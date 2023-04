L 101: Bau beginnt diesen Montag

Wermelskirchen. Die Absperrbaken und Schilder stehen bereit. Beispielsweise am Wermelskirchener Markt weist eine Hinweistafel auf die Umleitung für die Fahrt in Richtung Hückeswagen hin. Die Regionalniederlassung Rhein-Berg von Straßen-NRW beginnt an diesem Montag, 17. April, planmäßig mit dem letzten Bauabschnitt der Sanierung der L 101 zwischen Stumpf und Dreibäumen.