem Handel im Gespräch.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Wie ist es eigentlich, wenn man in Wermelskirchen dringend auf die Toilette muss? Gibt es öffentliche Toiletten? Oder gar die Aktion „Nette Toilette“, die in einigen Städten funktioniert? Unter hohem Druck schaffte es letztens eine ältere Dame noch in ein Geschäft, wo es ihr gewährt wurde. An zwei Stellen war sie abgewiesen worden, weil es dort keine öffentlichen Toiletten gebe. Sie sagte: „Kann nicht die Zeitung noch einmal etwas für uns tun?“

Die städtische Pressesprecherin Kathrin Kellermann sagt, dass es am Busbahnhof in Wermelskirchen eine öffentliche Toilette gibt, die funktioniert. „Ansonsten sind mir keine weiteren bekannt.“

Arne Feldmann, Ordnungsamtsleiter der Stadt Wermelskirchen, sagt: „Für die Kirmes im August werden wir natürlich wieder Toilettenwagen aufstellen, einer steht dann am Schwanenplatz und einer am Loches-Platz.“ Auf dem Loches-Platz werde erstmalig auch ein Toilettenwagen mit einer behindertengerechten Toilette aufgestellt. „Den Tipp haben wir vom Beirat für behinderte Menschen in Wermelskirchen bekommen und konnten ihn im Frühjahr auf der Kirmes bereits berücksichtigen“, sagt er.

Diese Toiletten sind bereits öffentlich zugänglich

Die Stadt Wermelskirchen hatte die Toilettenanlage in der Hüpp-Anlage wegen anhaltendem Vandalismus schon vor über zehn Jahren geschlossen, am neugestalteten Busbahnhof wurde eine neue, auch behindertengerechte Toilette aufgestellt. „Und die Menschen können jetzt nach der Corona-Pandemie wieder die Toiletten im Rathaus benutzen, auch dort ist eine behindertenfreundliche Toilette“, sagt Werner Allendorf, Vorsitzender des Seniorenbeirates. „Und die Toiletten auf den Friedhöfen sind für die Wermelskirchener und Wermelskirchenerinnen immer frei zugänglich.“

„Die Toiletten auf den Friedhöfen sind immer frei zugänglich.“

Werner Allendorf erklärt, dass der Seniorenbeirat schon länger mit dem Thema befasst ist. „Wir waren mit der Aktion ,Nette Toilette' schon sehr weit gekommen“, sagt er. „Doch während der Corona-Zeit ist alles wieder eingeschlafen. Wir starten jetzt wieder und reden mit dem Handel und mit Gaststätten, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter für das Thema zu sensibilisieren.“ Er kenne viele Gaststätten, die Hilfesuchenden eine Toilette anbieten. „Einige nehmen dafür Geld, andere nicht“, weiß er. „Wir wollen sehen, ob wir noch mehr motivieren können, mitzumachen.“

Barrierefreie Toiletten sollen häufiger eingesetzt werden

Petra Sprenger, die Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Beeinträchtigungen, erklärt, dass ihr Beirat gerade einen Prüfauftrag an die Verwaltung initiiert hat. Die Sitzung des Sozialausschusses werde noch folgen. „Für Menschen mit Beeinträchtigung ist jetzt für die Kirmes schon das zweite Mal eine behindertengerechte Toilette besorgt worden. Die sind aber recht teuer und können nicht immer eingesetzt werden. Wir wollen jetzt prüfen lassen, ob beispielsweise bei anderen Festen – wie dem Feierabendmarkt – die behindertengerechte Rathaus-Toilette genutzt werden kann.“ Ansonsten werde der Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen auf jeden Fall den Seniorenbeirat bei der Aktion „Nette Toilette“ unterstützen. „Nichts ist unangenehmer, als wenn man dringend aufs Klo muss und keine Toilette ist in Sicht“, sagt Petra Sprenger. „Wir sind dabei.“

Sylvia Mundstock, Mitarbeiterin des Werbe- und Marketingvereins WiW-Marketing, sagt, dass der Verein nichts mit den öffentlichen Toiletten zu tun habe. „Wenn ich persönlich in Bedrängnis gerate, suche ich immer Cafés oder Gaststätten auf. Und wenn man freundlich bittet, diese Erfahrung mache ich, unterstützen die Geschäftsinhaber einen auch.“

Aktion „Nette Toilette“

Auch in Aalen wurde die Aktion „Nette Toilette“ eingeführt. Die Stadt bezuschusst die Instandhaltung und Reinigung der Gaststätten, die mitmachen. So kommt es zu der Win-Win-Situation. Kosten: etwa 60 bis 100 Euro im Monat, Zuschuss je nach Lage und WC-Ausstattung für Reinigung und Instandhaltung. Die Unterhaltskosten für eine öffentliche Toilette entspricht den Zuschüssen für 30 gastronomiebetriebene Toiletten. Nach einer Anlaufzeit konnten alle städtischen Toiletten geschlossen werden, heißt es.

Kommentar von Susanne Koch: Ein guter Schritt

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Dass der Seniorenbeirat der Stadt Wermelskirchen und der Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen sich jetzt noch einmal dem Thema „Nette Toilette“ annehmen will, ist sehr begrüßenswert. Denn alle Menschen werden älter, sind später nicht mehr so gut zu Fuß und nicht mehr schnell genug, um die heimische Toilette aufzusuchen. Insofern macht es Sinn, für öffentlich zugängliche Toiletten zu sorgen.

Wenn sie tatsächlich genügend Café-Betreiber und Gastwirte, aber vielleicht auch Einzelhändler besucht und angesprochen haben, und diese auch mitmachen, wird es hoffentlich leichter, das nötige Kleingeld zu besorgen, um den Toiletten-Inhabern einen Teil der Kosten zu erstatten. Und wenn die Stadt das nicht leisten kann, gibt es vielleicht Sponsoren, die ihr Scherflein dazu beitragen. Der älteren Dame, die dieses Thema angeregt hat, sei Dank. Denn in einer alternden Gesellschaft ist dies ein wichtiges Thema.