Schlaganfallhilfe Bergisch Land bangt um ihre Existenz

Die zur Verfügung gestellten Mittel reichen nicht. Auch weitere Förderungen werden bald wegfallen.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Rund 200 Menschen haben allein in diesem Jahr bereits im Büro der Schlaganfallhilfe Bergisches Land an der Eich Rat gesucht. „Bei 123 davon war es ein Erstkontakt“, sagt Vorsitzende Brigitte Hallenberg. Sie und ihr Team helfen den Menschen gern; allerdings kommen die rührigen Ehrenamtler an ihre finanziellen Grenzen.

Denn, wie Brigitte Hallenberg schildert, ist die Spendenbereitschaft nicht so hoch, dass alle Kosten ohne Probleme gedeckt werden können. „Und auch die Selbsthilfeförderung unterstützt uns leider nicht so, wie wir das brauchen würden“, bedauert die Vorsitzende. „So haben wir für dieses Jahr 24.500 Euro beantragt, um alle unsere Kosten zu decken. 10.000 Euro konnten wir aber nur bekommen.“

Momentan übernimmt einen Großteil der Miete die Stadt Wermelskirchen

Und es gibt aktuell ein weiteres Problem: Die Förderung für die Immobilie an der Eich, in der die Schlaganfallhilfe beheimatet ist, läuft wie bereits berichtet Ende 2023 aus. Das bedeutet in Zahlen: Aktuell bezahlt die Schlaganfallhilfe selbst 615 Euro der Miete, die Stadt übernimmt durch die Förderung des Leerstand-Managements den Großteil von 700 Euro. Hallenberg: „Wir wissen noch nicht, wo wir die Summe ab Ende des Jahres herbekommen sollen.

Von der Selbsthilfeförderung können wir so viel nicht erwarten – und die Spendentöpfe werden leerer. Wir werden also definitiv nicht das Geld für die Miete aufbringen können.“ Im schlimmsten Fall, so Hallenberg, könne die Arbeit nicht mehr weitergehen, Beratungen nicht mehr stattfinden. Denn die Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige ist seit Jahren das Büro, das seit fast zwei Jahren an der Eich beheimatet ist.

CDU und Bürgermeisterin wollen helfen

Der CDU-Stadtverband um Stefan Leßenich weiß um die Probleme. Deshalb waren einige Vertreter sowie der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hermann Josef Tebroke und Bürgermeisterin Marion Lück jetzt bei der Schlaganfallhilfe zu Gast. „Wir waren beeindruckt, was die Helfer leisten, und waren uns einig, dass wir die wichtige Initiative unterstützen wollen“, versprach Leßenich Hilfe.