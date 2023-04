Wermelskirchener Mediziner: „Corona ist nicht vorbei“

Die Masken fallen, kaum jemand meldet mehr seine Infektion – aber wie ist die Lage wirklich? Ein Überblick.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Corona, das ist für viele kein Thema mehr. Für Tobias Hopff schon. Der Sprecher der Wermelskirchener Hausärzte kommt gerade von einem Besuch bei der Familie einer verstorbenen älteren Patientin. „Sie war schon länger sehr krank, hatte aber vorige Woche eine Corona-Infektion, die sie wohl nicht mehr verkraftet hat“, erzählt der Mediziner.

Es seien noch wenige, bei denen die Infektion lebensbedrohlich verlaufe, aber häufig seien die Patienten „richtig krank“, wie Hopff sagt. Sie würden insbesondere über Husten, Halsschmerzen und häufig auch Fieber oder erhöhte Temperatur klagen. „Corona ist definitiv nicht vorbei, aber wir haben vielleicht gelernt, damit ganz gut umzugehen“, sagt Tobias Hopff.

Am 7. April ist wie berichtet der rechtliche Rahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen ausgelaufen. Das heißt: Die letzten noch verbliebenen Maßnahmen sind weggefallen – wie das Tragen einer FFP2-Maske beim Besuch eines Krankenhauses oder Pflegeheimes.

Hausrecht besteht in dieser Sache indes immer noch. Das heißt: Wer die Maskenpflicht in seinen eigenen Räumen fortbestehen lassen möchte, der kann das tun.

Muss im Krankenhaus Wermelskirchen noch Maske getragen werden?

Im Krankenhaus an der Königstraße ist es aber ebenfalls nicht mehr vorgeschrieben, eine Maske zu tragen. „Einige Patienten oder Besucher machen das noch aus Eigenschutz“, sagt Pflegedienstleiter Thomas Rittershaus.

Ansonsten würden Corona-Infektionen im Krankenhaus-Alltag aber keine große Rolle mehr spielen. „Nicht, weil wir nicht auch wüssten, dass es sie noch gibt“, räumt Rittershaus ein. „Aber zum Glück liegt eben kaum noch jemand bei uns im Krankenhaus, der infiziert ist. Es sind nur noch sehr vereinzelte Fälle.“

Muss in der Hausarztpraxis noch Maske getragen werden?

Auch bei Tobias Hopff in der Praxis in Dabringhausen sind Schutzmasken nicht mehr vorgeschrieben. „Ich selber trage aber noch eine; und 90 Prozent meiner Patienten machen das erstaunlicherweise auch weiterhin“, berichtet der Hausarzt.

PCR-Tests werden in seiner Praxis auch nicht mehr durchgeführt. „Allerdings bescheinige ich natürlich weiterhin den Patienten, dass sie eine schwere Infektion haben.“ Und: Eine Infektionssprechstunde abends gibt es bei Hopff auch weiterhin.

Zudem gäbe es einige, die sich noch gegen das Coronavirus impfen lassen würden „Einige haben sich bereits die fünfte Impfung abgeholt, also praktisch den dritten Booster.“ Und das, gleichwohl sie dafür bezahlen müssen. Um die 20 Euro kostet eine Impfung derzeit. Vergütet werden muss die Leistung des Arztes, nicht der Impfstoff.

Wird die Corona-Schutzimpfung jährlich angeboten?

Ob eine Corona-Schutzimpfung eines Tages ähnlich wie eine Grippeschutzimpfung jährlich in der Wintersaison angeboten wird, wissen die Hausärzte bisher nicht. „Wir sind schon mal froh, wenn wir die Impfstoffe in Einzeldosen bekommen – und nicht mehr in sechs Dosen, die wir verimpfen oder hinterher wegwerfen müssen“, sagt Tobias Hopff.

Der Biontech-Impfstoff gegen die Omikron-Variante des Virus' würde seiner Meinung nach gut wirken. „Mal schauen, ob es nächsten Winter neue Varianten und noch andere Impfstoffe gibt oder ob sich einer durchsetzt. Oder ob wir vielleicht auch gar nicht mehr gegen das Coronavirus impfen. Das wird das Robert-Koch-Institut entscheiden.“

Fehler, die während der Corona-Pandemie passiert seien, seien auch ihm als Mediziner natürlich nicht verborgen geblieben, sagt Hopff: „Zum Beispiel waren einige Lockdowns möglicherweise zu hart. Dass man sich nicht mal im engsten Familienkreis treffen sollte, das hätte nicht sein müssen. Auch die Abschottung der Seniorenheime war natürlich vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner problematisch.“ Er wisse das, weil er häufig Hausbesuche in Seniorenheimen mache.

„Aber man kann den Entscheidern da auch wenig Vorwürfe machen, denn wir hatten ja alle keine Blaupause. Und man wusste eben zu diesem Zeitpunkt nicht, was in der momentanen Phase der Pandemie richtig war.“ Zurzeit freue er sich, dass er als Mediziner wieder seinem „normalen Alltag“ nachgehen könne. Hopff: „Da gibt es genug zu tun. Auch Erkrankungen, die von einigen Patienten durch die Pandemie vielleicht etwas in den Hintergrund gerückt wurden.“

Hintergrund

Die Covid-19-Pandemie ist der weltweite Ausbruch der Infektionskrankheit Covid-19. Die Pandemie führte in vielen Ländern zu drastischen Auswirkungen. Sie wird auch als die „bisher verheerendste Pandemie des 21. Jahrhunderts in einer zunehmend vernetzten Welt“ bezeichnet.

Standpunkt von Anja Siebel: Zeit zum Lernen

Die Pandemie ist offiziell für beendet erklärt. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht auch weiterhin Corona-Infektionen und entsprechende Erkrankungen gibt. Allerdings sind die – durch die Impfungen und die Mutationen – eben in der Vielzahl nicht mehr dramatisch. Corona ist, wie erwartet, zu einem Alltagsvirus geworden. Und nun wäre die Zeit zu lernen. Sicher kann man den Verantwortlichen nicht allzu große Vorwürfe machen. Wenn das auch viele gern tun würden. Es ist ja immer einfach, „denen da oben“ die ganze Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber so einfach ist es wie so oft nicht.

Denn es gab keine Blaupause. Niemand konnte wissen, welche Maßnahmen jetzt gerade, zu diesem einen Zeitpunkt der Pandemie die richtigen waren. Man wollte zum Beispiel die Alten schützen, schadete ihnen aber durch zu wenig Nähe. All das ist ein Lernprozess. Für die nächste Pandemie. Die es hoffentlich nie geben wird.