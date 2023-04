Im Rudel singen macht gute Laune

Neues Format lockte zum Auftakt mehr als 40 Besucher ins Haus Eifgen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Im Haus Eifgen herrscht hektische Betriebsamkeit. Auf die Leinwand wirft der Beamer eine Folie, aus der hervorgeht, was hier gleich passieren wird. Denn es ist nicht eines jener Konzerte, zu denen besonders viele Zuschauer kommen. Vielmehr handelt es sich um das laut Arbeitstitel 1. Rudelsingen. Veranstaltet wird das von Ariane Huss und Thomas Behle.

Es sind über 40 Interessierte gekommen, die offensichtlich große Lust aufs gemeinsame Singen haben. Die Vorbilder sind klar, vor allem natürlich die als Frau Höpker bekannt gewordene Katrin Höpker. Im kleineren Rahmen – denn Frau Höpker füllt mittlerweile die ganz großen Hallen – lädt etwa auch der Kölner Andre Schmidt regelmäßig zum Schmidtsingen ein.

Die ausgewählten Stücke kommen sehr gut an

Das Prinzip ist dabei so simpel wie genial. „Wir zwei stehen vorne und animieren die Leute zum Mitsingen. Wir haben dazu 20 Stücke ausgewählt, die wohl wirklich jeder kennt und die zum Mitsingen einladen“, sagt Thomas Behle. Auf die Idee habe ihn indes gar nicht besagte Frau Höpker gebracht. „Ich baue Flight Cases und habe dafür auch eine Werkstatt. Immer wieder hatte ich dann Freunde zu Besuch. Wir haben am Abend gegrillt, ich habe die Gitarre hervorgeholt, und wir haben zusammen gesungen. Das macht unheimlich viel Freude – und dann habe ich hier im Haus Eifgen einen Künstler gesehen, der sein Publikum auch zum Mitsingen animiert hat“, erzählt Thomas Behle.

Daraufhin habe er sich überlegt – ganz im Sinne des neuen Eifgen-Konzepts, weniger Konzerte zu veranstalten, dafür den Vereinsmitgliedern die Möglichkeit zu bieten, eigene Veranstaltungen zu organisieren –, einmal einen Mitsing-Abend zu organisieren.

Dazu habe er sich Unterstützung gesucht – und in Ariane Huss gefunden. „Ich stehe mit Thomas vorne, er spielt Gitarre und ich singe – wobei ich aber auf jeden Fall die Hilfe des Publikums brauchen werde“, sagt sie lachend. Es sei auf jeden Fall als dynamische Veranstaltung geplant. „Wenn jemand mal Gitarre spielen möchte – oder sich vorne an meine Stelle stellen möchte – dann ist das kein Problem“, sagt Ariane Huss.

Thomas Behle ergänzt: „Es soll auf keinen Fall eine Band entstehen. Es geht darum, einfach zusammen zu singen. Vielleicht wie am Lagerfeuer.“ Was sich so simpel anhört, hat durchaus eine ganze Menge Planung benötigt. „Wir haben uns tatsächlich die vergangenen zwei Monate darauf vorbereitet“, sagt Thomas Behle.

Dann geht es los, die großen und kleinen – denn es sind auch einige Kinder mit dabei – Sänger sind mit Getränken versorgt, als Ariane Huss und Thomas Behle nach vorne gehen. Interessanterweise stehen vor allem Frauen im Publikum, nur wenige Männer haben sich dazugesellt. Das bringt Ariane Huss dazu, den direkt bejubelten Satz zu sagen: „Wir brauchen mehr Männer“.

Dann geht es los mit einem Song, bei dem man wohl vor allem den Refrain kennt: „Living Next Door To Alice“ von Smokie. Durch die Strophen wurschtelt man sich irgendwie durch – der Refrain wird aus vielen Kehlen mitgesungen. Es wird deutlich: Hier steht der Spaß an der Sache ganz klar im Vordergrund.

Mit dabei sind auch Andrea Epking und Eva Baade, beide regelmäßige Haus-Eifgen-Besucherinnen – und begeisterte Sängerinnen. „Wo man singt, da lass‘ dich nieder …“, sagt Andrea Epking lachend. Und ergänzt: „Wir sind von Anfang an dabei gewesen, als Frau Höpker ihre ersten Mitsing-Abende veranstaltet hat. Seitdem haben wir regelmäßig mitgesungen – wir waren immer zu dritt, unsere Freundin ist leider mittlerweile verstorben.“ Eva Baade sagt: „Singen ist gut für die Lungen – und für die Seele. Man geht auch direkt besser gelaunt nach Hause.“ Sie finde besonders die alten Schlager toll – etwa „Pigalle“ oder „Zuckerpuppe (aus der Bauchtanzgruppe)“ von Bill Ramsey.

Da ist mit „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang, „Im Wagen vor mir“ von Henry Valentino oder „Drink noch ene mit“ von den Bläck Fööss sicherlich auch das eine oder andere Lied für das fröhliche Duo dabei. Die beiden werden auch die ausgelegten Zettel ausfüllen. „Wir haben Zettel auf die Tische gelegt, weil wir von den Besuchern wissen wollen, was wir für den nächsten Mitsing-Abend einstudieren sollen“, sagt Thomas Behle.

Andrea Epking und Eva Baade wissen noch nicht, was sie darauf schreiben werden. „Das überlegen wir uns während des Abends. Mal sehen, was mir gleich fehlen wird, das schreibe ich auf“, sagt Andrea Epking. Und schon wird weitergesungen. Etwa das zumindest in Teilen im Publikum bekannte „Dirty Old Town“ von The Dubliners. Oder der Song, bei dem man, wie Ariane Huss schmunzelnd kommentiert, auf jeden Fall das „Aaah, aaah“ mitsingen können werde: „What’s Going On“ von den 4 Non Blondes.