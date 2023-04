Die Bürgermeisterin steht unter Druck

„Unkooperativer Führungsstil“: Der Personalrat der Stadtverwaltung erhebt schwere Vorwürfe gegen Marion Lück.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Eigentlich sollte „Eitel-Sonnenschein“ herrschen, wenn am Donnerstag, 4. Mai, das Mitarbeiter-Fest der Stadtverwaltung steigt. Dem ist aber nicht so. Viel mehr deutet ein Personalratsschreiben, das unserer Redaktion vorliegt, auf mächtig Zoff hinter den Rathaus-Fassaden hin.

In dem Papier unter dem Titel „Info für Tarifbeschäftigte“ erhebt der Personalrat, der die gesetzliche Interessensvertretung der Mitarbeiter ist, Vorwürfe gegen Bürgermeisterin Marion Lück und findet dabei robuste Worte.

Wir bedauern sehr, dass die Bürgermeisterin einen unkooperativen Führungsstil etabliert hat, der autokratisch ihre Vorstellungen durchsetzt.

So heißt es wörtlich: „Als Personalrat bedauern wir sehr, dass die Bürgermeisterin einen unkooperativen Führungsstil etabliert hat, der autokratisch ihre Vorstellungen durchsetzt.“

Den Anlass des hausinternen Schreibens an die Mitarbeiter erläutert der Personalrat so: die Aussetzung und die beabsichtigte Kündigung der Dienstvereinbarung zum vorgezogenen Stufenaufstieg. Kurz gesagt: Die Verwaltungsspitze will vorgezogene Gehaltserhöhungen, die sich durch die Einordnung in höhere Tarifstufen ergeben, einschränken.

Das bestätigt die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Haupt- und Personalamtsleiter Stefan Houbertz, der unsere Fragen in Absprache mit der sich zurzeit in Urlaub befindlichen Bürgermeisterin beantwortet, sagt: „Eine Dienstvereinbarung ist immer freiwillig, hat aber dennoch den Charakter eines Vertrages, der von den beteiligten Parteien – in diesem Fall Verwaltungsführung und Personalrat – mit einer entsprechenden Frist gekündigt werden kann, da es sich um eine ‚Kann-Leistung‘ handelt.“

Die Kündigungsfrist für die Dienstvereinbarung zum vorgezogenen Stufenaufstieg betrage drei Monate zum Ende eines Kalenderjahres. Das bedeute, dass die Kündigung bis spätestens 30. September 2023 erfolgen müsse: „Lediglich aus Gründen der Transparenz wurde durch Bürgermeisterin Lück sowie dem Haupt- und Personalamt schon jetzt, also wesentlich früher als erforderlich, darauf hingewiesen, dass die Absicht besteht, die freiwillige Dienstvereinbarung zu kündigen.“

Woran stört sich der Personalrat?

Das sieht der Personalrat anders: „Mit der einseitig getroffenen Entscheidung über die Aussetzung der Verfahren vor der beabsichtigten Kündigung verstößt die Verwaltung gegen die geschlossene Vereinbarung. Da der Personalrat nicht beabsichtigt, diese Dienstvereinbarung zu kündigen, bleibt sie in Kraft und Anträge können weiterhin gestellt werden.“

Die Notwendigkeit, mit den legitim gewählten Interessensvertretern der Mitarbeiter über sachliche Argumente aus Sicht der Beschäftigten zu verhandeln, sehe die Bürgermeisterin nicht, ist der Personalrat überzeugt: „Auch die Beteiligungsrechte, die eine Mitsprache der Beschäftigten im Rahmen von Entscheidungen des Arbeitgebers ermöglichen sollen, werden so weit wie möglich durch die Bürgermeisterin eingeschränkt.“

Stefan Houbertz erläutert: „In den verschiedenen Entgeltgruppen des öffentlichen Dienstes gibt es jeweils zwei Grund- und vier Entwicklungsstufen. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht vor, dass Beschäftigte, deren erbrachten Leistungen erheblich über dem Durchschnitt liegen, früher in die nächsthöhere Entwicklungsstufe aufsteigen können. Hierbei handelt es sich um eine Freiwilligkeitsleistung des Arbeitgebers. Mit der Eingruppierung an sich, also der Zuordnung zu einer bestimmten Entgeltgruppe, hat der Stufenaufstieg nichts zu tun.“

Leider habe sich gezeigt, dass das Instrument des vorgezogenen Stufenaufstiegs immer wieder genutzt werde, um bestimmte tarifvertragliche Vorgaben, die subjektiv als nachteilig empfunden wurden, auszugleichen. „Hinzu kommt, dass die verschiedenen Beurteiler die Leistungen ihrer Mitarbeitenden unterschiedlich beurteilt haben, so dass immer wieder Ungerechtigkeiten bemängelt wurden“, begründet der Haupt- und Personalamtsleiter das Vorgehen der Verwaltungsspitze: „Nicht zuletzt hat auch die angespannte Haushaltslage zu der Entscheidung beigetragen, die Dienstvereinbarung zum vorgezogenen Stufenaufstieg kündigen zu wollen.“

Als Indiz für ein „schlechtes Klima“ will Stefan Houbertz die Unstimmigkeiten nicht verstanden wissen: „Die Verwaltung besteht aus 550 Mitarbeitenden aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen und es ist natürlich nicht leicht, immer alle unter einen Hut zu bekommen. Als Verwaltungschefin ist es das Ansinnen von Bürgermeisterin Lück, trotz der schwierigen finanziellen Haushaltslage und des immer stärker um sich greifenden Fachkräftemangels, für alle Mitarbeitenden die bestmöglichen Arbeitsbedingungen zu schaffen. Hier ist die Stadt Wermelskirchen mit ihren zahlreichen Angeboten für ihre Beschäftigten bereits sehr gut aufgestellt.“ Gleichwohl dürfe dabei die Aufgaben-Erfüllung nicht vernachlässigt werden, denn jede Stadtverwaltung sei ein Dienstleistungsbetrieb für die Bürger.

Hintergrund

Dienstvereinbarung: Nach der noch geltenden Dienstvereinbarung können sowohl die Mitarbeitenden als auch Führungskräfte einen Antrag auf einen vorgezogenen Stufenaufstieg stellen. Eine Kommission aus Verwaltung und Personalrat berät über die Anträge und gibt eine Entscheidungs-Empfehlung an die Bürgermeisterin, die dann die abschließende Entscheidung trifft. Die Dienstvereinbarung wurde am 21. Januar 2019 geschlossen.

Personalrat: Der Personalrat vertritt die Interessen der Mitarbeiter. Personalratsvorsitzender ist Jan Beschoten, sein Stellvertreter ist Stefan Rabe.