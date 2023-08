Leader: Neue Bewerbungsrunde beginnt

Projekte können ab dem 7. August angemeldet werden, um Fördermittel zu erhalten:

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Das Projekt „Energiewende im Freibad Dabringhausen“ ist längst abgeschlossen. „Es wurde mit 18.377,61 Euro von uns gefördert“, sagt die Diplom-Geografin Céline Zahn von Leader Bergisches Wasserland. „Es hat den Betreibern sehr geholfen. Und es wurde bereits mit der Umsetzung der Ausstellung ,Wasser verbindet’ begonnen, bei der auch Wermelskirchen eingebunden sein wird.“

Ab kommenden Montag, 7. August, ist es wieder möglich, Projekte anzumelden, um eventuell Fördermittel zu bekommen. „Die Leader Region Bergisches Wasserland bietet wieder zwei Förderprogramme an“, sagt Céline Zahn. „Bei einer Förderung mit Leader-Mitteln ist die Förderung auf 250.000 Euro gedeckelt.“ Im Falle einer Förderung würden bis zu 70 Prozent der Ausgaben erstattet. „Eine Umsetzung ist über mehrere Jahre möglich“, sagt sie Expertin. „Die Leader-Fördermittel stammen aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und vom Land Nordrhein-Westfalen.“

Die beiden oben genannten Projekte, die Ausstellung bekommt die Fördersumme von 94.041,62 Euro, wurden über diesen Topf gefördert. Ebenfalls Geld – 44.342,32 Euro – erhielt das Evangelisch-freikirchliche Sozialwerk für „Juca auf Schultour“ mit Youthnited und die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus für die Quartiersentwicklung. Sie bekamen den Zuschuss von 23.047,60 Euro. Musiker zogen bei Youthnited durch die Schulen, um die Jugendlichen zu sensibilisieren, sich nicht an rassistischer Hetze und Gewalt zu beteiligen, anschließend gab es ein erfolgreiches Jugendfestival.

„Aufgrund einer durch das Land Nordrhein-Westfalen ermöglichten Aufstockung der Mittel können auch wieder Projekte mit dem Regionalbudget gefördert werden, das sind Kleinprojekte“, sagt Céline Zahn. „Beim Regionalbudget werden maximal 16.000 Euro ausgeschüttet und die Projekte müssen bis zum 28. Februar 2024 abgeschlossen sein.“ Die Mittel für die 80-prozentige Förderung stammen aus Bundesmitteln zur Verbesserung der Agrarstruktur und von den beteiligten Kreisen. „Es können Projekte zu vielen Themen gefördert werden – beispielsweise Spielplätze, Digitalisierung, Klimawandelvorsorge oder Tourismusförderung“, sagt Céline Zahn. „Da die Mittel begrenzt sind, werden die Projekte mit Hilfe einer Auswahlmatrix herausgefiltert.“

Leader Bergisches Wasserland organisiere den Auswahlprozess in acht Kommunen im Bergischen Land. „Der Vorstand wird am 16. Oktober alle Projekte bewerten“, sagt Zahn. Es empfehle sich eine Beratung vor der Beerbung. „Mein Kollege Martin Deubel und ich stehen für die Beratungsgespräche zur Verfügung.“ Es können Projekte in Burscheid, Hückeswagen, Kürten, Marienheide, Odenthal, Radevormwald, Wipperfürth und Wermelskirchen ohne seine Innenstadt gefördert werden. „Der Oberbergische und der Rheinisch-Bergische Kreis stellen den Eigenanteil für die Geschäftsstelle von Leader Bergisches Wasserland in Burscheid zur Verfügung.

Die Projekte, die in Wermelskirchen durch das Regionalbudget Zuweisungen erhielten, sind alle längst abgeschlossen. So bekam der Feierabendmarkt von „Wir in Wermelskirchen“ einen Zuschuss von 1232,82 Euro. Für die variable Veranstaltungsbühne bekam der Verein Dorfkultur 9757,56 Euro. Miteinander in Dabringhausen bekamen einen Zuschuss von 3480 Euro für einen öffentlichen Bücherschrank. TuS Wermelskirchen konnte mit Hilfe von 15.000 Euro einen Fitnessparcours an der Waffelpause aufbauen. Und die Obstbauminitiative bekam für die Pflege der Bäume eine Förderung von 3317,87 Euro.

Hintergrund

Kontakt: „Wir beraten Sie bei den Förderanträgen sehr gerne. Kontaktieren Sie uns“, sagt Céline Zahn.

Leader Bergisches Wasserland, Höhestraße 44, 51399 Burscheid, info@leader-bergisches-wasserland.de, Dipl.-Geogr. Martin Deubel, Tel. 02174-7401264, deubel@leader-bergisches-wasserland.de, Dipl.-Geogr. Céline Zahn, Tel. 02174-7401266, zahn@leader-bergisches-wasserland.de

Projekt: Bis zum 31. Dezember haben 39 Leader-Projekte einen Zuwendungsbescheid erhalten, 13 sind abgeschlossen.

Kommentar von Susanne Koch: Ein wichtiger Förderer

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Leader Bergisches Wasserland fördert größere Projekte und kleinere mit dem Regionalbudget. Die nächste Bewerbungsrunde für weitere Fördermittel beginnt am kommenden Montag und endet am 15. September. Das Regionalbüro meldet schon jetzt eine Fülle von Beratungsterminen in diesem Zeitraum an. Wenn Sie sich also auch mit einem Projekt bewerben wollen, vereinbaren Sie schnell auch noch einen Beratungstermin. Denn das ist auf jeden Fall hilfreich – bei den Formulierungen, aber auch, um keine Dinge zu übersehen. Die Fördermittel, die Leader Bergisches Wasserland für die EU, den Bund, das Land und die Kreisverwaltungen vergibt, sind in der Region sehr hilfreich. Und sie betreffen öfter nicht nur eine Stadt im Kreis, sondern – wie beispielsweise mit den E-Lastenrädern – sie decken das Gebiet des Bergischen Wasserlandes ein. Céline Zahn und ihr Kollege Martin Deubel werden Ihnen bei den Anträgen hilfreich zur Seite stehen.