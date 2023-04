Rainer Deppe zieht Bilanz: „Wer Angst hat, ist in der Politik falsch“

Nach 17 Jahren im Landtag möchte sich der CDU-Politiker nun mehr Zeit für die Regionalplanung nehmen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Wenn Rainer Deppe heute zum nordrhein-westfälischen Landtag fährt, das Auto in der Garage abstellt und mit dem Tablet unter dem Arm Richtung Eingang spaziert, dann grüßen ihn die Pförtner freundlich. So wie in den vergangenen 17 Jahren. „Sie fragen mich noch nicht mal mehr nach meinem Ausweis“, erklärt Rainer Deppe und lacht.

Im vergangenen Mai fand die erste Landtagswahl seit 2005 statt, bei der Rainer Deppe nicht für seinen Wahlkreis im Rheinisch-Bergischen Kreis antrat. Ein Jahr zuvor hatte er den Rückzug aus der Landespolitik angekündigt. „Und mit dieser Entscheidung hadere ich nicht“, meint er. Es sei ihm wichtig gewesen, rechtzeitig den Absprung zu finden.

Den Weg zum Landtag tritt er trotzdem noch regelmäßig an. Denn sein Amt als Regionalratsvorsitzender hat er behalten: „Und damit bin ich weiter im Einsatz für die Region“, sagt er und erinnert an den Regionalplan, der bis nächstes Jahr in trockenen Tüchern sein soll und die Zukunft der Region skizziert. „Wir sind jetzt in der heißen Phase“, sagt er. Heute spiele er dabei befreiter auf. Denn er könne als Vertreter der Region auftreten, ohne politische Spielregeln einhalten zu müssen.

Im Grunde hat sich Rainer Deppe von Anfang an genau so verstanden: als Vertreter der Region. „Wer vor allem etwas für sich selber rausholen will, nach mehr Geld oder persönlichem Einfluss strebt, der ist in der Politik falsch“, weiß Deppe. Da gebe es andere Wege, um reicher oder mächtiger zu werden. „Aber in der Politik kannst du etwas für die Gemeinschaft erreichen“, meint Deppe. Das sei immer sein persönlicher Motor gewesen.

Es herrschte demokratische Aufbruchsstimmung.

Und dann erzählt von seiner Schulzeit in den 1970er Jahren in Essen – als die Luft politisch extrem aufgeheizt war. Damals engagierte er sich als Schülersprecher. „Es herrschte demokratische Aufbruchsstimmung“, erinnert sich Deppe und erzählt von einem Schlüsselerlebnis. Die Schülerschaft habe darum gerungen, auch in den Fachkonferenzen mitreden zu dürfen. „Die Lehrer haben unseren Antrag abgeschmettert“, erzählt Deppe, „aber wir sind dran geblieben, haben bessere Argumente gesucht und den Beschluss umgedreht.“ Immer wieder habe er das in seinem politischen Wirken erlebt: Argumente und Mehrheiten zählen.

Mit 17 trat er dann in die CDU ein. „Politisches Engagement war für mich aber immer mehr als der Einsatz für eine Partei“, sagt Deppe. Das zeigte sich auch als er während des Wehrdienstes zum Kompaniesprecher gewählt wurde. Was die Kameraden damals in ihm gesehen hätten? „Sie sagten zu mir: Du vertrittst deine Meinung, du wirst nicht ausfallend und du hast keine Angst“, erzählt Rainer Deppe.

Mit dieser Philosophie zog er 20 Jahre später in den Kreistag und 2005 in den Landtag ein. „Ich war nie der Typ Polterkopf“, sagt er, „und wer Angst hat, ist in der Politik auch falsch.“

Sich selbst blieb er treu – im Ton und in der Überzeugung. „Jeder im Landtag hat seine eigenen Vorstellungen und ist genauso legitimiert wie du selbst“, sagt Deppe, „man muss die Spielregeln kennen und nicht davon ausgehen, man verändere mal eben die Welt.“

Er startete mit der CDU in Nordrhein-Westfalen in der Regierung, wechselte in die Opposition, kehrte in die Regierung zurück: „Egal, wo wir uns gerade befanden: Besonders wichtig war mir immer der Kontakt in den Kreis.“ Das sei immer der Kern seines Selbstverständnisses gewesen: „Ich war Wahlkreisabgeordneter.“

Deswegen suchte er das Gespräch mit allen Bürgermeistern – egal welcher Couleur. Deswegen saß er im Dabringhausener Karneval genauso wie in der CDU-Versammlung in Wermelskirchen, beim Theaterabend genauso wie beim Erntedankfest. „Natürlich ist das manchmal anstrengend, aber das war der Kern meiner Arbeit“, beschreibt Deppe.

Die Füße legt er aber nicht hoch – Jetzt wird er im Naturschutz aktiv

Diese Termine hätten ihn nicht belastet. Die Verantwortung sei ihm gelegentlich an die Substanz gegangen. Zum Beispiel, als er als Verantwortlicher der Kreispartei einen neuen Landrat suchen musste. „Dann musst du den Laden zusammenhalten“, sagt er, „da habe ich gekämpft.“ Er fand Hermann-Josef Tebroke – der Anfang einer Erfolgsgeschichte.

Kämpfen muss er heute weniger: Er sitzt weiter im Kreistag – und lässt offen, ob er bei der nächsten Wahl nochmal antritt. Die gewonnene freie Zeit ermögliche es ihm jetzt, sich intensiver für den Regionalrat einzusetzen, sagt er. Ein neues Ehrenamt bekleide er schon: Rainer Deppe ist jetzt Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im Rheinisch-Bergischen Kreis geworden. Er besitze selber keinen Wald, aber der Naturschutz liege ihm am Herzen. „Nur am Wochenende habe ich jetzt mehr Zeit als früher“, sagt Rainer Deppe dann, „und das ist auch gut so.“

Zum Durchatmen, für seine Familie, die 13 Enkelkinder und all die Dinge, die in den vergangenen 20 Jahren auf der Strecke geblieben sind.