Neuer Geschäftsführer verlässt Diakonie

Seit Februar hatte die Diakonie einen neuen Geschäftsführer: Stefan Stahlschmidt. Der hat nun gekündigt. Der Aufsichtsrat sucht nach einer Übergangslösung.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die Diakoniestation hatte große Hoffnungen in Stefan Stahlschmidt gesetzt: Im Februar hatte der Sauerländer unter 60 Bewerbern um den Posten des Geschäftsführers das Rennen gemacht. Kay Büsing, Vorsitzender des Aufsichtsrats, hatte von einem „Neustart“ nach schwierigen Zeiten gesprochen. Jetzt hat Stahlschmidt die Segel gestrichen. In der vergangenen Woche kündigte er an, dass „er sich außerstande sieht, seinen Dienst weiter zu versehen“, heißt es in einer Mitteilung des Aufsichtsrats der Diakoniestation.

„Davon waren die Mitarbeiter, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat gleichermaßen überrascht“, sagt Kay Büsing. Man nehme an, dass es neben der normalen Last der Verantwortung und den angetroffenen, schwierigen Randbedingungen auch gesundheitliche Gründe gebe, die für Außenstehende nicht erkennbar gewesen seien. Am Freitag informierte die Mitarbeitervertretung die Mitarbeiter der Diakoniestation über die neue Situation.

Die Diakonie ist nicht finanziell gefährdet

Wie es für die Diakoniestation nun weitergeht? „Der Aufsichtsrat ist gefordert, eine Interimslösung zu finden“, kündigte Kay Büsing an. Die Diakoniestation könne sich in dieser schwierigen Situation nicht die Zeit für eine Ausschreibung der Stelle nehmen. Stattdessen müsse eine schnelle und gute Lösung her, um den Betrieb weiterzuführen. Bereits in dieser Woche fänden Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern statt.

Im Hintergrund helfen nun auch der ehemalige Geschäftsführer Peter Siebel und Eckhard Rieger, der bereits im vergangenen Jahr ausgeholfen hatte, als die Diakoniestation plötzlich ohne Geschäftsführer da gestanden hatte. „Es ist uns wichtig, zwei Dinge ganz klar aus der Gerüchteküche fernzuhalten“, sagt Büsing. „Es geht hier nicht um eine Insolvenz. Wir sind nicht akut bedroht. Nur, wenn wir nichts tun, wird es kritisch.“ Und zweitens: Es gebe auch kein Zerwürfnis zwischen Geschäftsführung, Mitarbeitern und Aufsichtsrat. „Ganz im Gegenteil“, sagt Büsing, „in den letzten Monaten hat sich ein sehr vertrauensvolles Miteinander ergeben.“ Dennoch habe man nicht rechtzeitig erkennen können, „dass persönliche Probleme den regulären Fortgang der Leitung der Diakoniestation gefährdeten“.

Ungünstiger Moment für den Abschied

Der Abschied von Stefan Stahlschmidt trifft die Diakoniestation in einem ungünstigen Moment: Im März 2022 hatte Peter Siebel aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug aus der Geschäftsführung angekündigt. Formal war er Geschäftsführer geblieben, die Diakoniestation hatte damals mit Corinna Dräger eine zweite Führungsspitze eingestellt. Im November hatte sich die Diakoniestation dann mit sofortiger Wirkung von Corinna Dräger getrennt – vorausgegangen war eine Kündigungswelle der Belegschaft.