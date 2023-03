Naturschützer sorgt sich um Kröten

Die Population im Eschbachtal schrumpft seit Jahren.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Ulrich Schott ist besorgt. Das war er auch schon voriges Jahr. Der Grund, warum der Naturschützer des Bergischen Naturschutzvereins (RBN) beunruhigt ist, ist der schrumpfende Bestand der Amphibien. „Seit 2017 hat sich der Bestand vieler Arten halbiert“, sagt Schott. Bestes Beispiel seien die Kröten. „Während wir im wirklich guten Jahr 2016 noch mehrere hundert Tiere gezählt haben, die täglich die Straße im Eschbachtal überqueren, sind es jetzt nur noch 60 bis 70.

Denn wie immer im frühen Frühjahr haben die Naturschützer auch dieses Jahr in feuchten Tallagen wie dem Eschbachtal wieder Kröten-Schutzzäune aufgestellt. Und: Sie „retten“ an den Abenden die Amphibien, wenn sie die Straße überqueren. Denn gerade in feuchten Tälern wie dem Eschbachtal nutzen die Amphibien in der Regel Straßen, um von der einen auf die andere Talseite zu gelangen.

Dabei zählen die Ehrenamtler die Tiere. Mit erschreckendem Ergebnis in den vergangenen fünf Jahren. „Wir verzeichnen in den letzten Jahren einen dramatischen Rückgang der Populationen von Kröten, aber auch Grasfröschen und Salamandern“, berichtete Schott bereits 2022. Seien es im Jahr 2013 noch 2068 und im Jahr 2016 noch 2100 Kröten gewesen, denen der RBN sozusagen über die Straßen geholfen habe, waren es im vorigen Jahr nur noch 650. Schott: „Wir führen das auf die extrem trockenen Sommer der vergangenen Jahre zurück. Das überleben die Kröten nicht.“

Auch bei den Grasfröschenist die Population geschrumpft

Auch bei den Grasfröschen seien im Jahr 2017 noch 269 gezählt worden, 2022 nur noch sechs. „Das bereitet uns große Sorge“, sagt Schott. Denn die Amphibien seien ein wichtiger Teil des kompletten Nahrungsgefüges im Tierreich. Ulrich Schott erklärt das so: „Bricht eine Population in der Natur weg, bekommen auch die übrigen Schwierigkeiten.“

Wofür der Naturschützer hinsichtlich der Probleme überhaupt kein Verständnis hat: „Nun hat jemand Unbekanntes neulich in die Teiche im Eschbachtal Karpfen abgesetzt. Die sorgen nun natürlich zusätzlich dafür, dass Kaulquappen keine Überlebenschance haben. Sowas muss nun wirklich nicht sein.“

Schott und seine Kollegen hoffen nun auf einen nicht so trockenen Sommer. Und das entsprechend auch der Teich im Eschbachtal nicht mehr so trocken und verdorrt sein wird wie in den vergangenen Jahren. „Da konnte wirklich keine Kröte überleben. Und auch für die anderen Amphibien war es bei den konstant hohen Temperaturen einfach viel zu trocken.“

Standpunkt von Anja Siebel: Dramatische Zahlen

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Die Zahlen, die der Bergische Naturschutzverein für den Amphibienbestand der letzten Jahre verzeichnet, ist dramatisch. Die Population ist um mehr als die Hälfte geschrumpft. Das ist vor allem eine Folge der trockenen, dürren Sommer der vergangenen Jahre. Der Teich im Eschbachtal war zeitweise komplett ausgetrocknet, führte überhaupt kein Wasser mehr. Dort konnte keine Kröte, kein Grasfrosch und kein Salamander überleben, geschweige denn sich vermehren.

Entsprechend weniger Tiere gibt es, entsprechend weniger Nahrung haben andere Tierarten – die meisten kennen den Kreislauf. Wenn eine Population verschwindet in der Natur, dann ist das auch schädlich für viele andere. Eine Negativ-Kette setzt sich in Gang. Deshalb sollten wir die Regentage, die uns gerade bevorstehen, vielleicht mit etwas anderen Augen sehen: Die Natur braucht sie. Und vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder mehr Kröten.