Kultur-Scouts filmen, tüfteln und probieren aus

80 Schüler aus 13 Klassen − auch von Sekundarschule und Gymnasium in Wermelskirchen − nahmen in Workshops Kultur-Orte unter die Lupe. Dabei erleben sie Kultur mal ganz praktisch und anders.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Einen Diskurs auf Augenhöhe zwischen Schülern sowie Vermittlern von Kultur – das stand im Mittelpunkt des Kultur-Scouts-Forums, das nach zweijähriger Corona-Pause wieder im LVR-Industriemuseum Gesenkschmiede Hendrichs in Solingen stattfand. Etwa 80 Schüler aus 13 unterschiedlichen Klassen − darunter auch Schüler der Sekundarschule und des Gymnasiums in Wermelskirchen − nahmen in sieben Workshops verschiedene Kultur-Orte genauer unter die Lupe, probierten neue Angebotsformate aus und reflektierten diese.

Die jungen Kultur-Scouts konnten so ihre Erfahrungen, Meinungen, Ideen und Wünsche in Bezug auf eine zielgruppenorientierte kulturpä-dagogische Arbeit einbringen. „Das Besondere an unserem Forum ist, dass wir den Schülerinnen und Schülern ganz genau zuhören. Es ist ihr Projekt, das sie mitgestalten können. Dabei gibt es kein richtig oder falsch, der Prozess steht im Vordergrund“, berichtete Projektkoordinatorin Ninon Noack.

Nach einer Begrüßung durch die Moderatorin Britta Weyers verteilten sich die Jugendlichen auf sieben unterschiedliche Stationen, an denen getüftelt, ausprobiert und experimentiert wurde. Während aus dem „Maschinenhaus“ die kleine Nachtmusik ertönte, machte ein Streichquartett der Bergischen Symphoniker in seinem Workshop Musik hautnah erlebbar und produzierten die Teilnehmer beim Angebot des LVR-Industriemuseums Papiermühle Alte Dombach einen eigenen Stop-Motion-Film. Auch bei dem Angebot des Neanderthal-Museums, Steinzeitmesser aus einer Feuersteinklinge herzustellen, vernahm man konzentriertes Werkeln.

Der „Umwelt-Bonus“ ermöglicht den Kultur-Scouts drei Fahrten pro Schuljahr

Turbulent ging es beim Theaterworkshop des Theaters und Konzerthauses Solingen zu, wo die Jugendlichen ihre Talente als angehende YouTube-Stars unter Beweis stellten. In einer Abschlussrunde berichteten die Teilnehmer über das Erlebte. Neben den neuen und kreativen Ideen, die die Schüler mitnahmen, war auch das Kennenlernen und der Austausch unter den Kultur-Scouts des Bergischen Landes ein wichtiger Aspekt der Veranstaltung.

Seit 2015 begeben sich die Kultur-Scouts auf Spurensuche, erleben Musik und Theater hautnah, erkunden Kunst im Freien und stellen sich Rätseln und vielen weiteren Herausforderungen. Dabei lernen sie Kunst und Kultur vor Ort oder digital kennen, wobei sie aus einem großen und facettenreichen Angebot der 27 teilnehmenden Kulturorte wählen können. Durch den „Umwelt-Bonus“ haben die Kultur-Scouts die Gelegenheit, bis zu drei Fahrten pro Schuljahr zu unternehmen.

Dabei können sie viel entdecken: den Alltag eines Bergmanns, Skulpturen und Musik im Freien, Kunst aus Papier und auf Leinwand, von Bergisch Gladbach über Leichlingen bis nach Mettmann und Wuppertal. Das vielfältige Programm richtet sich an die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und orientiert sich an dem Lehrplan der Schulen. Die Kulturorte werden zu Zentren des außerschulischen Lernens, der Begegnung und des gemeinsamen Entdeckens von kunst- und kulturhistorischen Themen in der direkten Umgebung. Um allen Schülern eine Teilnahme zu ermöglichen, werden sämtliche Kosten übernommen.

Die Realisierung des Projekts findet in Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsstelle Kultur-Scouts Bergisches Land, getragen vom Rheinisch-Bergischen Kreis, sowie vom Kreis Mettmann, dem Oberbergischen Kreis und den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal statt. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes fördert die Kultur-Scouts Bergisches Land.