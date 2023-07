Loches-Platz: Radiologie springt ab

Die Fertigstellung des Neubaus verzögert sich. Das hat nun Konsequenzen.

Wermelsirchen. Die Radiologie-Praxis MedCenter 360°, die eigentlich in den gerade entstehenden Neubau am Loches-Platz ziehen sollte, wird nicht in Wermelskirchen ansässig. Das teilte das Unternehmen am Freitagvormittag überraschend mit.

Wie berichtet, sollte im Neubau am Loches-Platz in Wermelskirchen ein MedCenter 360° mit den Fachbereichen Orthopädie, Radiologie, Physiotherapie sowie ein Sanitätshaus entstehen.

„Die geplante Fertigstellung des Komplexes hat sich erneut verzögert, so dass die Med 360° entschieden hat, aus dem Projekt auszusteigen und das geplante MedCenter 360° nicht zu eröffnen“, heißt es in dem Schreiben der Unternehmenskommunikation.

Und weiter: „Die für Februar 2023 geplante Patientenversorgung am neuen Standort musste bereits um mehrere Monate verschoben werden. Nun ist der Zeitpunkt der Fertigstellung des Großbauprojekts auf dem Wermelskirchener Loches-Platz aufgrund eines Wassereinbruchs erneut unklar“, schreibt das Unternehmen. „Unsere Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch wir als Unternehmen brauchen Planbarkeit. Außerdem steht für uns die Versorgung der Patientinnen und Patienten in der Region an oberster Stelle, diese Möglichkeit ist für uns aufgrund der weiteren Verzögerung nicht gegeben.“

Praxis an Oberer Remscheider Straße bleibt bestehen

„Nach eingänglicher Prüfung unserer Optionen sind wir daher zu dem Schluss gekommen, dass wir leider nicht an dem Projekt festhalten können“, wird Christoph Haenisch, medizinischer Gesamtverantwortlicher (CMO) der Med 360° zitiert.

Die Orthopädie 360° in der Oberen Remscheider Straße unter Leitung von Dr. David Speickermann, die eigentlich auch in den Neubau am Loches Platz ziehen sollte, würde an ihrem Standort bleiben, heißt es. Dort würde dann auch weiterhin eine entsprechende Röntgenversorgung erfolgen. Für Peter Merz, mit dem Unternehmen Merz-Consult Vertreter des Investors am Loches-Platz, der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg, kam die Nachricht „völlig überraschend“, wie er auf Nachfrage bestätigt. Seit etwa drei Tagen wisse er jetzt davon. „Es handelt sich bei der Verzögerung des Bauprojektes ja nur um wenige Monate“, sagt er. Weiterhin gehe er davon aus, dass nach der großen Kirmes im Herbst der Loches-Platz-Komplex eröffnet werde. „Der Weg steht jetzt natürlich frei für andere Bürogemeinschaften oder Praxen, die Fläche anzumieten.“ Mit einer weiteren Verzögerung durch den Absprung der Med 360° kalkuliere er nicht.

Eine Fläche von rund 1300 Quadratmetern auf insgesamt zwei Etagen hätte das Unternehmen ursprünglich im Loches-Platz-Komplex angemietet.

Die Med 360° ist ein führender medizinischer Leistungserbringer für diagnostische und therapeutische Leistungen, unter anderem in den Bereichen Radiologie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin und Orthopädie. Durch die Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung, von Diagnostik und Therapie sowie der Fachbereiche untereinander erhalten Patientinnen und Patienten einen Rundum-Service sowie kurze und direkte Wege von der Diagnose bis zur Therapie. Mit mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an ungefähr 130 Standorten in 40 Städten kommt das Unternehmen aktuell auf rund 1.900.000 Patientenkontakte pro Jahr – sowohl ambulant als auch stationär.

Orthopäde hatte sich noch optimistisch geäußert

Orthopäde Dr. David Speickermann hatte sich beim Richtfest am Loches–Platz, das m Mai 2022 stattgefunden hatte, noch optimistisch geäußert, auch in Richtung seiner Patienten: „Vor allem die radiologische Praxis mit MRT- und CT-Möglichkeiten ist für die Wermelskirchener Patienten von Nutzen“, hatte er auf Nachfrage erklärt. Bisher mussten sie für diese Untersuchungen ja immer zu Fachärzten in umliegende Städte fahren.“ Das Unternehmen Med 360° war am Freitag für weitere Nachfragen nicht mehr zu erreichen.

Mieter

Einziehen werden ein Supermarkt (Hit), ein Discounter (Norma), da und eine Wohngruppe der Diakonie. Der Hit-Lebensmittelvollsortimenter hat eine Größe von 2300 Quadratmetern inklusive Getränkemarkt. 30.000 Artikel sollen angeboten werden. 900 Quadratmeter groß wird der Discounter Norma. Die Diakonie hat eine Fläche von 1000 Quadratmetern. 1300 Quadratmeter sind durch den Absprung des MedCenters jetzt wieder frei geworden. Laut Investor ist der Platz bisher unbesetzt.