Pianist Roland Vossebrecker spielt an der Eich für den guten Zweck

Der Pianist Roland Vossebrecker aus Bergisch Gladbach greift für den guten Zweick in die Tasten.

Musikschule veranstaltet am Sonntag, 23. April, ein Benefizkonzert mit dem Pianisten aus Bergisch Gladbach.

Wermelskirchen. Der Bergisch Gladbacher Musiker Roland Vossebrecker engagiert sich seit einigen Jahren mit Benefizkonzerten für die Entwicklungshilfe-Organisation „Oxfam“. Mit seinen Konzert-Projekten hat er nach eigenen Angaben bereits über 117 000 Euro für „Oxfam“ eingespielt.

„Die großartige Arbeit von ‚Oxfam‘ auf den Gebieten der nachhaltigen Entwicklungshilfe, der Katastrophenhilfe und der politischen Kampagnen für eine gerechte Welt ohne Hunger und Armut hat mich überzeugt, regelmäßig Benefizkonzerte zu spielen“, sagt der Pianist und Komponist. Eines dieser Konzerte spielt Roland Vossebrecker im Rahmen einer Veranstaltung der Musikschule Wermelskirchen am kommenden Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr im Sitzungssaal der Bürgerhäuser an der Eich.

„Oxfam“ unterstützt zahlreiche Klima- und Ressourcen-Projekte

„Jahrzehntelang sind weltweit große Fortschritte im Kampf gegen den Hunger erreicht worden. Der Klimawandel droht diese positive Entwicklung zunichte zu machen: Der Hunger auf der Welt nimmt wieder zu. Daher möchte ich die Spenden meiner neuen Konzertreihe den Klima- und Ressourcenschutz-Projekten von ‚Oxfam‘ zugute kommen lassen. Zur ohnehin dramatischen Lage wird die Ernährungssituation vieler armer Länder des globalen Südens durch den entsetzlichen Krieg in der Ukraine noch verschärft. Hilfe zu leisten ist also nötiger denn je“, betont Roland Vossebrecker im Vorfeld des Termins in Wermelskirchen, bei dem der Eintritt frei ist, aber Spenden erbeten sind.

Im Frühjahr 2023 absolviert Vossebrecker die inzwischen sechste Konzertreihe für ‚Oxfam‘ mit zahlreichen Konzerten unter anderem in Berlin, Kassel, Gütersloh, Essen, Bonn und Bergisch Gladbach. Vossebrecker wird dabei Spenden sammeln, die Hilfsprojekten der Organisation direkt zugute kommen werden.

„Alle bei den Konzerten gesammelten Spenden gehen ohne Abzug an ‚Oxfam‘. Die Kosten des Konzertreihe trägt der Musiker selbst“, erläutert der inzwischen im Ruhestand befindliche ehemalige Leiter der Wermelskirchener Musikschule, Alfred Karnowka, der das Konzert federführend organisiert: „Die Spenden werden Menschen helfen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, aber am meisten darunter leiden.“ sng

Mehr Informationen zur Musikschule und zur Organisation „Oxfam“ gibt es hier:

musikschule-wermelskirchen.de

oxfam.de