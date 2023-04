Pilotkommune der Bundesregierung: Was wollen Wermelskirchens Senioren?

Dr. Kerstin Jülicher von In Form (r.) und Petra Sprenger unterhalten sich in der Gruppe über das Projekt „Gemeinsam Kochen mit Spaß“.

Es werden Projekte für die immer älter werdende Bevölkerung entwickelt.

Wermelskirchen. Was gibt es eigentlich schon für älter werdende Menschen in Wermelskirchen? Werden auch alle erreicht? Was muss getan werden, um der älter werdenden Bevölkerung auch wirklich die richtigen Angebote zu machen? Rund 40 Wermelskirchener Bürgerinnen und Bürger trafen sich Montagabend im Bürgerzentrum, um ihre Arbeit fortzuführen. Nach der Auftaktveranstaltung „Im Alter in Form“ ging es dieses Mal darum, drei konkrete Projekte aus den Bereichen Ernährung, Bewegung und soziale Teilhabe auszusuchen und zu erarbeiten.

Dr. Kerstin Jülicher von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, wird die Umsetzung der Projekte weiter begleiten und die Wermelskirchener unterstützen. Die Stadt Wermelskirchen wurde als Pilotkommune des nationalen Aktionsplanes der Bundesregierung ausgewählt, um konkrete Maßnahmen zu etablieren.

+ Der Bergische Weg ist nur einer von vielen Wanderwegen, die die Region durchziehen. Bei der Auftaktveranstaltung von „Im Alter in Form“ stand das Thema Bewegung und Wandern hoch im Kurs. © Uli Preuss

Mit grünen Punkten stimmten die Teilnehmenden schließlich ab. Die Ideen waren bereits bei der Auftaktveranstaltung gesammelt und noch durch einige Punkte ersetzt worden. Im Feld Ernährung stimmten die meisten für gemeinsames Kochen mit Spaß, im Bereich Bewegung fürs Wandern und im Bereich soziale Teilhabe wurden zwei Projekte mit gleich vielen Punkten ausgesucht. Für eine Stunde Zeit schenken und für die Frage, wie man den Menschen helfen kann, an die Veranstaltungsorte hin und wieder zurückzukommen.

Wie können wir die Menschen erreichen, die zu Hause sitzen und in ein Loch gefallen sind?

„Eine Frage, die mich die ganze Zeit umtreibt, ist die, wie wir die Menschen erreichen können, die zu Hause sitzen und nach dem sie in Rente gegangen sind, in ein Loch gefallen sind und dort nicht herauskommen“, sagt Hans-Erwin Hermann, der bei der Freiwilligen-Agentur engagiert ist. „Wie kommen wir an die Menschen ran?“ Wichtig sei ihm auch, dass darüber nachgedacht würde, wie man den Bürgerinnen und Bürgern helfen kann zu einem Veranstaltungsort und wieder zurückzukommen. Es müsse da unbedingt einen Shuttle-Service geben. „Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Menschen erreichen, nicht alle lesen mehr Zeitung“, sagt Hans-Erwin Hermann.

Petra Sprenger, die Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderungen, findet das Pilotprojekt sehr gut. „Es sind viele gute Ideen genannt worden“, sagt sie. „Wichtig finde ich, dass wir von Anfang an an Menschen mit Mobilitätseinschränkung denken und sie in unseren Projekten berücksichtigen.“ Aber dafür sei sie ja auch dabei.

Katharina Sachser, die einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige leitet, ist in eigener Sache erschienen. „Ich finde es wichtig, dass wir die Bevölkerung in den ländlichen Gegenden nicht vergessen, sondern sie einbeziehen.“

„Kochen und Essen mit Spaß“ – so soll das Projekt der Gruppe Ernährung heißen. Die Projektgruppe will das Haus der Begegnung als Veranstaltungsort gewinnen. „Geplant ist, dass wir dort bis Juni eine Kochgruppe etablieren, die sich alle vierzehn Tage treffen soll“, sagt die städtische Seniorenberaterin Sabine Salamon.

Die Seniorenberaterin, und die städtischen Mitarbeiterinnen Tanja Dehnen und Christiane Beyer werden jeweils eine der Gruppen leiten. Sie sind außerdem Mitglied der Steuerungsgruppe, die zusammen mit Dr. Kerstin Jülicher und Menschen aus Politik und Gesellschaft den Prozess begleiten. „Im Anschluss an die Testphase geht es an die Fragen, wie können wir die Angebote noch optimieren“, sagt Dr. Kerstin Jülicher. „Und etwa in Bezug auf die Kochgruppe, wie können wir sie auch noch in anderen Stadtteilen etablieren?“ Ihr Institut liefere der Stadt Materialien, gebe Schulungen und berate.

In Form

Die drei Projektgruppen werden jetzt unter der Leitung der drei Seniorenberaterinnen – Sabine Salamon, Tanja Dehnen und Christiane Beyer – ihre Arbeit fortsetzen. Als nächstes trifft sich am 2. Mai die Steuerungsgruppe, um die beiden öffentlichen Veranstaltungen nachzuarbeiten.