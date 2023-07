Heute fließt wieder Wasser in das Becken

Die jährliche Grundreinigung im Hallenbad ist bald abgeschlossen. Danach ist das Bad für die Saison nach dem Sommerferien.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Achim Hagenbücher freut sich auf heutigen Freitag. Dann wird der Meister für Bäderbetriebe den Hahn aufdrehen, und das Wasser fließt wieder in das große Schwimmbecken im Quellenbad zurück. „Ohne Wasser ist dieses Schwimmbad einfach nicht komplett“, sagt Hagenbücher

Bislang ist im großen Becken allerdings keine Spur von Wasser. Stattdessen stehen auf dem Beckenboden zwei große Gerüste, die bis zur Decke reichen. Zur normalen Raumhöhe addieren sich etwa vier Meter Beckentiefe. „Drei Deckenpaneelen mussten ausgetauscht werden“, erklärt Michael Offermann vom Gebäudemanagement der Stadt, der an diesem Vormittag eine Stippvisite im Bad macht.

Die Paneele werden einfach an die Deckenkonstruktion geklemmt. Der Austausch ist also keine große Sache – wäre da nicht der Aufbau des Gerüstes. „Manchmal kommen wir da aber einfach nicht drum herum“, sagt Hagenbücher und erinnert sich auch an frühere Jahre, in denen das Gerüst im Becken für die Deckenreparatur aufgebaut werden musste. „Das ist inzwischen eine ganze Weile her“, sagt er. Die Deckenpaneele lösen sich nämlich nur bei Fremdeinwirkung. „Ansonsten ist die Konstruktion sehr stabil“, sagt auch Offermann. Wenn Badegäste allerdings Gegenstände wie Schwimmringe gegen die hohe Decken werfen, können sich die Paneele lösen. Sie fallen herab oder sind nur noch an einer Seite befestigt: Dann werden Reparaturen nötig.

Zu Beginn war das ganze Team im Einsatz

Die Arbeiten reihen sich in eine lange Liste von Aufgaben im Hallenbad ein: Die Sommerferien nutzt das Team, um das Bad während der Schließzeit auf Vordermann zu bringen. „Wir haben direkt am ersten Tag losgelegt“, erzählt Achim Hagenbücher und erinnert an den Start der Sommerschulferien. Zu Beginn war das ganze Team im Einsatz. „Als Erstes reinigen wir immer die Überlaufrinne“, erklärt der Meister für Bäderbetriebe. Dann stand die erste Reinigung der Becken an. Anschließend nahmen die Fachleute die Technik unter die Lupe, reparierten die Klappsteuerung an einem Filter und bestellten einen neuen Stellmotor.

„Hinter den Kulissen des Bades geschieht im Alltag viel, von dem die Besucher gar nichts mitbekommen“, sagt Hagenbücher und steigt die Stufen zur Technik hinunter. Er deutet auf die großen Filter-Anlagen, die während der Ferien mit neuer Filterkohle aufgefüllt wurden, um die Wasserqualität auf einem hohen Niveau halten zu können. Inzwischen steht Achim Hagenbücher wieder am Rand des leeren Beckens. „Wir haben schon viel geschafft, jetzt gehe ich auf die Zielgerade“, sagt er. Die Kolleginnen sind inzwischen im Urlaub. „Die letzten beiden Wochen bin ich jetzt als Einzelkämpfer unterwegs“, berichtet er – mit fachlicher Unterstützung versteht sich. Am Dienstag wurde die Heizung gewartet, tags drauf kam der Fliesenleger. „Es gibt einige kaputte Fliesen“, erzählt er. Eine von ihnen liegt ganz unten auf dem Grund des großen Beckens. Das Rollgerüst hat eine Fuge erwischt, der Fliesenleger erledigt das Problem nun gleich mit.

In den nächsten Wochen steht dann die Grundreinigung des übrigen Bades auf dem Programm – vom Eingangsbereich über die Kabinen bis zu den Duschen. „Da kämpfe ich mich ab nächste Woche durch das ganze Haus“, sagt der Meister für Bäderbetriebe, „bis alles picobello ist.“

Ab dem 7. August können die ersten Frühschwimmer wieder ins Bad

Eine der schönsten Aufgaben liegt nun schon in greifbarer Nähe: Nach der Arbeit des Fliesenlegers und ein bisschen Geduld füllt Hagenbücher das große Becken heute wieder mit Wasser: 950.000 Liter Wasser brauchen insgesamt bis zu vier Tage. „Wir wärmen das Wasser schon vor“, erklärt der Meister für Bäderbetriebe. Schließlich würde eiskaltes Wasser dem Becken schaden. Auf etwa 27 Grad wird das Wasser dann aufgeheizt – seit der Energiekrise etwas weniger als zuvor. „Aber daran haben sich die meisten Badbesucher gewöhnt“, beschreibt Achim Hagenbücher.

Pünktlich zum Beginn der Schule öffnet das Quellenbad wieder seine Türen. Am 7. August können die ersten Frühschwimmer im frisch gereinigten und reparierten Hallenbad ihre Bahnen ziehen – anschließend kommen die Kinder und Jugendlichen zum Schulschwimmen. Bereits Anfang kommender Woche dürften die Becken wieder voll sein. Und dann, verrät Achim Hagenbücher, ist er der Erste im Wasser.