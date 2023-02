Katt: Nächster Termin für Reparaturcafé

Wermelskirchen

+ © Roland Keusch Alten Geräten wird neues Leben eingehaucht. © Roland Keusch

Wann es soweit ist und wie Hilfesuchende die Hilfe bei Reparaturen nutzen können.

-acs- Der Seminarraum der Stadtbücherei an der Kattwinkelstraße ist im März durch eine Ausstellung belegt. „Deshalb sind zum nächsten Termin am kommenden Donnerstag, 2. März, in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr alle Gäste mit Reparaturen an Haushaltsgeräten in der Bogenbinder-halle der Katt, Kattwinkelstraße 3, herzlich willkommen“, schreibt Manfred vom Stein als einer der Gastgeber des Reparaturcafés.

Zur Verkürzung der Wartezeiten bei der Registrierung vor Ort können die Gäste eine Voranmeldung über die Anmelde-Rubrik der Homepage oder per E-Mail unter info@reparaturcafe-wk.de sowie durch Anruf unter Tel. (0 21 96) 8 87 93 47 bis Donnerstag 12 Uhr mit folgenden Angaben erfolgen: Name, Anschrift, Telefon-Nummer, Geräteart und Hersteller sowie wie der festgestellte Fehler oder Schaden am betreffenden Gerät geartet ist. ticket.reparaturcafe-wk.de