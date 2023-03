Nico Legat will seine Treue beweisen

Gebürtiger Wermelskirchener nimmt mit Freundin Sarah an einer Realityshow teil.

Von Anja Carolina Siebel

Aktuell läuft die fünfte Staffel der Kuppelshow Temptation Island. Die erste Folge wurde am Donnerstag ausgestrahlt. Mit dabei bei der Flirt-Show ist auch der Hückeswagener Nico Legat mit seiner Freundin Sarah. Nico Legat wuchs in Tente auf und lebte lange in Wermelskirchen. Der 24-Jährige ist der Spross des einstigen Bundesliga-Fußballers und heutigen Reality-Darstellers Torsten Legat.

Nico und Sarah sind laut Senderindformation von RTL+ – dort wird das Format derzeit ausgestrahlt – seit Januar 2020 ein Paar und „meinen es ernst“. Wie ernst, das steht bei Temptation Island allerdings auf der Probe, denn Ziel der Show ist es, die Treue der Paare zu testen. Dafür kommen einige weibliche und männliche „Versuchungen“ als Gast auf die Insel. Sollte das Paar den Versuchungen widerstehen, will Nico Sarah wohl einen Heiratsantrag machen. So hat es der gebürtige Wermelskirchener zumindest vor der Show angekündigt.

Nico kommt am Telefon sympathisch rüber. Er arbeite aktuell in der Fitnessbranche als Personal Trainer, erzählt er. „Mein Ziel ist es aber auch, in der Reality-Szene und bei Social Media bekannt zu werden“, sagt er selbstbewusst.

Eine Fußballerkarriere wie sein Vater, der unter anderem bei Werder Bremen und Schalke 04 kickte, strebt er nicht mehr an. „Verletzungsbedingt musste ich da kürzer treten“, sagt er. Lange hat er zuvor auch beim SV09 Wermelskirchen gespielt.

„Als die Einladung kam, hatte Sarah schon einige Bedenken.“

Ob er mit seiner Freundin Sarah noch zusammen ist, darf Nico Legat nicht verraten. Denn in dem RTL+-Format, das in Portugal abgedreht wurde, geht es ja gerade darum, die Treue der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Probe zu stellen. „Das war schon echt krass“, resümiert Nico aber offen. „Man muss sich das vorstellen. Man lebt mehrere Wochen in einer tollen Location. Mit supernetten Menschen – und eben auch tollen Frauen. Da war die Versuchung schon häufig groß.“

Nico und Sarah hatten bisher als Pärchen fest zusammengehalten. Besonders Nicos Vergangenheit stehe aber oft zwischen den beiden, heißt es beim Sender. Der Partylöwe sei in keiner seiner vorherigen Beziehungen der jeweiligen Frau treu gewesen und würde gerne von vielen Frauen umgarnt.

Auch als er Sarah kennengelernt hätte, hätte er noch weiter mit anderen Frauen geschrieben, weshalb sie bis heute Zweifel habe an seiner Treue. Im Format wolle er seiner Freundin aber beweisen, dass er sich verändert habe und nicht mehr in alte Muster verfallen würde.

Sarah sei sich hingegen ohnehin völlig sicher, dass sie nicht fremdgehen würde aber falls doch, „würde Nico auf jeden Fall austicken und die Kontrolle verlieren: Das ist wie ein rotes Tuch.“

Dass sie an Reality-Formaten teilnehmen möchten, das war für Sarah und Nico schon länger klar. „Wir hatten öfter drüber gesprochen“, sagt Nico Legat. Es habe auch verschiedene Angebote gegeben; allerdings habe es das Paar eher gereizt, gemeinsam aufzutreten. „Als dann die Einladung kam, hatte Sarah schon einige Bedenken“, berichtet Nico. „Denn immerhin geht es da ja um einiges.“

Staffel läuft bis zum 15. Juni

Bis zum 15. Juni läuft die aktuelle Staffel von Temptation Island. Vor laufenden Kameras werden die Beziehungen von vier Paaren in einer extremen Situation auf die Probe gestellt. Sie verbringen getrennt zwei Wochen auf einer portugiesischen Insel – die Männer mit zwölf attraktiven Single-Frauen, die Frauen mit ebenso vielen hübschen Single-Männern. Wer seiner Partnerin oder seinem Partner trotz aller Verführung die Treue hält und wer schwach wird und seine Beziehung aufs Spiel setzt, erfahren die Zuschauer im Laufe der kommenden zwölf Episoden, die jeweils donnerstags auf der Streaming-Plattform RTL+ ausgestrahlt werden. In der letzten Folge wird sich an einem Lagerfeuer dann herausstellen, ob Nico sein Versprechen gehalten hat – oder ober doch schwach geworden ist bei all den schönen Frauen.

Format

In der Unterhaltungsshow werden Paare für zwei Wochen getrennt an einen paradiesischen Ort in den Urlaub geschickt. Dort treffen sie auf mehrere Singles, die um die Frauen und Männer werben sollen. Anschließend treffen sich die Paare wieder. Am 15. Juni endet die aktuelle Staffel.