Prozess um sexuellen Missbrauch: Verurteilter Zeuge belastet Angeklagten

Vor dem Kölner Landgericht hat jetzt ein Zeuge ausgesagt, der eine wichtige Rolle im Ermittlungsverfahren spielt.

Von Claudia Hauser

Wermelskirchen. Äußerlich reagiert Marcus R. auf fast alle Begegnungen vor Gericht mit Gleichgültigkeit. Er wirkt oft, als sei er nur zufällig in diesen Saal im Landgericht Köln geraten und als hätte er eigentlich dringende Arbeiten zu erledigen. Zwei Ordner liegen vor ihm, prall gefüllt, R. beschreibt weitere Blätter, während die Zeugen befragt werden. Er schreibt und schreibt und man könnte den Eindruck gewinnen, er sei der Protokollführer in diesem Prozess – und nicht der Angeklagte.

Der Zeuge Sönke G., der am Montag viele Stunden lang im Fall um den Missbrauchskomplex Wermelskirchen befragt wird, hatte eine wichtige Rolle im Ermittlungsverfahren. Der 29-Jährige hat nach seiner Festnahme dazu beigetragen, dass Marcus R. gefasst werden konnte. Sönke G. wurde im Mai 2022 in Berlin wegen 95 sexueller Übergriffe auf Jungen zwischen sieben Monaten und acht Jahren zu einer langen Haftstrafe verurteilt: Zwölf Jahre und anschließende Sicherungsverwahrung.

Marcus R. und Sönke G. haben sich 2017 in einer „Windelcommunity“ kennengelernt, wie der Zeuge erzählt. Einer Plattform für Erwachsene mit einer Leidenschaft fürs Windeltragen. Heute wisse er, dass er zu diesem Zeitpunkt auch schon einen „pädophilen Anteil“ in sich getragen habe, „aber der war noch nicht geweckt“, wie er sagt. Erst durch das Schreiben mit Marcus R., den er nur unter einem Alias-Namen kennengelernt hatte, sei er zum Täter geworden. „Das fing harmlos an mit irgendwelchen Youtube-Videos“, sagt G.

Der Angeklagte habe ihm jegliche Bedenken ausgeredet, ihm gesagt, bei den Kindern entstehe kein Schaden durch einen sexuellen Übergriff und „ein bisschen Jammern ist normal“. Wie Marcus R. hatte auch der Berliner Nebenjobs als Babysitter und Kinderbegleiter – sogar Bezirksämter vermittelten ihn, er passte auch auf schwerbehinderte Kinder auf. Im Austausch mit Marcus R. „ging es irgendwann nur noch um Missbrauch und Fantasien“, sagt er. R. sei ständig online gewesen, habe ein riesiges „Portfolio“ an Bildern und Videos gehabt.

„Missbrauch jeglicher Art“, sagt der Zeuge. „Alles, was man sich vorstellen kann.“ Seine eigenen moralischen Bedenken habe R. zerstreut. „Er wusste, was er tut und wie er mich ansprechen muss, um mich an den Punkt zu bekommen, an dem er mich gebrauchen konnte.“

Die Männer hatten eine sexuelle Beziehung

Skrupel habe R. nie gehabt. Die Männer trafen sich ein paar Mal, hatten eine sexuelle Beziehung – und Sönke G. nahm Marcus R. mit einem sieben Jahre alten Jungen in den Berliner Tierpark, wo R. das behinderte Kind auf einer Toilette sexuell missbrauchte. Der Junge kann wegen einer Behinderung nicht sprechen und sitzt im Rollstuhl. Im Prozess hat R. auch diese Tat gestanden – so wie alle anderen, insgesamt geht es um 122 Taten.

Christian Lange, der Marcus R. verteidigt, äußert nach der Zeugenvernehmung seine Zweifel daran, dass Sönke G. tatsächlich erst durch Marcus R. zum aktiven Missbrauchstäter wurde. Der Prozess wird am heutigen Dienstag fortgesetzt.