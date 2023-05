Postkartenaktion spült Geld in die Kasse des Kunstvereins

Bei der Hauptversammlung blickt der Kunstverein auf bunte und ungewöhnliche Aktionen zurück, die die finanzielle Lage des Vereins verbessert haben. Aber auch Mitgliedsbeiträge und Zukunftspläne wurden diskutiert.

Wermelskirchen. Sie wollen Kunst zu den Menschen bringen. Und dafür gehen die Mitglieder des Kunstvereins auch neue Wege – mit großem Erfolg. So herrschte auf der Hauptversammlung des Vereins auch beste Stimmung: Sowohl der Rückblick auf viele bunte, auch ungewöhnliche Aktionen im vergangenen Jahr als auch die Kassenlage boten dafür ausreichend Anlass.

Hatte der Verein in den vergangenen Jahren stets etwas sorgenvoll auf die Vereinskasse geblickt, atmete Kassenwartin Roswitha Geisler in diesem Jahr hörbar durch. Der Verein habe mit einem Plus von rund 1000 Euro abgeschlossen. „Wir hatten uns so große Sorgen gemacht wegen der Stromkosten“, erinnerte sie. Und natürlich habe man weiterhin die möglichen Nebenkostensteigerungen für die Galerie im Blick.

Aber der gute Kassenabschluss erleichtere auch diese Rechnung. Verantwortlich für das Plus sei vor allem die erfolgreiche Postkartenaktion, erinnerte Vorsitzender Michael Dangel. Die heimischen Künstler hatten Motive für Postkarten zur Verfügung gestellt. Rund 2500 Exemplare hatten ihren Weg an Schnüre in der Galerie gefunden, wo Besucher die Karten abnehmen und gegen eine Spende mit nach Hause nehmen durften. Am Ende lagen mehr als 1000 Euro in der Spendenbox. „Es lohnt sich also auch finanziell, wenn wir uns etwas einfallen lassen“, so Dangel.

Jahresbeitrag wird von 38 auf 48 Euro angeboben

Zusätzlich entschieden die Vereinsmitglieder einstimmig, den Jahresbeitrag von 38 auf 48 Euro anzuheben – „um künftige Kostensteigerungen abzufedern und uns abzusichern“, erklärte Dangel. Außerdem habe sich mit einem Autohaus auch ein Sponsor gefunden. Generell spiegelte der Rückblick auf 2022 eine rege Vereinsarbeit wider. „Nachdem wir die Nachwehen der Corona-Krise überwunden haben“, erinnerte der Vorsitzende. Zur Buchhandlung van Wahden und zur Kirchengemeinde seien gute nachbarschaftliche Beziehungen am Markt entstanden – mit gemeinsamen Aktionen. Ausstellungen wie die Bildersammlung „Was wäre wenn…“ hätten für hohe Besucherzahlen gesorgt.

Gleichzeitig ermöglichten Fördergelder des Programms „Neustart Kultur“ eine Investition in digitale Möglichkeiten. Seitdem begleitet gelegentlich eine Multimediashow die Ausstellungen. In Workshops können Teilnehmer dank I-Pads und entsprechender Software neue Techniken der digitalen Kunst ausprobieren. „Den Workshop-Bereich wollen wir künftig noch weiter ausbauen“, kündigte Dangel an. resa