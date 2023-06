„Gitarrenlehrer der Nation“ freut sich aufs Haus Eifgen

Wermelskirchen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat Peter Bursch mal als „Gitarrenlehrer der Nation“ bezeichnet. Im Haus Eifgen wird er bald einen Workshop und Konzert geben – Wir haben ihn vorab gesprochen.

Das Gespräch führte

Wolfgang Weitzdörfer

Herr Bursch, was glauben Sie, wie vielen Menschen haben Sie das Gitarrespielen beigebracht?

Peter Bursch: Oh, das ist eine schwere Frage. Mein Verlag hat mir mal gesagt, dass in den ganzen Jahrzehnten, seit das „Gitarrenbuch“ veröffentlicht wurde, an die zwei Millionen Exemplare verkauft worden – dazu unzählige auch im Ausland. Ich habe hier in Duisburg ja seit über 30 Jahren eine eigene Musikschule, davor habe ich an der Folkwang-Musikhochschule und der Volkshochschule Gitarre unterrichtet, dann gibt es die Workshops bei den großen Festivals, die ich mache, da kommen 500 bis 600 Leute mit ihren Gitarren – deswegen werden es schon einige Tausend alleine persönlich bei mir gewesen sein.

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Bursch: Mein älterer Bruder hatte eine Gitarre, aber irgendwann keinen Bock mehr, sie zu spielen. Dann hab ich sie mir genommen – und Spaß daran gefunden. Dann war ich bei den Pfadfindern, da wurden abends am Lagerfeuer Lieder gesungen. Und die Mädels fuhren drauf ab – Grund genug für mich, Gitarre zu lernen. Als dann die Beatles aufkamen, ging es für mich richtig los.

Wie haben Sie selbst das Gitarrespielen gelernt?

Bursch: Damals gab es gar nichts, ich musste mir das alles selber aneignen. Zum Glück gab es in Duisburg einen Club, in dem viele Bands aus Mittelengland auftraten. Der Türsteher ließ mich als 14-Jährigen damals einfach rein – und ich habe mir dann die Tricks und Kniffe vor der Bühne abgeguckt. Damals musste man sich noch richtig kümmern, was aber auch sehr viel intensiver war – durchaus ein Vorteil.

Was war der Grund für Sie, das „Gitarrenbuch“ zu schreiben?

Bursch: Ich war mit meiner Band Bröselmaschine schon richtig aktiv, wir hatten 1968 losgelegt und direkt richtig Erfolg. Andere Gitarristen in der Stadt kamen auf mich zu, weil sie gesehen haben, dass ich manche Techniken spielte, die sie nicht kannten, und haben mich danach gefragt. Ich habe gemerkt, dass ich ganz gut unterrichten und die Fragezeichen in den Köpfen der Beteiligten sehen konnte – um sie dann mit Erklärungen aufzulösen. Das führte dann zu einem Lehrerjob an der VHS, da kamen dann richtig viele Leute zum Teil. Anfang der 70er wollte eben jeder Gitarrespielen. Ich habe das Tabulatursystem aus dem Mittelalter übernommen und modernisiert, Rhythmik eingefügt und das alles an die Tafel geschrieben. Die Teilnehmer sagten dann – „Mensch, mach doch mal ein Heft!“ Und weil ich dann ein bisschen Zeit hatte, habe ich ein spaßiges Heft mit ein paar Comics und schönen Songs zusammengestellt.

Welches der Stücke aus dem „Gitarrenbuch“ ist Ihr Lieblingslied?

Bursch: Ich denke, dass „House Of The Rising Sun“ ein Stück ist, das jeder lernt, der Gitarrespielen lernen will. Das ist auch nicht ganz so einfach, aber das ist schon sicherlich ein ganz besonderes Stück. Mein Buch ist eben auch etwas anders als die klassischen Lehrbücher, die eher steif und unpersönlich sind. Es ist auf jeden Fall auch ein Teil von mir.

Hätten Sie damals erwartet, dass es ein so großer Erfolg werden würde?

