Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Polizeieinsatz

+ © Christian Beier (Symbolfoto) Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. © Christian Beier (Symbolfoto)

Ein Rettungshubschrauber brachte die 36-Jährige ins Krankenhaus.

Wermelskirchen. Am Freitagabend verletzte sich eine Motorradfahrerin auf der L101 in Wermelskirchen. Das teilte die Polizei am Samstagvormittag mit.

Laut Polizei war eine Gruppe von vier Motorradfahrern gegen 20 Uhr in Richtung Bergisch Gladbach unterwegs. Als die 36-Jährige in Höhe Lüdorf anhalten wollte, stürzte sie auf die Fahrbahn. Dabei fiel die Suzuki so unglücklich auf die Solingerin, dass diese sich schwer verletzte.

Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Nach jetzigem Erkenntnisstand besteht keine Lebensgefahr.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn im Bereich kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Weitere Blaulichtmeldungen