Ladesäule in Dhünn erneut zerstört

Anlage für Wohnmobile wurde erst vor Kurzem wieder in Betrieb genommen. Nun ist sie erneut mutwillig beschädigt worden.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Die Stromladesäule, die vor zwei Jahren von der Stadt auf dem Stellplatz Am Scheffenteich 7 in Dhünn für Wohnmobilisten errichtet worden ist, ist erneut von Vandalen so zerstört worden, dass die Elektronik und das Bezahlsystem vollständig erneuert werden müssen. Erst vor vier Wochen war die erneuerte Ladesäule in Betrieb genommen worden.

Jetzt reagiert die Stadt: Die Ladesäule wird zwar ein weiteres Mal repariert, zusätzlich dazu wird aber überlegt, Überwachungskameras zu installieren. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass die Ladesäule für Wohnmobilisten auf dem Platz in Dhünn Opfer von Zerstörungswut geworden ist.

+ Ein Bild der zerstörten Ladesäule für Wohnmobilisten in Dhünn. Es ist nicht der erste Vorfall. © Stadt Wermelskirchen / Deletter

Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro

Bereits im Oktober 2021 war die Säule derart beschädigt worden, dass sie nicht mehr repariert, sondern nur noch ausgetauscht werden konnte. Damals wurde die Ladesäule offenbar mit Steinen beworfen, wodurch Schalter abgebrochen waren und das Kartenlesefeld vollkommen zerkratzt wurde. Der Schaden belief sich auf 3000 Euro.

Die erneute Reparatur der Ladesäule wird voraussichtlich 2500 Euro kosten. Geld, das die Stadt Wermelskirchen nun investiert, damit Wohnmobilisten auf dem Stellplatz in Dhünn wieder einen Stromanschluss vorfinden. „Allerdings prüfen wir derzeit auch, ob wir eine Überwachungskamera installieren können“, sagt Christian Pohl, Technischer Beigeordneter der Stadt Wermelskirchen. „Wichtig ist uns, dass wir dieses Angebot weiter als Service für wander- und radfahrbegeisterte Touristen und Wohnmobilisten bieten können.“

Die Ladesäule hat sich dennoch rentiert

Sofern die Ladesäule intakt war, ist das Angebot auch viel genutzt worden von Besuchern, die das Gebiet um die Große Dhünn-Talsperre und das Eifgental besser kennenlernen wollten.

Bis zu vier Wohnmobile können im regulären Betrieb über die Ladesäule in Dhünn Strom beziehen, der mit 70 Cent pro Kilowattstunde abgerechnet wird. Bezahlt werden konnte nur bargeldlos, um keinen Anlass zu bieten, die Säule aufzubrechen.