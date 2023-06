Hier gab es für E-Bike-Fahrer zahlreiche Tipps

Am Rande des Trassenfestes, wo sich ohnehin alles um Fahrräder dreht, fand erneut ein Pedelec-Training statt. Angeboten wurde es von Christiane Beyer und Bernd Hildebrandt vom Autohaus Hildebrandt.

Wermelskirchen. Gerlinde und Wilfried Hennen haben sich neue E-Bikes gekauft. „Und wir merken im Alltag, dass es große Unterschiede zum klassischen Fahrrad gibt“, sagt sie. Den neuen Herausforderungen begegnet das Paar mit dem Pedelec-Training der Stadt. Zum dritten Mal hat Christiane Beyer gemeinsam mit Bernd Hildebrandt vom Autohaus Hildebrandt zum Üben auf dem Parkplatz des Autohauses eingeladen – am Rande des Trassenfestes.

17 Teilnehmer sind dabei. „Nachfrage und Interesse sind seit Anfang an groß“, sagt Christiane Beyer. Es gebe Teilnehmer, die schon seit Jahren E-Bike fahren und sich ein bisschen mehr Sicherheit im Straßenverkehr wünschen. Und dann wieder gibt es Einsteiger, die sich gerade erst das neue Fahrrad angeschafft haben und ein bisschen Erfahrung sammeln wollen, bevor sie auf die Straße gehen.

Jürgen Dahlmann von der Solinger Verkehrswacht bietet Übungen für den Alltag an. Wichtige Tipps für Ampeln und Berge werden gleich ausprobiert. Die Teilnehmer fahren im Slalom, finden ihren Weg durch schmale Spuren und trainieren auch ihre Reaktionsfähigkeit. „Ich merke, wie ich sicherer werde“, sagt Gisela Nocon in einer Pause an der kleinen Erfrischungshütte, die Bernd Hildebrandt aufgebaut hat. Dann setzt sie sich wieder den Fahrradhelm auf und startet in die nächste Runde.

Jürgen Dahlmann ist nach rund zwei Stunden zufrieden mit seiner Truppe. „Mir ist es wichtig, dass sich die Radfahrer selber gut einschätzen können, um dann entsprechend reagieren zu können“, sagt er. Die Teilnehmer zwischen 55 und 70 nehmen viele praktische Ideen und auch einen Rucksack voller neuer Erfahrungen mit. Christiane Beyer von der Stadt verteilt am Ende Zertifikate: „Wenn wir die Verkehrswende wollen, dann müssen wir sie auch üben“, sagt sie. resa