Bursch: Ich habe mich nicht hingesetzt, um einen Erfolg zu schaffen. Anfangs wollte ja noch keiner das Buch herausbringen, weil groß draufstand: „Ohne Noten!“. Und Verlage waren damals noch sehr konservativ. Bis ich dann auf den Voggenreiter Verlag gestoßen bin. Die haben sich drauf eingelassen, eine Erstauflage von 1000 Stück zu drucken – die dann innerhalb einer Woche weg war. Dann kam die nächste, irgendwann hieß es dann: „Kannst Du Teil zwei machen, kannst Du Teil drei machen . . .,“ – und so ging das dann weiter. Mir selbst hat es auch immer sehr viel Spaß gemacht – genau wie die Workshops, für die ich auch in der ganzen Welt unterwegs war und bin. Ich habe dann irgendwann ein Projekt gestartet: „Gitarre hinter Gittern“, für das ich regelmäßig in Gefängnissen Workshops mache. Musik kann auch in sehr schweren Situationen helfen.

Waren Sie damals schon mit der Bröselmaschine aktiv?

Bursch: Ja, wir sind 1968 in eine Kommune gezogen, die ersten Erfolge kamen dann auch direkt, etwa mit den „Essener Songtagen“. Wir hatten uns mit anderen Bands angefreundet und uns gegenseitig unterstützt, indem wir uns auch in die jeweilig anderen Städte zu Konzerten eingeladen haben. Wir haben sehr viel ausprobiert – und es war eine tolle Zeit.

Was hat es eigentlich mit dem Namen auf sich?

Bursch: Na ja, wir haben natürlich Marihuana geraucht. Und einer in der Band hat ein Maschinchen zum Bauen von Joints gebastelt – das war die Bröselmaschine. Das konnten wir damals natürlich nicht öffentlich zugeben. Zum Glück hatte unsere Sängerin ein Motorrad, auf dem groß „Bröselmaschine“ stand – und dann war das eben die Bröselmaschine . . .

Wie war es mit Helge Schneider, BAP und den Bläck Fööss zu musizieren?

Bursch: Helge war ein paar Jahre bei uns, es war seine allererste Band überhaupt. Ich hab ihn in einem Jugendzentrum gehört und war direkt begeistert – wir haben ihm dann eine Hammondorgel gekauft und gesagt: „Komm mit auf Tour, Du kannst das!“ Die Bläck Fööss sind ähnliche Typen wie wir, wir waren gemeinsam auf Konzerten, wir haben uns dann bald angefreundet. BAP waren irgendwann mal Vorprogramm der Bröselmaschine – Jahre später war es umgekehrt. Ich spiele auch auf einigen BAP-Platten Gitarre und andere Instrumente. Das sind Freundschaften, die genauso entstehen. Ganz früher habe ich auch die Scorpions kennengelernt, habe ihnen Spieltechniken gezeigt.

Sie sind am 25. Juni zu einem Workshop mit anschließendem Konzert in Wermelskirchen – was können die Teilnehmer erwarten?

Bursch: Man sollte zumindest die Grundgriffe kennen, denn ein kompletter Anfängerworkshop in nur zwei Stunden ist kaum umsetzbar. Die Leute wollen oft mit mir zusammen ein paar Songs spielen. Es wird ein unterhaltsames Zusammenspiel sein – denn das ist auch wichtig, weil man das praktisch nie zu Hause machen kann. Wenn man mit anderen Musik macht, dann reißt das mit – und man lernt die Rhythmik auch ganz anders kennen. Das ist das Besondere bei diesen Workshops.

Und was wird am Abend beim Konzert geboten?

Bursch: Ich freue mich total, dass wir endlich mal in Wermelskirchen spielen. Befreundete Bands, etwa Birth Control oder Epitaph, treten hier immer wieder auf und schwärmen vom Haus Eifgen. Es wird ein spezielles Programm geben – einen Querschnitt durch fast 50 Jahre Bröselmaschine.

Workshop und Konzert

Peter Bursch veranstaltet am Sonntag, 25. Juni, um 12 Uhr zunächst einen Gitarren-Workshop im Haus Eifgen an. Darin geht es um das gemeinsame Musizieren und Spaß an und mit der Gitarre zu haben. Anschließend findet um 18 Uhr das erste Konzert der legendären Band Bröselmaschine im Haus Eifgen statt. Tickets für den Workshop kosten 45 Euro, Karten für das Konzert 25 Euro – in der Kombination kosten Workshop und Konzert 55 Euro.