Sie ist schon geritten, da konnte sie noch nicht laufen

Anna Maxi Althoff aus Dabringhausen sammelt mit ihrem Pferd Enzo als Springreiterin Pokale und Schleifen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Sie kann sich an keinen Moment ohne Pferde erinnern. Wenn Anna Maxi Althoff ihre Kindheit Revue passieren lässt, dann begegnet sie dort an jeder Ecke den Vierbeiner mit dem typischen Schweif. „Meine Eltern sagen immer: Ich bin geritten, bevor ich laufen konnte“, sagt die heute 20-Jährige. Die Liebe zu den Pferden liegt der jungen Dabringhauserin einfach im Blut: Ihre Eltern seien Freizeitreiter, ihr Opa habe ihr damals ein Shetland Pony geschenkt. Und schon war es um die junge Maxi Althoff geschehen. „An Pferdesport habe ich damals allerdings überhaupt nicht gedacht“, erzählt sie.

Als sie im Jahr 2015 ihr Pferd Enzo bekam, änderte sich dieser Blickwinkel. Zum ersten Mal tauchte sie in den richtigen Pferdesport ein und beschloss dann auch, selbst „sportlich ein bisschen unterwegs zu sein“. Was das bedeuten würde, in welche Richtung es sie und Pferd Enzo führen würde: Das ahnte die damals 13-Jährige aber noch nicht. 2016 ritt sie die ersten kleinen Prüfungen. „Enzo war damals noch ein junges Pferd“, erinnert sie sich heute. Sie gewannen gemeinsam an Alter und Erfahrung.

„Den Weg gehen wir zusammen“, erklärt die Dabringhauserin. Mit Unterstützung von Trainern, einer ordentlichen Portion Disziplin und auch viel Ehrgeiz schmiedete die Sportlerin immer neue Pläne. Aus dem anfangs angedachten „bisschen Sport“ wurden Turniere, auf denen sich dann auch immer mehr Erfolge einstellten. „Das schafft man natürlich nicht alleine“, sagt Maxi Althoff und erzählt von ihren Trainern und von Sponsoren, die durch ihre Erfolge auf sie aufmerksam wurden und ihre Arbeit mit Enzo seit dem unterstützen. „Ich bin ein zielstrebiger und ehrgeiziger Mensch“, sagt die 20-Jährige, „das hat mich dann gepusht.“

Gleichzeitig schien auch ihr tierischer Partner Enzo an den immer größer werdenden Aufgaben zu wachsen. „Wir sind immer als Team unterwegs“, erzählt die Reiterin, „es geht um uns zwei.“ Mal habe der Mensch einen schlechten Tag, mal das Tier. Dann gehe es ganz besonders darum, aufeinander zu achten und aufeinander zu hören. „Und Enzo weiß einfach, wann es drauf ankommt“, sagt die junge Reiterin, „ich habe manchmal das Gefühl: Er strengt sich genau im richtigen Moment an.“

Maxi Althoff gehört zum Landeskader

Und das wird dann auch belohnt: Als das Gespann 2019 für die Deutschen Jugendmeisterschaften nominiert wurde, nahmen die Verantwortlichen des Landeskaders im Rheinland Notiz von den beiden. Seit dem gehört Maxi Althoff zum Kader, erhält die Unterstützung des Landestrainers, ist Teil des Teams und profitiert so auch von Lehrgängen. „Neulich haben wir einen Lehrgang mit dem Bundestrainer besucht. Das ist natürlich ganz wertvoll für unsere Weiterentwicklung“, erklärt die 20-Jährige.

Nach den Deutschen Jugendmeisterschaften vor vier Jahren, qualifizierte sie sich 2022 erneut für den wichtigen Wettbewerb. Sie wurde Dritte bei den Rheinischen Meisterschaften und durfte sich danach wieder auf Bundesebene messen. „Schon dabei zu sein, ist ein großer Erfolg“, meint sie. Mit dem Abschneiden sei sie ganz zufrieden gewesen. „Aber das kann künftig natürlich noch besser werden“, sagt Maxi Althoff. In diesem Jahr tritt sie erneut bei den Rheinischen Meisterschaften an – mit der Hoffnung, sich wieder für die Deutschen Jugendmeisterschaften zu qualifizieren. „Es ist das letzte Jahr, in dem ich bei Jugendturnieren an den Start gehen darf“, weiß die Reiterin, „da wollen wir noch mal alles zeigen.“

Auch deswegen will sie noch einen drauf legen – bisher startete sie bei Springen in der Klasse bis zu zwei Sternen, in diesem Jahr möchte sie bis zu drei Sternen gehen. Erst jüngst zeichnete sie der Oberbergische Kreis bei der Auszeichnung zu den Sportlern des Jahres aus: Mehr als 700 Stimmen hatte Maxi Althoff bei der Abstimmung gesammelt. „Das war eine große Überraschung und hat mich sehr gefreut“, erzählt die 20-Jährige. Die Auszeichnung hat nun einen Platz in ihrer kleinen Erfolgsgalerie.

„Aber das Reiten bleibt ein Hobby“, stellt die Dabringhauserin aber ganz klar, „es geht um den Spaß.“ In diesem Jahr beginnt sie nämlich auch mit ihrem Studium für Sportmanagement in Köln und träumt auch beruflich von einer Karriere im großen Sportkosmos. Aber die Ausritte mit Enzo in den Wald lässt sie nicht entgehen – dem Pferd und ihrem eigenen Ausgleich zuliebe.

Verein

Bisher trat Maxi Althoff für den Reitverein Silberberghof in Wipperfürth an. Inzwischen hat sie den Stall gewechselt und reitet gemeinsam mit Enzo im Reitverein Hebborner Hof in Bergisch Gladbach.